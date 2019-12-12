США проведут в Европе самые крупные военные учения за 30 лет 🔊 Воспроизвести



Весной 2020 года 20 тысяч американских солдат высадятся в Европе и будут переброшены на восточную границу НАТО. Агентство Reuters называет эти маневры предупреждением России, передает



США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны". Об этом во вторник, 10 декабря, в интервью агентству Reuters заявил американский генерал-майор Бэрри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии. Центром учений, в рамках которых в Европу будут переброшены 20 тысяч американских солдат, станет Германия. Весной 2020 года 20 тысяч американских солдат высадятся в Европе и будут переброшены на восточную границу НАТО. Агентство Reuters называет эти маневры предупреждением России, передает DW США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны". Об этом во вторник, 10 декабря, в интервью агентству Reuters заявил американский генерал-майор Бэрри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии. Центром учений, в рамках которых в Европу будут переброшены 20 тысяч американских солдат, станет Германия. Американские солдаты будут через Атлантический океан доставлены в Бельгию и Нидерланды, оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. При этом вооруженные силы США присоединятся к уже стационированным в Европе американским войскам и силам партнеров по НАТО. Общая численность участвующих в учениях соединений составит 37 тысяч человек.



По информации Reuters, целью учений станет предупреждение России от повторения аннексий подобных захвату Крыма в 2014 году.



В ноябре в Литве прошли двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4000 военнослужащих из 11 стран - членов альянса. Помимо литовских войск, в учениях под названием "Железный волк II" (Iron Wolf II), участвовали, в частности, подразделения из Германии, США и Великобритании.



Целью учений, которые прошли на литовском полигоне Пабраде, являлось улучшение взаимодействия между силами стран - членов НАТО. Участники учений отработали планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций. dw.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, нато, учения — статья прочитана 125 раз Комментарии