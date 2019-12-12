От нуля до двух референдумов. К чему придет Британия после выборов? 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Сторонники брексита были возмущены, что он не состоялся 31 октября. Теперь они надеются, что уж в следующем году Борис Джонсон точно выведет страну из ЕС



После выборов Палаты общин 12 декабря Британию может ждать или яростная политическая битва вокруг "жесткого брексита", или новый референдум о членстве в ЕС, или даже два референдума - о ЕС и о независимости Шотландии. Спокойный выход и процветание, которые обещает премьер Борис Джонсон, выглядят одним из наименее вероятных сценариев, пишет После выборов Палаты общин 12 декабря Британию может ждать или яростная политическая битва вокруг "жесткого брексита", или новый референдум о членстве в ЕС, или даже два референдума - о ЕС и о независимости Шотландии. Спокойный выход и процветание, которые обещает премьер Борис Джонсон, выглядят одним из наименее вероятных сценариев, пишет ВВС



Консервативная партия брекситера Бориса Джонсона всю кампанию опережала по результатам опросов Лейбористскую партию Джереми Корбина, причем с солидным отрывом.



В британской системе выборов, когда все 650 членов Палаты общин избираются в одномандатных округах, рейтинг в опросах не превращается в пропорциональную долю мандатов, причем несоответствие может быть очень большим. Но социологи при помощи сложных моделей все же пытаются предсказать итог, и у всех у них получается, что тори должны завоевать большинство - примерно 340-350 мест.



Хотя сами социологи подчеркивают, что в условиях, когда судьбу части мандатов могут решить считанные сотни или даже десятки голосов, прогнозы зыбки и условны.



Если консерваторы все же победят, то Борис Джонсон твердо обещает быстро вывести страну из ЕС: 31 января 2020 года - формально, а 31 декабря 2020 года, по окончании переходного периода - фактически.



Лейбористы же намерены в случае победы провести новые переговоры с ЕС и устроить второй референдум.



Это если вкратце. Если же чуть подробнее, то планы ведущих британских партий выглядят следующим образом.



Консерваторы



Во-первых, если партия получит большинство, то тут же ратифицирует в Палате общин соглашение о выходе из ЕС - такое обязательство подписали все кандидаты-тори - и Британия 31 января формально покинет Евросоюз.



"В следующем году мы договоримся о торговом соглашении и не будем продлевать переходный период после декабря 2020 года", - описывает дальнейшие планы партия тори, в последнее время окончательно превратившаяся в партию решительных брекситеров.



"Новые отношения будут основаны на свободной торговле и дружеском сотрудничестве, а не на договорах и законах ЕС. Британия не будет участвовать ни в едином рынке ЕС, ни в любых формах таможенного союза", - обещают консерваторы.



Оппоненты консерваторов, противники разрыва с ЕС, убеждены, что эти два обещания - заключить новый договор в течение следующего года и порвать с едиными правилами ЕС - несовместимы. Мало кто вне Консервативной партии верит, что договориться о торгово-экономических отношениях с ЕС на новых основаниях возможно за такой короткий срок. Такие переговоры обычно идут многие годы. Не верят в это, судя по сообщениям из Брюсселя, и дипломаты Евросоюза.



Последний состав Палаты общин



(на момент роспуска 6 ноября 2019 г)



*избираются, но принципиально не участвуют в работе парламента Source: Источник: парламент Британии



Поэтому многие в Британии с опаской ждут не только выборов, но и середины следующего года, когда надо будет официально решить, продлевать ли переходный период, и перед страной снова замаячит перспектива "обвального брексита".



Лейбористы



Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином обещает в случае прихода к власти быстро договориться с ЕС о новых условиях выхода, а затем вынести это новое соглашение на референдум.



"В течение трех месяцев после прихода к власти мы заключим разумное соглашение, а в течение шести месяцев вынесем его на народное голосование вместе с вариантом "остаться". Лейбористское правительство выполнит любое решение, которое примет народ. Это будет юридически обязывающий референдум, и решение будет исполнено немедленно", - говорится в предвыборной программе Лейбористской партии (ссылка на английском).



При этом лейбористы обещают сохранить теснейшие связи с ЕС в экономике и других сферах - их оппоненты-брекситеры называют это "оставить от брексита одно название".



GETTY IMAGES Image caption Джереми Корбин (справа) надеется если не победить Бориса Джонсона, то хотя бы оставить его без большинства



Даже если тори не соберут большинства, для того, чтобы сформировать правительство, лейбористам, судя по всему, понадобится создать коалицию с Шотландской национальной партией и/или с Либерально-демократической партией.



Борис Джонсон обвиняет Джереми Корбина в том, что он готовится ради создания коалиции разрешить шотландцам провести второй референдум о независимости.



Корбин заверяет, что в первые годы лейбористского правительства никакого референдума не будет (на его проведение нужно согласие Лондона). Однако правящая в Шотландии ШНП от своего требования о референдуме в самое ближайшее время не отказывается.



Либерал-демократы



"Избрание либерал-демократического большинства на четкой платформе "стоп брексит" даст нам демократический мандат на то, чтобы прекратить этот бардак, отозвать заявление о выходе и остаться в ЕС", - мечтают либдемы в своей предвыборной программе (ссылка на английском).



Новый лидер либдемов Джо Суинсон, возглавив этим летом партию, решила, что ей с соратниками надо быть более решительными и обещать не второй референдум, а просто отмену брексита. Пока формальный выход не состоялся, правительство Британии действительно имеет право просто отозвать заявление о выходе.



GETTY IMAGES Image caption Новый лидер либдемов, шотландка Джо Суинсон молода, энергична и обаятельна, но рейтинг ее партии снижается: избиратели потянулись к лейбористам, которые имеют больше шансов на победу



Только большинство в Палате общин для либдемов, судя по опросам - совершенно недостижимая мечта. Они и сами допускают, что им придется ориентироваться на гораздо более скромные результаты.



"В иных обстоятельствах мы продолжим бороться за народное голосование с вариантом "остаться в ЕС" в бюллетене, и перед этим голосованием мы будем страстно агитировать за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе", - говорится в программе Либерально-демократической партии.



Шотландцы



Независимость от Лондона - это программная цель и смысл существования Шотландской национальной партии, и именно об этом партия в первую очередь напоминает в своем предвыборном манифесте.



"У нас есть четкий мандат на проведение нового референдума о том, чтобы стать независимой страной, и на этих выборах мы ясно заявляем, что в следующем году мы намерены предложить народу Шотландии сделать выбор относительного его будущего", - говорится в предвыборном манифесте ШНП (ссылка на английском).



Кандидаты от ШНП баллотируются только в самой Шотландии, поэтому ее теоретический потолок на выборах Палаты общин - 59 мандатов, по числу избирательных округов в их стране.



REUTERS Image caption Глава правительства автономной Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен надеется скоро добиться от Лондона согласия на второй референдум о независимости



Но если 12 декабря тори не наберут абсолютного большинства, то фракция шотландцев снова, как и в предыдущем составе Палаты общин, может стать важной силой и потенциальным партнером лейбористов по коалиционному правительству.



На референдуме 2016 года в Шотландии большинство проголосовало против выхода из ЕС, и ШНП настроена соответственно.



"Мы будем сотрудничать с другими силами в Шотландии и во всем Соединенном Королевстве с тем, чтобы избежать брексита. В контексте Соединенного Королевства мы поддержим второй референдум с вариантом "остаться в ЕС" в бюллетене. А если это будет единственной альтернативой выходу без соглашения, то мы поддержим и отзыв заявления о выходе", - говорится в программе ШНП.



Остальные



Помимо этих четырех партий, в предыдущем составе Палаты общин были представлены североирландская Демократическая юнионистская партия (ДЮП), партия Уэльса, зеленые, созданная перебежчиками из двух главных партий "Независимая группа за перемены" и некоторое количество независимых депутатов.



Кроме того, теоретически не исключено, что в новый состав может пройти кто-то из кандидатов от новой Партии брексита Найджела Фараджа, хотя, судя по опросам, почти все ее избиратели перебежали к консерваторам.



Все эти партии и группы вместе взятые, скорее всего, получат не более 30-40 мандатов из 650, но и их позиция может оказаться важной в случае "подвешенного парламента".



ДЮП при Терезе Мэй была партнером консерваторов, но теперь отказывается голосовать за проект соглашения о выходе из ЕС, составленный правительством Джонсона и Брюсселем, поскольку это соглашение предусматривает подобие таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Британией, а это для юнионистов Ольстера и их избирателей неприемлемо.



Партия брексита - за решительный и немедленный выход из ЕС без всяких соглашений.



Остальные малые партии - против брексита.



В надежде увеличить свои шансы или хотя бы не допустить консервативного брекситерского большинства, либдемы, зеленые и Партия Уэльса договорились о сотрудничстве в 60 округах: в каждом из них кандидата выставила только одна из этих партий, чтобы не дробить голоса сторонников Евросоюза. Судя по последним опросам, на досрочных выборах возможны два основных варианта: более вероятный - абсолютное большинство у консерваторов, менее вероятный - отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из партий (британцы называют это "подвешенный парламент") и попытки оппозиции сформировать коалиционное правительство.Консервативная партия брекситера Бориса Джонсона всю кампанию опережала по результатам опросов Лейбористскую партию Джереми Корбина, причем с солидным отрывом.В британской системе выборов, когда все 650 членов Палаты общин избираются в одномандатных округах, рейтинг в опросах не превращается в пропорциональную долю мандатов, причем несоответствие может быть очень большим. Но социологи при помощи сложных моделей все же пытаются предсказать итог, и у всех у них получается, что тори должны завоевать большинство - примерно 340-350 мест.Хотя сами социологи подчеркивают, что в условиях, когда судьбу части мандатов могут решить считанные сотни или даже десятки голосов, прогнозы зыбки и условны.Если консерваторы все же победят, то Борис Джонсон твердо обещает быстро вывести страну из ЕС: 31 января 2020 года - формально, а 31 декабря 2020 года, по окончании переходного периода - фактически.Лейбористы же намерены в случае победы провести новые переговоры с ЕС и устроить второй референдум.Это если вкратце. Если же чуть подробнее, то планы ведущих британских партий выглядят следующим образом.Во-первых, если партия получит большинство, то тут же ратифицирует в Палате общин соглашение о выходе из ЕС - такое обязательство подписали все кандидаты-тори - и Британия 31 января формально покинет Евросоюз."В следующем году мы договоримся о торговом соглашении и не будем продлевать переходный период после декабря 2020 года", - описывает дальнейшие планы партия тори, в последнее время окончательно превратившаяся в партию решительных брекситеров."Новые отношения будут основаны на свободной торговле и дружеском сотрудничестве, а не на договорах и законах ЕС. Британия не будет участвовать ни в едином рынке ЕС, ни в любых формах таможенного союза", - обещают консерваторы.Оппоненты консерваторов, противники разрыва с ЕС, убеждены, что эти два обещания - заключить новый договор в течение следующего года и порвать с едиными правилами ЕС - несовместимы. Мало кто вне Консервативной партии верит, что договориться о торгово-экономических отношениях с ЕС на новых основаниях возможно за такой короткий срок. Такие переговоры обычно идут многие годы. Не верят в это, судя по сообщениям из Брюсселя, и дипломаты Евросоюза.Поэтому многие в Британии с опаской ждут не только выборов, но и середины следующего года, когда надо будет официально решить, продлевать ли переходный период, и перед страной снова замаячит перспектива "обвального брексита".Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином обещает в случае прихода к власти быстро договориться с ЕС о новых условиях выхода, а затем вынести это новое соглашение на референдум."В течение трех месяцев после прихода к власти мы заключим разумное соглашение, а в течение шести месяцев вынесем его на народное голосование вместе с вариантом "остаться". Лейбористское правительство выполнит любое решение, которое примет народ. Это будет юридически обязывающий референдум, и решение будет исполнено немедленно", - говорится в предвыборной программе Лейбористской партии (ссылка на английском).При этом лейбористы обещают сохранить теснейшие связи с ЕС в экономике и других сферах - их оппоненты-брекситеры называют это "оставить от брексита одно название".Даже если тори не соберут большинства, для того, чтобы сформировать правительство, лейбористам, судя по всему, понадобится создать коалицию с Шотландской национальной партией и/или с Либерально-демократической партией.Борис Джонсон обвиняет Джереми Корбина в том, что он готовится ради создания коалиции разрешить шотландцам провести второй референдум о независимости.Корбин заверяет, что в первые годы лейбористского правительства никакого референдума не будет (на его проведение нужно согласие Лондона). Однако правящая в Шотландии ШНП от своего требования о референдуме в самое ближайшее время не отказывается."Избрание либерал-демократического большинства на четкой платформе "стоп брексит" даст нам демократический мандат на то, чтобы прекратить этот бардак, отозвать заявление о выходе и остаться в ЕС", - мечтают либдемы в своей предвыборной программе (ссылка на английском).Новый лидер либдемов Джо Суинсон, возглавив этим летом партию, решила, что ей с соратниками надо быть более решительными и обещать не второй референдум, а просто отмену брексита. Пока формальный выход не состоялся, правительство Британии действительно имеет право просто отозвать заявление о выходе.Только большинство в Палате общин для либдемов, судя по опросам - совершенно недостижимая мечта. Они и сами допускают, что им придется ориентироваться на гораздо более скромные результаты."В иных обстоятельствах мы продолжим бороться за народное голосование с вариантом "остаться в ЕС" в бюллетене, и перед этим голосованием мы будем страстно агитировать за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе", - говорится в программе Либерально-демократической партии.Независимость от Лондона - это программная цель и смысл существования Шотландской национальной партии, и именно об этом партия в первую очередь напоминает в своем предвыборном манифесте."У нас есть четкий мандат на проведение нового референдума о том, чтобы стать независимой страной, и на этих выборах мы ясно заявляем, что в следующем году мы намерены предложить народу Шотландии сделать выбор относительного его будущего", - говорится в предвыборном манифесте ШНП (ссылка на английском).Кандидаты от ШНП баллотируются только в самой Шотландии, поэтому ее теоретический потолок на выборах Палаты общин - 59 мандатов, по числу избирательных округов в их стране.Но если 12 декабря тори не наберут абсолютного большинства, то фракция шотландцев снова, как и в предыдущем составе Палаты общин, может стать важной силой и потенциальным партнером лейбористов по коалиционному правительству.На референдуме 2016 года в Шотландии большинство проголосовало против выхода из ЕС, и ШНП настроена соответственно."Мы будем сотрудничать с другими силами в Шотландии и во всем Соединенном Королевстве с тем, чтобы избежать брексита. В контексте Соединенного Королевства мы поддержим второй референдум с вариантом "остаться в ЕС" в бюллетене. А если это будет единственной альтернативой выходу без соглашения, то мы поддержим и отзыв заявления о выходе", - говорится в программе ШНП.Помимо этих четырех партий, в предыдущем составе Палаты общин были представлены североирландская Демократическая юнионистская партия (ДЮП), партия Уэльса, зеленые, созданная перебежчиками из двух главных партий "Независимая группа за перемены" и некоторое количество независимых депутатов.Кроме того, теоретически не исключено, что в новый состав может пройти кто-то из кандидатов от новой Партии брексита Найджела Фараджа, хотя, судя по опросам, почти все ее избиратели перебежали к консерваторам.Все эти партии и группы вместе взятые, скорее всего, получат не более 30-40 мандатов из 650, но и их позиция может оказаться важной в случае "подвешенного парламента".ДЮП при Терезе Мэй была партнером консерваторов, но теперь отказывается голосовать за проект соглашения о выходе из ЕС, составленный правительством Джонсона и Брюсселем, поскольку это соглашение предусматривает подобие таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Британией, а это для юнионистов Ольстера и их избирателей неприемлемо.Партия брексита - за решительный и немедленный выход из ЕС без всяких соглашений.Остальные малые партии - против брексита.В надежде увеличить свои шансы или хотя бы не допустить консервативного брекситерского большинства, либдемы, зеленые и Партия Уэльса договорились о сотрудничстве в 60 округах: в каждом из них кандидата выставила только одна из этих партий, чтобы не дробить голоса сторонников Евросоюза. bbc.com Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: выборы, ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 149 раз Комментарии