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Молодая украинка продаёт девственность за 100 тыс евро

Фото © Telegram / "Украина в шоке"


Екатерина разместила объявление на специализированном сайте Cinderella Escorts и полна решимости осуществить задуманное.

Ещё одна 19-летняя красавица решила преобразовать свою невинность в деньги. Но на этот раз за подобным поступком не стоит грустная история. Девушка честно рассказала, что ею движет, записав ролик на английском языке, пишет ЛАЙФ со ссылкой на телеграм-канал "Украина в шоке".

По словам "энтузиастки", её зовут Катя. Она родилась на Украине, но сейчас живёт в США. Девушка знает английский, украинский и немного говорит по-русски. А деньги ей нужны по очень банальной причине — украинка просто хочет красивой жизни.

"Хочу путешествовать, наслаждаться роскошью, жить своей жизнью и быть счастливой. Это моё тело и мой выбор"

Фото © Telegram / "Украина в шоке"


Также девушка приложила несколько откровенных фото, чтобы показать себя во всей красе. Условия Катя установила такие: минимум — за 100 тыс. евро, а дальше возможен торг. Также украинка ищет себе покровителя, который в дальнейшем будет давать ей 10 тыс. евро в месяц.
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life.ru
Категории: общество, дом и быт
Ключевые слова: продажа, соцсети, украинка, девственность
География: Украина
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добавлена сегодня, 14 декабря, 18:20

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