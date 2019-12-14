Загрузка... Ford разрешил сотрудникам приходить на работу с собаками 🔊 Воспроизвести Фото: iStock



Чтобы привлечь нового финансового директора, Ford пришлось разрешить ему приходить в офис со своей собакой. После него такие послабления сделали и другим талантливым сотрудникам, сообщает



Новый финансовый директор Ford Тим Стоун приходит в офис со своей австралийской овчаркой. При приеме на работу он утверждал, что животное необходимо ему, потому что «снимает стресс и повышает настроение». В итоге компания уступила ценному сотруднику, за плечами которого работа в Amazon, Snap и других технологических компаниях.



Случай Стоуна вдохновил автомобильного гиганта на новую политику по привлечению талантливых IT-специалистов и работников из смежных отраслей. Ford разрешил еще 1300 своим новым сотрудникам, среди которых разработчики, аналитики данных и инженеры, приходить на работу с животными. Для них компания также построила новый офис с комфортными рабочими пространствами. Чтобы привлечь нового финансового директора, Ford пришлось разрешить ему приходить в офис со своей собакой. После него такие послабления сделали и другим талантливым сотрудникам, сообщает INC со ссылкой на Bloomberg.Новый финансовый директор Ford Тим Стоун приходит в офис со своей австралийской овчаркой. При приеме на работу он утверждал, что животное необходимо ему, потому что «снимает стресс и повышает настроение». В итоге компания уступила ценному сотруднику, за плечами которого работа в Amazon, Snap и других технологических компаниях.Случай Стоуна вдохновил автомобильного гиганта на новую политику по привлечению талантливых IT-специалистов и работников из смежных отраслей. Ford разрешил еще 1300 своим новым сотрудникам, среди которых разработчики, аналитики данных и инженеры, приходить на работу с животными. Для них компания также построила новый офис с комфортными рабочими пространствами. В офисах Кремниевой долины сотрудникам уже давно разрешают иметь на рабочих местах животных. Например, только в Amazon зарегистрировано 7 тыс. собак. Так технологические компании создают комфортную рабочую среду для своих работников.



Ранее Financial Times на основе научных исследований составила прогноз, какими будут офисы и те, кто в них работает к 2050 году. Так, рабочие пространства станут модульными и будут подбираться с учетом требований каждого сотрудника, из них почти исчезнут столы. Большинство оргтехники заменят роботы, которым люди будут отдавать команды с помощью нейроинтерфейсов напрямую из мозга. Загрузка... incrussia.ru Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: животные, собаки, производство, сотрудники, Ford — статья прочитана 119 раз Комментарии