За две путёвки 🔊 Воспроизвести Фото: eurosport.ru







Хотя в среду в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов определялись обладатели лишь двух ещё вакантных путёвок из восьми формально официальных (имена обладателей шести путёвок к этому времени уже были известны), на накале страстей этой не сказалось, не было ни одного проходного матча.



Всё-таки деньги (как бонус за победу) и престиж – это великое дело.



Лига чемпионов сезона 2019/2020



Групповой этап



6-й тур



Группа «А»



ПСЖ (Франция) – «Галатасарай» (Турция) – 5:0 (голы: М.Икарди, 32, П.Сарабия, 35, Неймар, 46, К.Мбаппе, 63, Э.Кавани, 84 – с пен.).



«Брюгге» (Бельгия) – «Реал» (Испания) – 1:3 (Х.Ванакен, 55 – Родриго, 53, В.Жуниор, 64, Л.Модрич, 90+1). Всё-таки деньги (как бонус за победу) и престиж – это великое дело.Группа «А»ПСЖ (Франция) – «Галатасарай» (Турция) – 5:0 (голы: М.Икарди, 32, П.Сарабия, 35, Неймар, 46, К.Мбаппе, 63, Э.Кавани, 84 – с пен.).«Брюгге» (Бельгия) – «Реал» (Испания) – 1:3 (Х.Ванакен, 55 – Родриго, 53, В.Жуниор, 64, Л.Модрич, 90+1). Турнирное положение: 1. ПСЖ – 16 очков, 2. «Реал» – 11, 3. «Брюгге» – 3, 4. «Галатасарай» – 2.



Группа «В»



«Бавария» (Германия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 3:1 (К.Коман, 14, Т.Мюллер, 45, Ф.Коутиньо, 64 – Р.Сесеньон, 20).



«Олимпиакос» (Греция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 1:0 (Ю.Эль-Араби, 87 – с пен.). Незабитый пенальти: Т.Мане, 42 - «Црвена Звезда».



Турнирное положение: 1. «Бавария» – 18, 2. «Тоттенхэм» – 10, 3. «Олимпиакос» – 4, 4. «Црвена Звезда» – 3.



Группа «С»



«Шахтёр» (Украина) – «Аталанта» (Италия) – 0:3 (Т.Кастань, 66, М.Пашалич, 80, Р.Гозенс, 90+4). Удаление: Додо, 77 - «Шахтёр».



«Манчестер Сити» (Англия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 1:4 (Д.Ольмо, 10 – Г.Жезус, 34, 50, 54, Ф.Фоден, 84).



Турнирное положение: 1. «Манчестер Сити» – 14, 2. «Аталанта» – 7, 3. «Шахтёр» – 6, 4. «Динамо» – 5.



Группа «D»



«Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Локомотив» (Россия) – 2:0 (Ж.Фелиш, 17 – с пен., А.Фелипе, 54). Назабитый пенальти: К.Триппьер, 2 - «Атлетико».



«Байер» (Леверкузен) – «Ювентус» (Италия) – 0:2 (К.Роналду, 75, Г.Игуаин, 90+2).



Турнирное положение: 1. «Ювентус» - 16, 2. «Атлетико» – 10, 3. «Байер» - 6, 4. «Локомотив» - 3. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, результаты матчей — статья прочитана 134 раза Комментарии