Рост преступности толкает Норвегию к пересмотру миграционной политики 🔊 Воспроизвести © AFP 2019, Terje Pedersen / NTB Scanpix



Резкий рост небывалого насилия сотрясает столицу Норвегии. Публикация последнего неоднозначного доклада о взаимосвязи между преступностью и страной происхождения преступников, вызывает большие тревоги. Осло стало ареной жестоких нападений иммигрантов на коренных норвежцев.



Норвегия, как Дания и ее скандинавские соседи, является одной из образцовых стран, находящихся всегда на вершине рейтинга, так как они демонстрируют достижения в экономической или социальной областях. Даже большие миграционные потоки, охватившие Европу в последние годы, похоже, не нарушают спокойствие ее приветливых жителей. Жизнь в гражданском браке и терпимость заложены в норвежской ДНК, и неудивительно, что скандинавское королевство фигурирует среди наименее «расистских» стран в мире. Но эта идиллия в последнее время была жестко прервана волной физических и жестоких расправ, сообщает консервативная австралийская газета «Quillette». Почему стоит поставить под сомнение всю модель? Норвегия, как Дания и ее скандинавские соседи, является одной из образцовых стран, находящихся всегда на вершине рейтинга, так как они демонстрируют достижения в экономической или социальной областях. Даже большие миграционные потоки, охватившие Европу в последние годы, похоже, не нарушают спокойствие ее приветливых жителей. Жизнь в гражданском браке и терпимость заложены в норвежской ДНК, и неудивительно, что скандинавское королевство фигурирует среди наименее «расистских» стран в мире. Но эта идиллия в последнее время была жестко прервана волной физических и жестоких расправ, сообщает консервативная австралийская газета «Quillette». Почему стоит поставить под сомнение всю модель? Под подозрением палестинцы, иракцы и афганцы



Будучи географически изолированным от миграционных потоков, Осло никогда не боялся быть перегруженным иммигрантами. В последние годы Норвегия по собственной воле приняла участия в распределении мигрантов, главным образом из Ближнего Востока и стран Африки к югу от Сахары. Нас заверяли, что интеграция идет хорошо, и ничто не может нарушить норвежское спокойствие. Тем не менее, за последние несколько недель в центре Осло произошли случаи немотивированной агрессии против коренных норвежцев.



Способ совершения преступления теперь известен полицейским, которые указывают на банды молодых иммигрантов, число которых обычно варьируется от 5 до 10. Около двадцати жестоких нападений были зафиксированы только в одну субботу 19 октября. Молодой человек, проживающий в богатом районе Осло, был избит несколькими ударами по лицу. Тогда же дяде норвежского министра юстиции Йорана Каллмира сломали несколько ребер. В следующие выходные несколько автомобилей сгорели во время столкновений между турецкой и курдской общинами. Но в Норвегии мало кто из политиков готов комментировать рост преступности среди молодых иммигрантов.



Несмотря на политкорректность, единодушие в отношении миграционной политики постепенно уходит. Либертарианцы из Партии прогресса неоднократно обращались к Бюро национальной статистики с просьбой проанализировать взаимосвязь между преступностью и страной происхождения преступника, но безрезультатно. Известно только, что иммигранты составляют 14% населения Осло, причем выходцы из Сомали, Пакистана и Ирака занимают первое место среди стран, не входящих в ОЭСР.



Наконец, отчет по этому вопросу опубликован. Его выводы ясны: иммигранты из некоторых стран, особенно палестинцы, иракцы и афганцы, гораздо чаще совершают преступления, чем остальная часть населения. Не норвежцы представлены в 65 из 80 категорий преступников. Также иммигранты из незападных стран в 8 раз чаще совершают насильственные преступления. Наконец, и это деталь должна беспокоить Францию: иммигранты второго поколения кажутся более склонными, чем их родители, бросать вызов закону таким образом.



«Это вовсе не разнообразие»



Что вызывает беспокойство в некоторых столичных округах, где доля иммигрантов иногда превышает 40%. «Молодое поколение растет сегодня в среде, где угрозы и насилие являются обычным явлением, где взрослые иногда боятся вмешиваться и где им говорят, что полицейские — расисты», так написал в «Фейсбуке» депутат-лейборист Хейди Вибеке Педерсен. «Наш квартал становится все более разобщенным. У нас есть регионы, которые можно назвать чисто норвежскими, а в других живет больше иммигрантов. Это нельзя назвать разнообразием. Эти слова осуждены норвежскими левыми, которые предпочитают прятать голову в песок. «Эти цифры меня не интересуют […]. Нам не следует противопоставлять людей друг другу », — так отреагировал на это депутат от лейбористской партии Камзи Гунаратнам в норвежской газете «Dagbladet».



Редакционная статья Valeurs Actuelles, Франция, перевод Будучи географически изолированным от миграционных потоков, Осло никогда не боялся быть перегруженным иммигрантами. В последние годы Норвегия по собственной воле приняла участия в распределении мигрантов, главным образом из Ближнего Востока и стран Африки к югу от Сахары. Нас заверяли, что интеграция идет хорошо, и ничто не может нарушить норвежское спокойствие. Тем не менее, за последние несколько недель в центре Осло произошли случаи немотивированной агрессии против коренных норвежцев.Способ совершения преступления теперь известен полицейским, которые указывают на банды молодых иммигрантов, число которых обычно варьируется от 5 до 10. Около двадцати жестоких нападений были зафиксированы только в одну субботу 19 октября. Молодой человек, проживающий в богатом районе Осло, был избит несколькими ударами по лицу. Тогда же дяде норвежского министра юстиции Йорана Каллмира сломали несколько ребер. В следующие выходные несколько автомобилей сгорели во время столкновений между турецкой и курдской общинами. Но в Норвегии мало кто из политиков готов комментировать рост преступности среди молодых иммигрантов.Несмотря на политкорректность, единодушие в отношении миграционной политики постепенно уходит. Либертарианцы из Партии прогресса неоднократно обращались к Бюро национальной статистики с просьбой проанализировать взаимосвязь между преступностью и страной происхождения преступника, но безрезультатно. Известно только, что иммигранты составляют 14% населения Осло, причем выходцы из Сомали, Пакистана и Ирака занимают первое место среди стран, не входящих в ОЭСР.Наконец, отчет по этому вопросу опубликован. Его выводы ясны: иммигранты из некоторых стран, особенно палестинцы, иракцы и афганцы, гораздо чаще совершают преступления, чем остальная часть населения. Не норвежцы представлены в 65 из 80 категорий преступников. Также иммигранты из незападных стран в 8 раз чаще совершают насильственные преступления. Наконец, и это деталь должна беспокоить Францию: иммигранты второго поколения кажутся более склонными, чем их родители, бросать вызов закону таким образом.Что вызывает беспокойство в некоторых столичных округах, где доля иммигрантов иногда превышает 40%. «Молодое поколение растет сегодня в среде, где угрозы и насилие являются обычным явлением, где взрослые иногда боятся вмешиваться и где им говорят, что полицейские — расисты», так написал в «Фейсбуке» депутат-лейборист Хейди Вибеке Педерсен. «Наш квартал становится все более разобщенным. У нас есть регионы, которые можно назвать чисто норвежскими, а в других живет больше иммигрантов. Это нельзя назвать разнообразием. Эти слова осуждены норвежскими левыми, которые предпочитают прятать голову в песок. «Эти цифры меня не интересуют […]. Нам не следует противопоставлять людей друг другу », — так отреагировал на это депутат от лейбористской партии Камзи Гунаратнам в норвежской газете «Dagbladet».Редакционная статья Valeurs Actuelles, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: преступность, мигранты, Норвегия — статья прочитана 178 раз Комментарии