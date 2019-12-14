Загрузка... Молодая украинка продаёт девственность за 100 тыс евро 🔊 Воспроизвести Фото © Telegram / "Украина в шоке"



Екатерина разместила объявление на специализированном сайте Cinderella Escorts и полна решимости осуществить задуманное.



Ещё одна 19-летняя красавица решила преобразовать свою невинность в деньги. Но на этот раз за подобным поступком не стоит грустная история. Девушка честно рассказала, что ею движет, записав ролик на английском языке, пишет



Екатерина разместила объявление на специализированном сайте Cinderella Escorts и полна решимости осуществить задуманное.Ещё одна 19-летняя красавица решила преобразовать свою невинность в деньги. Но на этот раз за подобным поступком не стоит грустная история. Девушка честно рассказала, что ею движет, записав ролик на английском языке, пишет ЛАЙФ со ссылкой на телеграм-канал "Украина в шоке".



"Хочу путешествовать, наслаждаться роскошью, жить своей жизнью и быть счастливой. Это моё тело и мой выбор"



Фото © Telegram / "Украина в шоке"



Также девушка приложила несколько откровенных фото, чтобы показать себя во всей красе. Условия Катя установила такие: минимум — за 100 тыс. евро, а дальше возможен торг. Также украинка ищет себе покровителя, который в дальнейшем будет давать ей 10 тыс. евро в месяц. По словам "энтузиастки", её зовут Катя. Она родилась на Украине, но сейчас живёт в США. Девушка знает английский, украинский и немного говорит по-русски. А деньги ей нужны по очень банальной причине — украинка просто хочет красивой жизни."Хочу путешествовать, наслаждаться роскошью, жить своей жизнью и быть счастливой. Это моё тело и мой выбор"Также девушка приложила несколько откровенных фото, чтобы показать себя во всей красе. Условия Катя установила такие: минимум — за 100 тыс. евро, а дальше возможен торг. Также украинка ищет себе покровителя, который в дальнейшем будет давать ей 10 тыс. евро в месяц. Загрузка... life.ru Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: продажа, соцсети, украинка, девственность География: Украина — статья прочитана 250 раз Комментарии