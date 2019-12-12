Ouest-France: глава французского Минфина пообещал найти способ для обхода антироссийских санкций 🔊 Воспроизвести



В ходе состоявшегося визита в Москву министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пообещал представить план для обхода американских санкций, мешающих французским банкам инвестировать средства в проекты в России, сообщает Ouest-France. По словам издания, для подготовки решения Франция дала себе шесть месяцев. Как с сожалением отметил французский министр, сегодня многие проекты сотрудничества между двумя странами упираются в вопрос финансирования.



Во время визита в Москву 10 декабря министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал экстерриториальные санкции США, среди прочего, не позволяющие французским банкам финансировать проекты в России или франко-российские проекты, сообщает Ouest-France. Во время визита в Москву 10 декабря министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал экстерриториальные санкции США, среди прочего, не позволяющие французским банкам финансировать проекты в России или франко-российские проекты, сообщает Ouest-France.



«Мы должны укоренить Россию в Европе, и Франция должна стать европейской страной, которая позволит это сделать, — отметил Ле Мэр. — Президент Макрон сделал стратегический выбор в пользу России, мы хотели бы, чтобы это выразилось в экономической сфере». Кроме того, французский министр выразил сожаление, что в настоящий момент любой амбициозный проект в России упирается в вопрос финансирования.



При этом, не уточнив, какими будут вышеупомянутые решения, Ле Мэр исключил возможность использования механизма, подобного тому, что был разработан для обхода американских санкций в отношении Ирана, поскольку он не принёс результатов.



Как напоминает издание, Франция является крупнейшим иностранным работодателем в России. Вопрос финансирования остро встаёт для таких масштабных российских проектов группы Total, как строительство СПГ-завода в Арктике совместно с компанией «Новатэк».



Помимо прочего министр экономики и финансов упомянул о судьбе содержащегося в России под домашним арестом французского предпринимателя Филиппа Дельпаля, назвав судебный процесс против него «неприемлемым».



Оригинал новости ИноТВ «Мы даём себе шесть месяцев для поиска приемлемых решений», «новаторских решений», соответствующих нормам международного права, заявил Ле Мэр в ходе встречи со своим российским коллегой Максимом Орешкиным, пообещав прояснить этот вопрос с российским министром на экономическом форуме в Давосе в январе и вернуться в Россию по прошествии шести месяцев.«Мы должны укоренить Россию в Европе, и Франция должна стать европейской страной, которая позволит это сделать, — отметил Ле Мэр. — Президент Макрон сделал стратегический выбор в пользу России, мы хотели бы, чтобы это выразилось в экономической сфере». Кроме того, французский министр выразил сожаление, что в настоящий момент любой амбициозный проект в России упирается в вопрос финансирования.При этом, не уточнив, какими будут вышеупомянутые решения, Ле Мэр исключил возможность использования механизма, подобного тому, что был разработан для обхода американских санкций в отношении Ирана, поскольку он не принёс результатов.Как напоминает издание, Франция является крупнейшим иностранным работодателем в России. Вопрос финансирования остро встаёт для таких масштабных российских проектов группы Total, как строительство СПГ-завода в Арктике совместно с компанией «Новатэк».Помимо прочего министр экономики и финансов упомянул о судьбе содержащегося в России под домашним арестом французского предпринимателя Филиппа Дельпаля, назвав судебный процесс против него «неприемлемым». russian.rt.com/inotv Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции, минфин, Европа, Франция География: Россия — статья прочитана 150 раз Комментарии