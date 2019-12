The National Interest США : грязный маленький секрет НАТО раскрыт 🔊 Воспроизвести © U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook



Должны ли США ввязаться в войну с Россией, если эта страна гипотетически нападет на «маленького и уязвимого» члена НАТО, например, на Эстонию? Соцопросы, даже с учетом их мягких формулировок, призванные вызвать положительные ответы, и в отсутствии упоминаний о потенциально катастрофическом риске ядерной войны говорят, что американцы — против. Неразумно защищать союзника, который не имеет никакого отношения к собственной безопасности Америки, пишет автор.



Пришло время убежденным сторонникам альянса НАТО в рядах политической элиты США честно и откровенно рассказать американскому народу обо всем. Американцы имеют право знать о том, с какими рисками они могут столкнуться из-за обязательств Вашингтона перед «маленькими и уязвимыми» членами НАТО, находящимися у самых границ России. Пришло время убежденным сторонникам альянса НАТО в рядах политической элиты США честно и откровенно рассказать американскому народу обо всем. Американцы имеют право знать о том, с какими рисками они могут столкнуться из-за обязательств Вашингтона перед «маленькими и уязвимыми» членами НАТО, находящимися у самых границ России.



Мало в каких опросах мнения американской общественности (если таковые вообще существуют) содержится хотя бы отдаленный намек на масштабы рисков, угрожающих американцам из-за обязательств Вашингтона, которые налагает на него статья 5 устава НАТО, заставляющая членов альянса рассматривать нападение на одного из них как нападение на всех. Обычно в рамках подобных исследований респондентов спрашивают, должны ли Соединенные Штаты защищать страну «Х» в том случае, если Россия нападет на нее. Однако было бы честнее спросить респондентов, нужно ли Соединенным Штатам защищать страну «Х» от агрессии России, если это может повлечь за собой начало ядерной войны с Россией и гибель миллионов американцев.



Стоит признать, что такой исход является наихудшим из всех возможных сценариев, однако обязательства Вашингтона в соответствии со статьей 5 устава НАТО могут превратить его в реальность. Риск эскалации особенно очевиден, когда речь заходит о защите Эстонии и других стран Балтии. Исследование корпорации RAND, проведенное в 2016 году, показало, что силы НАТО не смогут защищать своих балтийских членов от полномасштабного российского вторжения в течение более чем нескольких дней в отсутствие полноценной модернизации существующего механизма развертывания сил альянса. Даже после проведения необходимой модернизации исход борьбы с использованием исключительно обычных вооружений будет неопределенным. При этом будет присутствовать постоянная угроза эскалации конфликта до ядерного уровня.



Даже в условиях несоблюдения требования «правдивости рекламы», уровень поддержки американской общественности идеи альянса НАТО снижается. Марк Ханна (Mark Hannah), старший научный сотрудник Eurasia Group, согласился с этим после исследования, которое недавно провела его организация. Он отметил: «Второй год подряд, когда респонденту предлагают рассмотреть гипотетический сценарий вторжения России на территорию Эстонии — члена НАТО, — мнения американцев разделяются в вопросе о том, нужно ли Соединенным Штатам принимать ответные военные меры. И это после того, как респондентам напомнили о статье 5 — той части договора НАТО, которая обязывает Соединенные Штаты реагировать на подобную агрессию, и даже после того, как им сказали, что действия Америки могут оказаться единственным способом оттеснить Россию».



Другими словами, даже с учетом формулировок, которые призваны вызвать положительные ответы, и в отсутствии упоминаний о потенциально катастрофическом риске ядерной войны, проистекающем из обязательства Америки по защите других членов НАТО, опрос продемонстрировал отсутствие однозначного согласия общественности с необходимостью защищать этого союзника. Ханна приходит к следующему выводу: «Другими словами, не только президент Дональд Трамп скептически относится к Североатлантическому альянсу. Так же к НАТО относится и американский народ. В той степени, в которой граждане США вообще думают о НАТО, они сомневаются в том, действительно ли для выполнения обязательств стоит идти на подобные жертвы». Он прав, и, если бы респондентам прямо сказали о риске ядерной войны, вероятнее всего, уровень антинатовских настроений резко возрос бы.



Скептицизм общественности касательно оправданности столь серьезных рисков вполне обоснован. Первый вопрос касательно любых обязательств, который политические лидеры США должны задать, заключается в том, стоит ли вообще рисковать жизнями американцев и ресурсами США ради того или иного союзника. Имеет ли эта страна большое стратегическое или экономическое значение для Соединенных Штатов? К вопросу о том, стоит ли рисковать ради защиты какой-то другой страны, необходимо подходить очень серьезно. Военный союз с таким серьезным обязательством нельзя приравнивать к экономическому или социальному объединению. Это чрезвычайно серьезные обязательства, и американские политики не должны занимать легкомысленную позицию, согласно которой, поскольку Америка является могущественной державой, она может взять на себя практически любое обязательство, будучи уверенной, что ни один противник никогда не осмелится бросить ей вызов. История международных отношений изобилует примерами, когда великие державы, пытавшиеся защитить своих союзников или клиентов, терпели крах в плане сдерживания.



В Вашингтоне бытует убеждение, согласно которому Россия не посмеет бросить вызов обязательствам США по статье 5. Но внешняя политика не должна строиться на блефе. Даже в случае с Соединенными Штатами обязательство рассматривать атаку на любого члена НАТО (и неважно, насколько он мал и незначителен) как атаку на Америку ставит под угрозу само существование страны. Здравомыслящие крупные державы не поставят себя в такое положение.



Особенно неразумно делать это, если союзник, которого необходимо защищать, не имеет никакого отношения к собственной безопасности Америки. Эстония и другие члены НАТО, которые вступили в этот альянс в конце 1990-х годов, даже близко не соответствуют этому стандарту. Во время холодной войны Западная Европа представляла собой главный стратегический и экономический приз, и США противостояли не просто геополитическому сопернику, а мессианской, тоталитарной, экспансионистской державе. Необходимость препятствовать попаданию демократической Европы на орбиту Москвы действительно оправдывала те высокие риски, на которые шли США.



Какими бы ни были преимущества подобного подхода, направленного на защиту таких важных стратегических и экономических активов, как Великобритания, Франция, Италия и (Западная) Германия, к настоящему времени эти соображения утратили свою актуальность. Россия превратилась в обычную региональную державу и больше не является тоталитарным государством с глобальными экспансионистскими амбициями. Более того, у членов Евросоюза вполне достаточно человеческих и экономических ресурсов для создания любых сил, которые они считают необходимыми для противостояния или сдерживания Москвы. Если говорить о США, то подвергать себя риску национального самоубийства, продолжая защищать Европу, — в особенности мелких клиентов в сфере безопасности в Прибалтике и Восточной Европе, — это акт внешнеполитического безумия.



Пришло время убежденным сторонникам альянса НАТО в рядах политической элиты США честно и откровенно рассказать американскому народу обо всем. Американцы имеют право знать о том, с какими рисками они и их близкие могут столкнуться из-за обязательств Вашингтона, особенно из-за его обязательств перед маленькими и уязвимыми членами НАТО, находящимися у самых границ России. Посмотрим, насколько сильной окажется общественная поддержка альянса НАТО после раскрытия всей информации.



Автор: Тед Гален Карпентер — старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute), пишущий редактор издания The National Interest, автор 12 книг, посвященных международным отношениям, в том числе нескольких книг об альянсе НАТО. Его новая книга называется «NATO: The Dangerous Dinosaur» («НАТО: Опасный динозавр»). для The National Interest, США, перевод

Пронатовские политики и эксперты не устают цитировать результаты опросов и исследований, показывающие, что большинство американцев до сих пор поддерживают альянс НАТО. Зачастую эксперты прибегают к этому аргументу, чтобы доказать, что периодические проявления скептицизма со стороны президента США Дональда Трампа по поводу значимости НАТО не согласуются с взглядами американской общественности. Однако подобные пронатовские высказывания основаны на фундаментальном обмане. для The National Interest, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru