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Швейцарский психиатр: «О психологическом здоровье»



Психологи сделали интересный вывод, понаблюдав за так называемыми представителями «здорового образа жизни» (ЗОЖ), пишет РАШПИЛЬ.

ЗОЖники — настоящие фанатики, и заодно больные в психологическом плане люди, для которых поиск правильной еды и напитков превращается в культ, манию, им нужны какие-то особые полезные вещества, за которыми они бегают в аптеку.

Но, несмотря на свой ЗОЖ, они по-настоящему до конца не здоровы.

Эти выдумщики иногда доводят себя «до ручки», истощая свой организм. При этом они ощущают себя праведниками, остальные для них, естественно, грешники.

Они постоянно чего-то боятся: не то съесть, не то выпить, даже вода, и та у них особенная. А боятся они одного, как и многие люди – смерти. Видимо, внутри них есть какой-то голос, говорящий: остановись, несчастный, ведь ты ещё толком не жил.

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russpil.ru
Категории: общество, здоровье, дом и быт
Ключевые слова: питание, мнение, психика, психологи, ЗОЖ
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добавлена сегодня, 14 декабря, 15:40

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