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Ресторан выставил на продажу сэндвич за $120 тысяч
Вырученные деньги будут переданы в благотворительную организацию, которая кормит бедных, передает ЛАЙФ.
Сеть американских фастфуд-ресторанов Popeyes выставила на продажу сэндвич за 120 тысяч долларов, сообщает телеканал Fox News.
Сэндвич с курицей представлен в художественной галерее в Майами. Бутерброд приклеен скотчем к белому полотну. В компании утверждают, что инсталляция "Сэндвич" — это образец современного искусства.
Приобрести кулинарный "шедевр" может любой желающий. Деньги от продажи бутерброда будут переданы в благотворительную организацию, обеспечивающую продуктами малоимущих. Как сообщили в Popeyes, один человек уже заинтересовался покупкой сэндвича.
Ранее на выставке Art Basel 2019 в Майами сначала купили, а затем съели банан, который стоил 120 тысяч долларов.
life.ru
Ключевые слова: реклама, благотворительность
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