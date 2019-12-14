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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Швейцарский психиатр: «О психологическом здоровье»
Психологи сделали интересный вывод, понаблюдав за так называемыми представителями «здорового образа жизни» (ЗОЖ), пишет РАШПИЛЬ.
ЗОЖники — настоящие фанатики, и заодно больные в психологическом плане люди, для которых поиск правильной еды и напитков превращается в культ, манию, им нужны какие-то особые полезные вещества, за которыми они бегают в аптеку.
Но, несмотря на свой ЗОЖ, они по-настоящему до конца не здоровы.
Эти выдумщики иногда доводят себя «до ручки», истощая свой организм. При этом они ощущают себя праведниками, остальные для них, естественно, грешники.
Они постоянно чего-то боятся: не то съесть, не то выпить, даже вода, и та у них особенная. А боятся они одного, как и многие люди – смерти. Видимо, внутри них есть какой-то голос, говорящий: остановись, несчастный, ведь ты ещё толком не жил.
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russpil.ru
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