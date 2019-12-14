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Врач назвал три правила подготовки к старости
Директор Научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология" доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, как правильно "подготовиться" к старости, сообщает РИА Новости.
Геронтолог отметил, что ключевыми правилами для человека в возрасте должны быть сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры.
"В первую очередь необходимо думать о своем здоровье, поскольку это основа нашей функциональности", — отметил Прощаев в комментарии Ura.ru.
Ранее ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, поскольку основные изменения в белках плазмы крови происходят в 34, 60 и 78 лет.
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РИА Новости
Ключевые слова: врачи, рекомендации, старость
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