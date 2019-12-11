Ресторан выставил на продажу сэндвич за $120 тысяч 🔊 Воспроизвести Фото © Fox News



Вырученные деньги будут переданы в благотворительную организацию, которая кормит бедных, передает



Сеть американских фастфуд-ресторанов Popeyes выставила на продажу сэндвич за 120 тысяч долларов, сообщает телеканал Fox News.



Сэндвич с курицей представлен в художественной галерее в Майами. Бутерброд приклеен скотчем к белому полотну. В компании утверждают, что инсталляция "Сэндвич" — это образец современного искусства.



Приобрести кулинарный "шедевр" может любой желающий. Деньги от продажи бутерброда будут переданы в благотворительную организацию, обеспечивающую продуктами малоимущих. Как сообщили в Popeyes, один человек уже заинтересовался покупкой сэндвича.



Ранее на выставке Art Basel 2019 в Майами сначала купили, а затем съели банан, который стоил 120 тысяч долларов. Вырученные деньги будут переданы в благотворительную организацию, которая кормит бедных, передает ЛАЙФ Сеть американских фастфуд-ресторанов Popeyes выставила на продажу сэндвич за 120 тысяч долларов, сообщает телеканал Fox News.Сэндвич с курицей представлен в художественной галерее в Майами. Бутерброд приклеен скотчем к белому полотну. В компании утверждают, что инсталляция "Сэндвич" — это образец современного искусства.Приобрести кулинарный "шедевр" может любой желающий. Деньги от продажи бутерброда будут переданы в благотворительную организацию, обеспечивающую продуктами малоимущих. Как сообщили в Popeyes, один человек уже заинтересовался покупкой сэндвича.Ранее на выставке Art Basel 2019 в Майами сначала купили, а затем съели банан, который стоил 120 тысяч долларов. life.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: реклама, благотворительность — статья прочитана 89 раз Комментарии