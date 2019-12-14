На аукцион в Калининграде будут выставлены расшитые янтарем мусульманские платья 🔊 Воспроизвести Абайи, вручную расшитые балтийским янтарем разных видов, будут выставлены в аукционном зале наряду с инклюзами. Минимальная стартовая стоимость уникальных янтарных нарядов составляет 70 тысяч рублей (примерно 1000 евро).











16 декабря в Калининграде впервые в истории добычи российского янтаря на аукцион будут выставлены редкие сувенирные янтарные камни с заключенными в них обитателями доисторического мира. В дополнение к инклюзам покупателям будут предложены три абайи, украшенные вышитыми узорами из янтарных бусин разных цветов, форм и размеров.



Организатором торгов выступает АО «Янтарный Ювелирпром» при поддержке АО «Калининградский янтарный комбинат» (входит в структуру Госкорпорации Ростех) и АО «Биржа «Санкт-Петербург». 16 декабря в Калининграде впервые в истории добычи российского янтаря на аукцион будут выставлены редкие сувенирные янтарные камни с заключенными в них обитателями доисторического мира. В дополнение к инклюзам покупателям будут предложены три абайи, украшенные вышитыми узорами из янтарных бусин разных цветов, форм и размеров.Организатором торгов выступает АО «Янтарный Ювелирпром» при поддержке АО «Калининградский янтарный комбинат» (входит в структуру Госкорпорации Ростех) и АО «Биржа «Санкт-Петербург».



Выставленные на аукцион абайи представляют собой стильные длинные черные одеяния свободного покроя с длинными рукавами. Каждое платье вручную расшито янтарем по индивидуальному эскизу. Узоры, имитирующие этнические орнаменты, цветы, украшения, различные виды плетения, выполнены с использованием янтарных бусин, цветовая палитра которых простирается от золотисто-медового до угольно-черного, сообщает пресс-служба комбината.











Платья отличаются и по количеству использованного янтаря. Больше всего солнечного камня, а именно 280 граммов, затрачено на изготовление абайи, украшенной цветами из золотистых и темно-карамельных янтарных бусин со стеблями из черного янтаря.



«Разный цвет этому органическому минералу придает не только природа, но и человек. Благодаря термической обработке в специальных печах мы получаем широкую цветовую палитру. Чем дольше держат заготовки из янтаря при высокой температуре, тем темнее и интенсивнее будет цвет готовых изделий, – пояснила начальник коммерческого отдела компании «Янтарный Ювелирпром» Марина Прадед. – Использование янтаря для украшения абайи позволяет в полной мере продемонстрировать его декоративные качества – разнообразие форм, размеров и оттенков. Мы рассчитываем, что эти уникальные изделия привлекут дополнительное внимание к янтарю, который может использоваться для создания модных коллекций одежды. Страны Ближнего Востока мы считаем одним из перспективных рынков в данном направлении».



Стартовая стоимость самой дорогой абайи составляет 90 тысяч рублей с НДС. Начальная цена двух других платьев, в которых использовано 143 и 179 граммов янтаря, обозначена на уровне 70 тысяч рублей. Ценность каждого платья определялась, исходя из веса, размера и видов использованного янтаря, а также уровня сложности ручной работы.







Заочный аукцион пройдет в онлайн-режиме на электронной торговой площадке биржи «Санкт-Петербург», на базе которой создан специальный онлайн-ресурс – https://auction.spbex.ru/ru.



Данный ресурс позволяет зарегистрироваться в качестве участника аукциона, выбрать сувенирный янтарь с инклюзами и приобрести его после начала открытых торгов. При этом в аукционе могут принять участие все желающие – физические и юридические лица, граждане России или любой другой страны мира.



Всего на аукцион выставлено 50 инклюзов, добытых в течение 2019 года Калининградским янтарным комбинатом. Каждый из таких сувенирных камней сохранил в первозданном виде насекомых, которые обитали в регионе десятки миллионов лет назад. Возраст калининградских инклюзов достигает 50–60 млн лет.



Янтарь с включениями животного происхождения встречается редко – он составляет около 2 % от всего объема добываемого сырья. Стартовая стоимость самого дорого из выставленных на аукцион инклюзов весом в 50 граммов превышает 17 тысяч рублей. Самая низкая начальная цена в 800 рублей установлена на янтарь весом 4 грамма.



Аукцион инклюзов состоится 16 декабря 2019 года в 12:00 по местному времени (в 13:00 по мск) по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Площадь Победы, 10, Radisson Blu Hotel, второй этаж, конференц-зал «Кёнигсберг-3».



Подробная информация об условиях участия в аукционе, инклюзах и специальном онлайн-ресурсе размещена на сайте Калининградского янтарного комбината.



АО «Калининградский янтарный комбинат» образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. АО «Янтарный Ювелирпром» основан 15 сентября 2004 года как дочернее предприятие комбината (доля составляет 100 %). Компания специализируется на изготовлении ювелирных украшений и сувениров из янтаря. На данный момент ассортимент выпускаемой продукции составляет порядка 3000 наименований.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



АО «Биржа «Санкт-Петербург» создана 31 января 1991 года по решению президиума Ленинградского городского совета народных депутатов и является старейшей биржей современной России. Основными предметами торгов на этой электронной площадке являются биржевые товары – минеральное сырье, нефтепродукты и нефтехимия, сжиженные углеводородные газы, черные и цветные металлы, продукция машиностроительного производства, строительные материалы, водные биоресурсы и продукты их переработки. Абайя – это мусульманское женское платье, традиционное для стран Ближнего Востока, популярное также в России, на постсоветском пространстве и во многих других государствах со значительной долей населения, исповедующей ислам. Такие платья часто украшают вышивкой, бисером или стразами. Мусульманки носят их со специальными головными уборами – никабами или хиджабами.Выставленные на аукцион абайи представляют собой стильные длинные черные одеяния свободного покроя с длинными рукавами. Каждое платье вручную расшито янтарем по индивидуальному эскизу. Узоры, имитирующие этнические орнаменты, цветы, украшения, различные виды плетения, выполнены с использованием янтарных бусин, цветовая палитра которых простирается от золотисто-медового до угольно-черного, сообщает пресс-служба комбината.Платья отличаются и по количеству использованного янтаря. Больше всего солнечного камня, а именно 280 граммов, затрачено на изготовление абайи, украшенной цветами из золотистых и темно-карамельных янтарных бусин со стеблями из черного янтаря.«Разный цвет этому органическому минералу придает не только природа, но и человек. Благодаря термической обработке в специальных печах мы получаем широкую цветовую палитру. Чем дольше держат заготовки из янтаря при высокой температуре, тем темнее и интенсивнее будет цвет готовых изделий, – пояснила начальник коммерческого отдела компании «Янтарный Ювелирпром» Марина Прадед. – Использование янтаря для украшения абайи позволяет в полной мере продемонстрировать его декоративные качества – разнообразие форм, размеров и оттенков. Мы рассчитываем, что эти уникальные изделия привлекут дополнительное внимание к янтарю, который может использоваться для создания модных коллекций одежды. Страны Ближнего Востока мы считаем одним из перспективных рынков в данном направлении».Стартовая стоимость самой дорогой абайи составляет 90 тысяч рублей с НДС. Начальная цена двух других платьев, в которых использовано 143 и 179 граммов янтаря, обозначена на уровне 70 тысяч рублей. Ценность каждого платья определялась, исходя из веса, размера и видов использованного янтаря, а также уровня сложности ручной работы.Янтарные платья будут выставлены в зале отеля Radisson, где их смогут приобрести участники очного аукциона. В онлайн-торгах абайи в качестве лотов участвовать не будут. Напомним, аукцион «Янтарь-инклюз» состоится в двух форматах: сначала в классическом – с присутствием в зале покупателей или их представителей, а затем – на электронной площадке.Заочный аукцион пройдет в онлайн-режиме на электронной торговой площадке биржи «Санкт-Петербург», на базе которой создан специальный онлайн-ресурс – https://auction.spbex.ru/ru.Данный ресурс позволяет зарегистрироваться в качестве участника аукциона, выбрать сувенирный янтарь с инклюзами и приобрести его после начала открытых торгов. При этом в аукционе могут принять участие все желающие – физические и юридические лица, граждане России или любой другой страны мира.Всего на аукцион выставлено 50 инклюзов, добытых в течение 2019 года Калининградским янтарным комбинатом. Каждый из таких сувенирных камней сохранил в первозданном виде насекомых, которые обитали в регионе десятки миллионов лет назад. Возраст калининградских инклюзов достигает 50–60 млн лет.Янтарь с включениями животного происхождения встречается редко – он составляет около 2 % от всего объема добываемого сырья. Стартовая стоимость самого дорого из выставленных на аукцион инклюзов весом в 50 граммов превышает 17 тысяч рублей. Самая низкая начальная цена в 800 рублей установлена на янтарь весом 4 грамма.Аукцион инклюзов состоится 16 декабря 2019 года в 12:00 по местному времени (в 13:00 по мск) по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Площадь Победы, 10, Radisson Blu Hotel, второй этаж, конференц-зал «Кёнигсберг-3».Подробная информация об условиях участия в аукционе, инклюзах и специальном онлайн-ресурсе размещена на сайте Калининградского янтарного комбината.образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. АО «Янтарный Ювелирпром» основан 15 сентября 2004 года как дочернее предприятие комбината (доля составляет 100 %). Компания специализируется на изготовлении ювелирных украшений и сувениров из янтаря. На данный момент ассортимент выпускаемой продукции составляет порядка 3000 наименований.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.создана 31 января 1991 года по решению президиума Ленинградского городского совета народных депутатов и является старейшей биржей современной России. Основными предметами торгов на этой электронной площадке являются биржевые товары – минеральное сырье, нефтепродукты и нефтехимия, сжиженные углеводородные газы, черные и цветные металлы, продукция машиностроительного производства, строительные материалы, водные биоресурсы и продукты их переработки. Категории: экономика, в России Ключевые слова: Калининград, абайи, аукцион — статья прочитана 159 раз Комментарии