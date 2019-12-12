Без Китая и Индии никак

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Чтобы остановить глобальное потепление, нужны азиатские гиганты, пишет



Китай



Политика Китая в области климата и экологии порождает противоречивые заголовки в прессе: Китай является крупнейшим в мире источником выбросов CO2, ударными темпами строит новые угольные электростанции как в собственной стране, так и вдоль Нового шелкового пути и к 2030 году достигнет максимального показателя выбросов парниковых газов. Эта страна – крупнейший в мире производитель солнечных электростанций и ветрогенераторов, в ней быстро развивается электротранспорт, реализуются пилотные проекты по использованию водорода и техники, работающей на топливных элементах, а также уже применяется инновационное оборудование для транспортировки электроэнергии. Чтобы остановить глобальное потепление, нужны азиатские гиганты, пишет IPG . Насколько весома для них проблема защиты климата?КитайПолитика Китая в области климата и экологии порождает противоречивые заголовки в прессе: Китай является крупнейшим в мире источником выбросов CO2, ударными темпами строит новые угольные электростанции как в собственной стране, так и вдоль Нового шелкового пути и к 2030 году достигнет максимального показателя выбросов парниковых газов. Эта страна – крупнейший в мире производитель солнечных электростанций и ветрогенераторов, в ней быстро развивается электротранспорт, реализуются пилотные проекты по использованию водорода и техники, работающей на топливных элементах, а также уже применяется инновационное оборудование для транспортировки электроэнергии. Все упомянутые достижения объясняются главным образом размерами Китая. А вот если говорить о том, насколько честны критерии, положенные в основу целей по снижению выбросов, то в международном масштабе можно сравнивать лишь выбросы экологически вредных газов в перерасчете на душу населения. Страны с высоким доходом на душу населения потребляют больше энергии, чем более бедные страны или страны со средним достатком на душу населения, в частности Китай, а потому именно они должны экономить больше. Еще один важный аспект: страны с высокой долей промышленного производства, как Китай, производят единицу социального продукта с большей энергоемкостью, чем столь же богатые страны с высоким удельным весом сферы услуг.



В процессе длившихся многие годы переговоров, предшествовавших Парижскому соглашению по климату, все эти аспекты стали предметом международной дискуссии. Затянувшийся на годы процесс взвешивания всех за и против смог в конечном счете воплотиться в результат, считавшийся в то время образцовым. В Париже высокую оценку получила роль Китая, внесшего особенно конструктивный вклад в поиск решения. Между тем Китай досрочно выполнил свои обязательства по этому соглашению на 2020 год. Ввиду растущей вероятности невыполнения своих обязательств многими другими странами – участниками соглашения и более стремительного роста объема выбросов CO2 во всем мире, чем предполагалось ранее, появились требования к Китаю сформулировать более амбициозные цели, в частности ускорить темпы сокращения потребления угля для производства электроэнергии и тепла по сравнению с обязательствами, взятыми им в Париже.



В Китае также откровенно констатируют наличие конфликта между экономическими и экологическими целями



Так, например, до 2006 года климатической и экологической политике в Китае не придавали большого значения. Лишь в ходе подготовки к Олимпиаде 2008 года в Пекине наметились сдвиги в образе мышления, прежде всего из-за загрязнения воздуха в крупных городах. Если измерять амбиции Китая инвестициями в возобновляемую энергетику, нельзя не отметить постоянный рост усилий страны в этом направлении, достигший своего пика в 2017 году. В качестве средства для достижения этой цели использовались огромные субвенции в развитие промышленного производства фотоэлектрического оборудования, в то время как производство в Германии резко упало. Большие инвестиции сделаны также в ветроэнергетику и электротранспорт. Китай считался локомотивом изменений с целью устойчивого развития.



Но после этого кривая резко надломилась. Выборы в США в 2016 году привели к переменам в международных рамочных условиях для Китая. Начинает нарастать экономическое давление извне, призванное затормозить экономический рост Китая. К этому добавились экономические дисбалансы внутри страны: большая задолженность некоторых провинций и государственных учреждений, размеры теневых банков и манера поведения некоторых быстро растущих финансовых предприятий стали угрожающими. Противодействие этим угрозам заняло сегодня видное место и в политической повестке дня. Одновременно нельзя допустить слишком большого падения экономического роста. В этой изменившейся оценке создавшейся ситуации потребности, продиктованные экологической и климатической политикой, ушли на второй план, уступив место целям экономической стабилизации. Добыча и использование угля для производства энергии сокращаются не столь радикально, как это было запланировано в 2015 году, субвенции в целях устойчивого развития также были существенно урезаны.



Вектор действий в области экологической и климатической политики Китая задается и направляется в нужное русло «сверху», политической руководящей элитой страны. Примером тому служит выступление Си Цзиньпина на XVIII съезде партии в 2012 году, в котором говорится о развороте от сугубо количественного к качественному росту. Политическое руководство постоянно рекламирует эти цели и измеряет успехи субъектов принятия решений в провинциях соблюдением этих требований. Данная стратегия вытекает из осознания того, что климатические и прежде всего экологические аспекты китайской модели роста отвечают интересам самого Китая.



Однако в Китае не скрывают, и наличие конфликта между экономическими и экологическими целями. Чтобы достичь высокого уровня занятости и общественной стабильности, без количественного роста не обойтись. Правда, требования внедрения экологических технологий в долгосрочной перспективе рассматриваются и как шанс на экономическое развитие. Но в краткосрочной перспективе внутренний экономический учет природоохранных затрат свидетельствует об удорожании производства и необходимости предоставления субвенций на эти цели, отвлекающих ресурсы, которых не хватает в других местах.



Китай склоняется к постановке более скромных целей с твердым намерением их выполнения



Прогноз на будущее: Китай будет придерживаться своего курса прежде всего в области реализации мер по защите окружающей среды. Среди жителей городов наболевшей темой стало качество воздуха, а качество почвы и воды в их нынешнем состоянии стали серьезным препятствием для дальнейшего продвижения страны в направлении к экологической цивилизации – так гласит официально сформулированная политическая цель. В области защиты окружающей среды китайские политики ради собственных интересов пойдут путем устойчивого развития экономики.



От этого выиграет и климатическая политика, благодаря благоприятному эффекту от экономии энергии и более активного использования возобновляемых источников энергии. Но до тех пор, пока будет сохраняться экономическое давление извне, более ощутимого разворота в сторону использования инструментов, продиктованных сугубо мотивами климатической политики, не произойдет, если они будут препятствовать преодолению экономического отставания. В отношении возобновляемых источников энергии все чаще звучит требование сетевого паритета (grid parity): их подача в сеть не должна быть дороже, чем наиболее эффективные в настоящее время источники. И хотя стране не угрожают общенациональные протесты с требованиями реализации решительных мер в экологической политике (наподобие «тракторных демонстраций» в Германии) или повышения налогов по соображениям экологической политики («желтые жилеты» во Франции), все же потенциал недовольства населения является для политического руководства Китая ощутимым фактором.



Международное сообщество смотрит в сторону Китая, прежде всего учитывая размеры этой страны: сокращение в ней вредных для климата выбросов на 5 процентов дало бы всему миру больше, чем экономия Люксембурга на 50 процентов. Поэтому многие страны призывают руководство Китая к постановке более амбициозных целей. Китай же склоняется к постановке более скромных целей, но с твердым намерением их выполнения. Обратное было бы воспринято как позор. К этому следует добавить заявление правительства США о выходе из Парижского соглашения с целью извлечения экономической выгоды для себя, что не облегчает задачу китайскому руководству по агитации в пользу экологического курса среди населения внутри страны. Еще больше усугубляет положение и то, что важные европейские партнеры не смогут выполнить взятые на себя обязательства на 2020 год.



Временами можно слышать доводы, что Китай мог бы продвигаться быстрее, так как его политическая система в состоянии легче перенести вызванное такими шагами напряжение по сравнению со странами плюралистической демократии, представителям которых постоянно приходится оправдываться перед разгневанными избирателями. Однако прибегать к такому аргументу нужно с большой осмотрительностью.



Автор: Александр Кальвайт и Чжоу Ху Цзин, Пекин



Индия



Индия оказалась между молотом и наковальней. Экономическое развитие страны и создание рабочих мест в промышленности являются главными пунктами повестки дня правительства премьер-министра Нарендры Моди. В то же время экологическую цену за модернизацию, осуществляемую несмотря ни на что, можно видеть повсюду. Нью-Дели задыхается от смога, порождаемого главным образом стремительно растущим потоком транспорта, строительными площадками и промышленностью. Показатели превышают все известные стандарты ВОЗ, и уже к концу осени приходилось то и дело вводить чрезвычайное положение. 14 из 20 городов с наихудшим качеством воздуха в мире находятся в Индии. Ежегодно почти 1,2 млн людей умирают от последствий загрязнения воздуха. По последним оценкам, это третья наиболее часто встречающаяся причина смертей в Индии.



Этим летом температура в столице достигала 47 градусов Цельсия. Длительная засуха обернулась катастрофическими последствиями для целых регионов на юге страны и сильно ослабила и без того неблагополучный аграрный сектор. Дефицит воды и высохшие водоемы привели к тому, что во многих местах неделями приходилось выходить из положения при помощи передвижных цистерн с водой. В отчете МОТ Working on a Warmer Planet (2019) («Работа в условиях глобального потепления») содержится прогноз, согласно которому только в Индии до 2030 года из-за стресса, обусловленного жарой, может исчезнуть 34 млн рабочих мест. Прежде всего от этого пострадают люди, работающие на полях в сельской местности Индии. Миллионы из них мигрируют в города, что обусловит резкую урбанизцию и дефицит жилой площади, распространение трущоб и рост социальных проблем. Намечается тенденция к дальнейшему перегреву городов: из-за растущих транспортных потоков, увеличения количества кондиционеров и холодильников будет выделяться много тепла, которое зависнет в бетонных джунглях мегаполисов.



К 2030 году Индия планирует построить 21 новую атомную электростанцию – семь из них уже строятся



В настоящее время 67 процентов из 1,3 млрд человек, населяющих Индию, еще проживает в сельской местности. Почти 50 процентов рабочих мест, как и прежде, сосредоточено в аграрном секторе, хотя его доля в валовом внутреннем продукте сравнительно незначительна. Правительство знает, насколько острой является эта ситуация, и пытается за счет многочисленных социальных программ помочь беднейшим из бедных. Пока что, похоже, общественный договор срабатывает, что подтверждается и недавним успехом на выборах премьера Моди. Но время не ждет. А климат в прямом и переносном смысле становится все суровее. Структурные изменения в индийской экономике продвигаются медленно, к настоящему моменту обозначились даже признаки спада. Экологические цели подчинены задаче полной электрификации страны. 75 процентов электроэнергии все еще производится на угольных электростанциях. Удельный вес этого показателя снижается, но не так быстро, чтобы добиться устойчивого снижения выбросов.



Внушает надежду в Индии ощутимый рост потребления возобновляемых видов энергии и обусловленное этим процессом увеличение количества рабочих мест в этой отрасли промышленности. К настоящему моменту в данном секторе заняты 720 тыс. человек. И хотя это все еще капля в море, но положено довольно хорошее начало. Ядерная энергетика с точки зрения Индии является еще одной возможностью, позволяющей утолить энергетический голод и одновременно снизить объем выбросов. Индийское правительство рассматривает ее как чистую энергию. К 2030 году Индия планирует построить 21 новую атомную электростанцию – семь из них уже строятся.



За прошедшие десятилетия Индии удалось освободить сотни миллионов людей от бремени бедности. В дальнейшем с этой задачей можно будет справиться лишь при условии поступательной модернизации страны за счет доступного и стабильного энергообеспечения. Оставляет желать лучшего экологическая сознательность большей части населения, все еще считающего рост собственного экономического благополучия наивысшим приоритетом. Но растет обеспокоенность городских элит и среднего класса загрязнением окружающей среды. Страна не может в течение длительного времени игнорировать тот факт, что развитие за счет окружающей среды может привести к возникновению совсем других комплексов проблем и торпедировать все планы развития страны.



Автор: Йоханн Иванов, Нью-Дели Загрузка... ipg-journal.io Категории: в мире, чп и криминал, общество Ключевые слова: индия, аналитика, Китай, климат, расходы — статья прочитана 175 раз Комментарии