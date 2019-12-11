Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций 🔊 Воспроизвести



Если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Турция примет ответные меры, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает



"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик (американская база на юге Турции. — Прим. ред.) и Кюреджик (юго-восток Турции. — Прим. ред.)", — сказал глава ведомства в эфире телеканала A haber.



Кроме того, подчеркнул Чавушоглу, Турция рассматривает российские истребители как альтернативу американским самолетам F-35, если Соединенные Штаты откажутся от поставок. Если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Турция примет ответные меры, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости "Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик (американская база на юге Турции. — Прим. ред.) и Кюреджик (юго-восток Турции. — Прим. ред.)", — сказал глава ведомства в эфире телеканала A haber.Кроме того, подчеркнул Чавушоглу, Турция рассматривает российские истребители как альтернативу американским самолетам F-35, если Соединенные Штаты откажутся от поставок. "США на все наши предложения отвечают отказом. Нужно понимать, что при настаивании на своем никуда прийти нельзя. Если США будут относиться положительно, то мы ответим тем же. Но если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок, и любой другой", — добавил министр.



Поставки С-400



Москва и Анкара подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.



Поставки, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы встанут на вооружение в апреле 2020 года.



Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.



Ранее Чавушоглу заявил, что покупка российских зенитных комплексов С-400 — это не политический вопрос, поскольку Турция до этого обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, нато, Турция, отношения, авиабаза, Инжирлик — статья прочитана 113 раз Комментарии