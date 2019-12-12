Загрузка... Чтобы не чувствовали себя как дома. Что Британия хочет сделать с иммигрантами 🔊 Воспроизвести Магазинчик в Ноттингеме - один из сотен магазинов, которые восточноевропейцы открыли в Британии



Иммигранты из ЕС слишком долго могли чувствовать себя в Британии "как будто это часть их страны", заявил перед выборами 12 декабря премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Иммигранты из ЕС слишком долго могли чувствовать себя в Британии "как будто это часть их страны", заявил перед выборами 12 декабря премьер-министр Борис Джонсон, сообщает ВВС . Возведение барьеров для граждан ЕС, желающих переселиться в Британию, - это почти единственное предвыборное обещание тори, непосредственно связанное с брекситом.



Внеочередные парламентские выборы в Британии 12 декабря объявлены прежде всего для того, чтобы разрешить ситуацию с выходом Британии из Евросоюза. При этом одной из причин роста антиевропейских настроений в стране был наплыв иммигрантов из Польши, Литвы и других восточноевропейских стран Евросоюза.



Что в связи с этим обещают две крупнейшие партии?



Консерваторы



"Мы введем более надежную и справедливую балльную систему иммиграции по подобию австралийской и сможем сами решать, кто приезжает в нашу страну, исходя из умений этих людей и того вклада, который они могут внести - а не исходя из того, откуда они", - обещает правящая партия тори во главе с Борисом Джонсоном в своем предвыборном манифесте. Новая система, по их планам, будет введена после 31 декабря 2020 года, когда Британия в случае победы тори на выборах окончательно выйдет из ЕС.



Принцип "австралийской" системы состоит в том, что потенциальный иммигрант оценивается в баллах в соответствии с его образованием, профессией, возрастом и так далее. Для того чтобы получить вид на жительство и трудоустройство, нужно набрать определенную сумму баллов.



Противники разрыва с ЕС еще во время референдума 2016 года говорили, что Австралия вводила эту систему для того, чтобы привлечь иммигрантов, а не сократить их приток, как того хотели бы брекситеры.



Борис Джонсон, впрочем, подчеркивает, что он добивается не сокращения иммиграции как такового, а того, чтобы Британия могла контролировать иммиграцию и закрыть двери перед "неквалифицированными рабочими из ЕС, которые приезжают, не имея работы".



Ни тори, ни другие британские партии не собираются вводить после брексита визы вообще для всех приезжающих из ЕС: речь только о долгосрочных видах на жительство и разрешениях на работу.



Тем примерно 3,6 млн граждан ЕС, кто уже живет в Британии, правительство тори предлагает пройти сравнительно простую регистрацию онлайн - и дальше пользоваться всеми правами, которыми они пользовались до сих пор.



Изменений для граждан России и других стран вне ЕС не предвидится.



В скобках - место среди диаспор Источник: Бюро национальной статистики Британии



Лейбористы



Главная оппозиционная партия в предвыборной кампании не решилась четко выступить за или против брексита - они обещают вынести вопрос на второй референдум. Поэтому гражданам ЕС они лаконично и несколько расплывчато обещают оставить все - или почти все - как было.



Лейбористская партия обещает в случае победы на выборах отменить введенную консерваторами систему регистрации онлайн и дать гражданам ЕС "автоматическое право" дальше жить и работать в Британии.



"Эта новая заявительная система позволит гражданам ЕС при желании зарегистровать свой статус, но им больше не будет нужно просить о разрешении дальше жить и работать в нашей стране", - говорится в предвыборном манифесте лейбористов.



Граждане других стран, живущие в Британии



Оценка на июнь 2019, тыс.чел.







Поток уже пересыхает



Между тем сальдо миграции - разница между приезжающими и уезжающими из Евросоюза в Британию - за время после референдума 2016 года уже сократилось примерно в четыре раза.



В опубликованном в конце ноября отчете Бюро национальной статистики Британии сообщается, что за год - с июля 2018-го по июнь 2019-го - сальдо миграции из ЕС составило примерно 48 тысяч, тогда как на пике, в 2015-2016 годах, оно превышало 200 тысяч в год.



Но свято место пусто не бывает: за эти же годы существенно выросло число иммигрантов из третьих стран, и в итоге ежегодный прирост населения Британии за счет иммиграции все равно превышает 200 тысяч человек.



Граждане Евросоюза могут свободно селиться и устраиваться на работу без всякой бюрократии, как дома, в любой из стран ЕС. После 2004 года, когда восемь восточноевропейских стран (а также Мальта и Кипр) были приняты в ЕС, поляки стали самой многочисленной общиной иностранцев в Британии - если считать по паспорту.



Если же считать по стране рождения, то первую строчку по-прежнему удерживают индийцы - просто больше половины индийцев в Британии имеют британский паспорт.



Правда, как постоянно подчеркивает Бюро национальной статистики, все это - не точные данные, а приблизительные оценки. Британия не входит в шенгенскую зону, сохранила пограничный контроль на границе с ЕС и вполне могла бы наладить точный учет приезжающих и уезжающих, в том числе и граждан ЕС. Но по разным причинам не делает этого. "В течение последней пары десятков лет или больше мы наблюдаем довольно большое число приезжающих из всего Евросоюза [...], и они могут относиться к Британии по сути так, будто это - часть их страны", - сказал Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky и пообещал ввести виды на жительство и трудоустройство для граждан ЕС.Внеочередные парламентские выборы в Британии 12 декабря объявлены прежде всего для того, чтобы разрешить ситуацию с выходом Британии из Евросоюза. При этом одной из причин роста антиевропейских настроений в стране был наплыв иммигрантов из Польши, Литвы и других восточноевропейских стран Евросоюза.Что в связи с этим обещают две крупнейшие партии?"Мы введем более надежную и справедливую балльную систему иммиграции по подобию австралийской и сможем сами решать, кто приезжает в нашу страну, исходя из умений этих людей и того вклада, который они могут внести - а не исходя из того, откуда они", - обещает правящая партия тори во главе с Борисом Джонсоном в своем предвыборном манифесте. Новая система, по их планам, будет введена после 31 декабря 2020 года, когда Британия в случае победы тори на выборах окончательно выйдет из ЕС.Принцип "австралийской" системы состоит в том, что потенциальный иммигрант оценивается в баллах в соответствии с его образованием, профессией, возрастом и так далее. Для того чтобы получить вид на жительство и трудоустройство, нужно набрать определенную сумму баллов.Противники разрыва с ЕС еще во время референдума 2016 года говорили, что Австралия вводила эту систему для того, чтобы привлечь иммигрантов, а не сократить их приток, как того хотели бы брекситеры.Борис Джонсон, впрочем, подчеркивает, что он добивается не сокращения иммиграции как такового, а того, чтобы Британия могла контролировать иммиграцию и закрыть двери перед "неквалифицированными рабочими из ЕС, которые приезжают, не имея работы".Ни тори, ни другие британские партии не собираются вводить после брексита визы вообще для всех приезжающих из ЕС: речь только о долгосрочных видах на жительство и разрешениях на работу.Тем примерно 3,6 млн граждан ЕС, кто уже живет в Британии, правительство тори предлагает пройти сравнительно простую регистрацию онлайн - и дальше пользоваться всеми правами, которыми они пользовались до сих пор.Изменений для граждан России и других стран вне ЕС не предвидится.Главная оппозиционная партия в предвыборной кампании не решилась четко выступить за или против брексита - они обещают вынести вопрос на второй референдум. Поэтому гражданам ЕС они лаконично и несколько расплывчато обещают оставить все - или почти все - как было.Лейбористская партия обещает в случае победы на выборах отменить введенную консерваторами систему регистрации онлайн и дать гражданам ЕС "автоматическое право" дальше жить и работать в Британии."Эта новая заявительная система позволит гражданам ЕС при желании зарегистровать свой статус, но им больше не будет нужно просить о разрешении дальше жить и работать в нашей стране", - говорится в предвыборном манифесте лейбористов.Между тем сальдо миграции - разница между приезжающими и уезжающими из Евросоюза в Британию - за время после референдума 2016 года уже сократилось примерно в четыре раза.В опубликованном в конце ноября отчете Бюро национальной статистики Британии сообщается, что за год - с июля 2018-го по июнь 2019-го - сальдо миграции из ЕС составило примерно 48 тысяч, тогда как на пике, в 2015-2016 годах, оно превышало 200 тысяч в год.Но свято место пусто не бывает: за эти же годы существенно выросло число иммигрантов из третьих стран, и в итоге ежегодный прирост населения Британии за счет иммиграции все равно превышает 200 тысяч человек.Граждане Евросоюза могут свободно селиться и устраиваться на работу без всякой бюрократии, как дома, в любой из стран ЕС. После 2004 года, когда восемь восточноевропейских стран (а также Мальта и Кипр) были приняты в ЕС, поляки стали самой многочисленной общиной иностранцев в Британии - если считать по паспорту.Если же считать по стране рождения, то первую строчку по-прежнему удерживают индийцы - просто больше половины индийцев в Британии имеют британский паспорт.Правда, как постоянно подчеркивает Бюро национальной статистики, все это - не точные данные, а приблизительные оценки. Британия не входит в шенгенскую зону, сохранила пограничный контроль на границе с ЕС и вполне могла бы наладить точный учет приезжающих и уезжающих, в том числе и граждан ЕС. Но по разным причинам не делает этого. Загрузка... bbc.com Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: ЕС, мигранты, литовцы, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 199 раз Комментарии