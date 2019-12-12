Сельхозпалата Литвы: мы хотим, чтобы нас воспринимали как нормального партнера 🔊 Воспроизвести



Отправляющиеся в среду в Брюссель протестовать из-за низких прямых выплат литовские фермеры утверждают, что хотели бы, чтобы в Евросоюзе (ЕС) их воспринимали так же, как и представителей старых государств материка.



"Мы уже не являемся новой страной ЕС, и нас должны воспринимать как нормального партнера, государство Центральной Европы", – сказал на пресс-конференции в среду председатель Сельскохозяйственной палаты Литвы Арунас Свитоюс.



"Не должно быть таких критериев, как старые и новые государства ЕС. Мы все должны быть вместе", – добавил он.



По словам председателя, основные претензии и причины протеста остаются прежними, прежде всего – просьба привести в соответствие прямые выплаты.



"Основные требования остаются прежними – в самом ЕС большое отчуждение, дискриминация, это касается не только прямых выплат. Мы поднимаем это вопросы, отстаивая интересы не только Литвы, но и Латвии с Эстонией", – сказал А. Свитоюс. Отправляющиеся в среду в Брюссель протестовать из-за низких прямых выплат литовские фермеры утверждают, что хотели бы, чтобы в Евросоюзе (ЕС) их воспринимали так же, как и представителей старых государств материка."Мы уже не являемся новой страной ЕС, и нас должны воспринимать как нормального партнера, государство Центральной Европы", – сказал на пресс-конференции в среду председатель Сельскохозяйственной палаты Литвы Арунас Свитоюс."Не должно быть таких критериев, как старые и новые государства ЕС. Мы все должны быть вместе", – добавил он.По словам председателя, основные претензии и причины протеста остаются прежними, прежде всего – просьба привести в соответствие прямые выплаты."Основные требования остаются прежними – в самом ЕС большое отчуждение, дискриминация, это касается не только прямых выплат. Мы поднимаем это вопросы, отстаивая интересы не только Литвы, но и Латвии с Эстонией", – сказал А. Свитоюс. Сельхозпалата Литвы организует протесты в Брюсселе уже седьмой раз. На этот раз акция протеста будет проходить во время встречи Европейского совета, на которой главы ЕС будут обсуждать долгосрочную финансовую перспективу.



Сейчас в Литве фермеры получают за один гектар земли выплату 181 евро, а средний показатель в ЕС составляет 266 евро за гектар. В соответствии с предложением, выплаты в первые годы должны даже уменьшиться, а в конце 2027 года должны увеличиться до 204 евро.



О том, что предложение председательствующей в ЕС Финляндии по новой многолетней финансовой программе неприемлемо для Литвы, ранее на этой неделе говорил и президент Гитанас Науседа.



В ЕС сейчас идут переговоры о долгосрочном плане бюджета на 2021-2027 годы. BNS Категории: в Европе, общество, экономика Ключевые слова: бюджет, помощь, компенсации, ЕС, протесты, дотации, фермеры География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии