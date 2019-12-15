Извечные вопросы 🔊 Воспроизвести



Возьмём хотя бы непростые отношения народа и властей. Наших, естественно, властей.



Мы, как в басне дедушки Крылова «Квартет», кого только ни сажали в сеймовские кресла, - всякий раз довольно быстро убеждались, что опять промашка вышла. И это при том, что за удовольствие лицезреть своих избранников в парламенте литовским налогоплательщикам приходится изрядно раскошеливаться.



На днях газета «Vakaro žinios» задалась вопросом: а во сколько конкретно обходится нам содержание парламентариев? Знакомя читателей с полученными итогами, газета честно предупреждает, – эта информация не для слабонервных. Иной раз я завидую жителям России: у них давно уже всё классифицировано и разложено по полочкам. Там, как известно, издавна две беды – дураки и дороги, и два извечных вопроса: кто виноват и что делать? В Литве же с классификацией и полочками всё ещё большая неопределённость.Возьмём хотя бы непростые отношения народа и властей. Наших, естественно, властей.Мы, как в басне дедушки Крылова «Квартет», кого только ни сажали в сеймовские кресла, - всякий раз довольно быстро убеждались, что опять промашка вышла. И это при том, что за удовольствие лицезреть своих избранников в парламенте литовским налогоплательщикам приходится изрядно раскошеливаться.На днях газета «Vakaro žinios» задалась вопросом: а во сколько конкретно обходится нам содержание парламентариев? Знакомя читателей с полученными итогами, газета честно предупреждает, – эта информация не для слабонервных. Оказывается, на каждого предусмотренного законом члена Сейма, а их у нас 141, если даже не считать расходы «сеймунасов» на телефонные разговоры и жильё, а также содержание здания Сейма, но с учётом расходов на помощников и советников, из общей казны приходится около 8050 евро в месяц, или 96,6 тысяч евро в год, или 386 тысяч в течение всего срока парламентских полномочий. И это – на каждого!



Сами члены Сейма, особенно в ту пору, когда они ещё находятся в статусе кандидатов, постоянно говорят о желании хотя бы немного сократить количество народных избранников, находящихся на содержании у налогоплательщиков, число которых, к слову, стабильно уменьшается, но всякий раз находятся более важные проблемы, мешающие реализовать желаемое.



Для сравнения: в израильском Кнессете – 120 депутатов, а живёт в Израиле почти 9 миллионов человек, то есть примерно в три раза больше, чем в Литве.



Но, может, наши депутаты, наши политики и чиновники, иными словами – представители наших властей заботятся о своём электорате лучше, чем их израильские коллеги? Тут, конечно, огромное поле для всяких субъективных сравнений, но почему-то в голову приходит именно недавний случай в Дании, где местные строители, как сообщали датские СМИ, напали на группу литовских гастарбайтеров, трудившихся в Копенгагене. Напали за то, что, пока местные профсоюзы строителей борются за свои права, литовцы соглашались работать сверхурочно за меньшие, чем датчане, деньги, и не возражали против выплат «в конвертах».



Между тем Министерство иностранных дел Литвы не то что ноты, даже никакого заявления не сделало по этому поводу, поскольку пострадавшие граждане не сразу обратились за помощью в литовское посольство в Дании.



А нота или какое-нибудь заявление будет сделано литовским МИДом после того, как датчане закончат своё расследование.



Если вспомнить, сколько заявлений ведомство Линкявичюса сделало в восточном направлении, хотя оттуда никто к ним с просьбой о подобном не обращался и каких-то разбирательств не проводил, то случай в Копенгагене выглядит довольно символично.



Даже в тех случаях, когда наши политики дарят нам какое-нибудь доказательство своей неисчерпаемой заботы об избирателях, как, например, в случае с плавучим терминалом сжиженного природного газа в Клайпеде, не всё так просто. Ведь к 2044 году терминал может стоить всем нам в общей сложности более миллиарда евро, тогда как в своё время его можно было бы не арендовать, а купить примерно за 250 миллионов евро.



Вот лично я уже забыл, какими именно аргументами нас тогда, на стадии заключения договора с норвежцами, потчевали руководители Литвы, доказывая, что выбранный вариант – единственно возможный и правильный. Может, что в казне не было 250 «лимонов»? Так заплатим теперь в четыре раза больше?



Можно ещё вспомнить и о прозорливости наших властей. В последнее время, например, в обществе активно обсуждаются предстоящие изменения в налоговой системе («Обзор» об этом также неоднократно писал), направленные, в первую очередь, на то, чтобы самым бедным слоям нашего населения стало жить лучше, чтобы их реальные доходы повысились. Однако критики предстоящих налоговых перемен утверждают, что как раз самые широкие слои (они же – не самые богатые) и заплатят за эти реформы.



Осталось совсем немного времени, чтобы проверить, насколько они правы.



А пока можно подумать над тем, как же наглядно классифицировать наши беды и проблемы, особенно в сфере взаимоотношений народа и властей. Дмитрий ЗАХАРОВ Категории: в странах Балтии Ключевые слова: содержание парламентариев Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1196 — статья прочитана 154 раза Комментарии