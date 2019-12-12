Кабмин Литвы утвердил создание нового погранперехода в Калининградскую область РФ

Литовское правительство утвердило в среду создание нового пункта пограничного контроля на границе с Калининградской областью России.
В присланном BNS комментарии Министерства транспорта говорится, что работы подряда на строительство погранперехода в Рамбинасе на литовской стороне уже завершены.
Министерство надеется, что новый пункт заработает в конце следующего года.
Как отмечает Минтранспорта, Россия планирует закончить строительство погранперехода в Дубках, на своей стороне, в следующем году.
"Новый погранпереход Рамбинас - Дубки соединит Панемуне и Советск, а также повысит пропускную способность погранпереходов между Литвой и Калининградской областью", – говорится в комментарии.
Министерство подчеркивает, что пункт в Рамбинасе учрежден с целью направить грузовой транспорт на объездную дорогу Панемуне и Советска.
"Ожидается, что станет меньше скопление транспорта, шум, загрязненность воздуха для жителей Панемуне и Советска. Сейчас водители грузового транспорта, чтобы пересечь госграницу, вынуждены ехать через территории городов Панемуне и Советск, потому что погранпереходы и Панемуне, и Советска оборудованы на территориях городов", – говорится в комментарии.
Минтранспорта утверждает, что оборудование КПП Рамбинас обошлось в 16,5 млн евро.
В комментарии для BNS министерство писало, что в 2017 году на погранпереходе Дубки, с российской стороны, строительные работы остановились, однако сейчас они возобновлены.
Минтранспорта утверждает, что оборудование КПП Рамбинас обошлось в 16,5 млн евро.
В комментарии для BNS министерство писало, что в 2017 году на погранпереходе Дубки, с российской стороны, строительные работы остановились, однако сейчас они возобновлены.