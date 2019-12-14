Загрузка... В ресторанах Саудовской Аравии отменена обязательная сегрегация мужчин и женщин 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Специальная перегородка в McDonalds отделяла женщин и семьи от мужчин



Правительство Саудовской Аравии отменило обязательное требование для ресторанов обеспечивать раздельные входы для мужчин и женщин, сообщает



Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины.



Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.



В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет социальные реформы, но при этом в стране интенсивно борются с инакомыслием. Правительство Саудовской Аравии отменило обязательное требование для ресторанов обеспечивать раздельные входы для мужчин и женщин, сообщает ВВС Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины.Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет социальные реформы, но при этом в стране интенсивно борются с инакомыслием.



Тем не менее, в стране продолжают действовать законы, ограничивающие права женщин во многих сферах. Несмотря на проводимые реформы, за свои убеждения были арестованы несколько известных защитников прав женщин.



В воскресенье правительство страны объявило, что рестораны более не обязаны обеспечивать раздельные входы и решение об этом они смогут принимать самостоятельно.



AFP Image caption В январе прошлого года женщинам в Саудовской Аравии разрешили присутствовать на футбольных матчах



До нынешнего момента в ресторанах существовали специальные отдельные зоны для женщин и семей, отделявшиеся непрозрачными экранами от мужчин.



Став наследным принцем в 2017 году, Мухаммед бин Салман дал старт реформам, призванным предоставить больше свобод гражданам этой крайне консервативной мусульманской страны.



Его инициативы вызвали одобрение в мире, однако внутри страны они сопровождались волной репрессий.



Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле вызвало волну возмущения в международном сообществе, но многие мировые лидеры, в числе которых президент США Дональд Трамп, продолжили сотрудничество с Саудовской Аравией.



Власти страны заявили, что Хашогги, резко критиковавший правительство, был убит умышленно, но без их ведома. Но многие оппоненты считают, что это не так, а один из экспертов ООН назвал убийство Хашогги внесудебной расправой. Ранее были приняты поправки в некоторые законы, благодаря которым женщины получили возможность путешествовать за границу без согласия опекунов мужского пола, а в 2018 году был отменен действовавший в отношении женщин запрет на вождение автомобиля.Тем не менее, в стране продолжают действовать законы, ограничивающие права женщин во многих сферах. Несмотря на проводимые реформы, за свои убеждения были арестованы несколько известных защитников прав женщин.В воскресенье правительство страны объявило, что рестораны более не обязаны обеспечивать раздельные входы и решение об этом они смогут принимать самостоятельно.До нынешнего момента в ресторанах существовали специальные отдельные зоны для женщин и семей, отделявшиеся непрозрачными экранами от мужчин.Став наследным принцем в 2017 году, Мухаммед бин Салман дал старт реформам, призванным предоставить больше свобод гражданам этой крайне консервативной мусульманской страны.Его инициативы вызвали одобрение в мире, однако внутри страны они сопровождались волной репрессий.Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле вызвало волну возмущения в международном сообществе, но многие мировые лидеры, в числе которых президент США Дональд Трамп, продолжили сотрудничество с Саудовской Аравией.Власти страны заявили, что Хашогги, резко критиковавший правительство, был убит умышленно, но без их ведома. Но многие оппоненты считают, что это не так, а один из экспертов ООН назвал убийство Хашогги внесудебной расправой. Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире, история Ключевые слова: законы, сегрегация, женщины, мужчины, саудиты — статья прочитана 71 раз Комментарии