Сколько стоит учеба в университетах Германии

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В Северном Рейне - Вестфалии решили не вводить плату для студентов не из ЕС. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование в Германии бесплатное?



Плата за обучение для иностранцев



Плата за учебу в немецких государственных университетах и высших школах (Fachhochschule) почти повсеместно была отменена в 2013 году. Почти, потому что с зимнего семестра 2017/18 в Баден-Вюртемберге ввели обязательный взнос для студентов - граждан стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону. В этом случае плата во всех вузах этой федеральной земли составляет 1500 евро в семестр - для тех, кто получает первое высшее образование. В Северном Рейне - Вестфалии решили не вводить плату для студентов не из ЕС. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование в Германии бесплатное? DW отвечает на главные вопросы.Плата за учебу в немецких государственных университетах и высших школах (Fachhochschule) почти повсеместно была отменена в 2013 году. Почти, потому что с зимнего семестра 2017/18 в Баден-Вюртемберге ввели обязательный взнос для студентов - граждан стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону. В этом случае плата во всех вузах этой федеральной земли составляет 1500 евро в семестр - для тех, кто получает первое высшее образование.



Примеру Баден-Вюртемберга хотели последовать в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Но планы правительства вызвали бурную критику. Анализ выгод и затрат длился два года. В результате, однозначного положительного эффекта для вузов не увидели: большую часть средств пришлось бы тратить на дополнительную административную работу. В конце ноября было объявлено о том, что плату для студентов не из ЕС все же не будут вводить, а чтобы поддержать вузы, им выделят дополнительные деньги из земельного бюджета.



Первое и второе высшее образование



Под "первым высшим образованием" в Германии следует понимать получение диплома бакалавра (Bachelor) или специалиста (Diplom), а также форму обучения "Государственный экзамен" (Staatsexamen), которая дает выпускникам право работать по профессиям, находящимся под контролем государства (врачи, учителя, юристы, фармацевты). Если у претендента есть диплом бакалавра, магистра или специалиста, полученный за пределами ЕС, например, в России, и он не оканчивал вуз в Германии или другом государстве Евросоюза, то и в этом случае высшее образование считается первым.



Германия входит в топ-5 самых популярных среди иностранцев стран для получения высшего образования



В противном случае последующее обучение, например, для того, чтобы поменять специальность, будет вторым высшим образованием (Zweitstudium). Прежде всего это касается тех, кто получил свидетельство об окончании магистратуры (Master или Magister), диплом специалиста или диплом по форме обучения Staatsexamen. Некоторые вузы относят к этой группе и диплом бакалавра.



Получение второго высшего образования в некоторых федеральных землях платное. В Баден-Вюртемберге (это касается и иностранцев не из ЕС) и Рейнланд-Пфальце за него берут 650 евро в семестр, в Саксонии - 350 евро, в Саксонии-Анхальте - 500 евро.



Вторым высшим образованием не считается, если вы решили сменить специальность до получения диплома. Или параллельно изучаете две специальности в одном или разных вузах.



Магистратура магистратуре рознь



Получили диплом бакалавра в Германии и хотите пойти в магистратуру? Будет ли она считаться первым высшим образованием, зависит от ее типа. Большинство магистерских программ в немецких вузах - "последовательные" (konsekutiv). Они являются логическим продолжением обучения выпускников-бакалавров по той же или похожей специальности. Такая магистратура приравнивается к первому высшему образованию, и со студентов плату не взимают.



Есть и магистерские программы постдипломного образования (weiterbildende Masterstudiengänge). Обучение по ним, как правило, платное. Оно рассчитано на профессионалов с опытом работы и приравнивается ко второму высшему образованию. По каждой программе - свои расценки. Например, магистратура по специальности "Менеджмент и инновации" в Мюнхенском техническом университете обойдется в 28 тысяч евро. Во Франкфуртском университете можно изучать менеджмент в сфере авиации и туризма, заплатив 19900 евро. Программу "MBA в сфере инженерных и естественных наук" Высшая школа Мюнстера предлагает за 6250 евро.



Семестровый взнос и плата за просрочку



Все учащиеся государственных вузов Германии обязаны платить семестровый взнос - он, в частности, покрывает расходы на работу студенческой столовой, спортивных секций и языковых курсов, а также студенческий проездной. Размер взноса у каждого вуза - свой: так, в этом зимнем семестре в Высшей школе Анхальта это 76 евро, в Магдебургском университете - 113 евро, в Кельнской технической высшей школе - 275 евро, в Бременском университете - 380 евро. В Баден-Вюртемберге иностранцы не из ЕС оплачивают этот взнос дополнительно к 1500 евро - в Университете Штутгарта он составляет сейчас 188 евро. Без семестрового взноса студента не допускают к учебе в следующем семестре.



Важно знать и то, что если студент растягивает учебу и продолжительность обучения намного превышает предусмотренную по программе, то в некоторых землях с него возьмут дополнительную плату (Langzeitstudiengebühren). В Бремене тот, кому для учебы требуется больше 14 семестров, платит 500 евро за полугодие. В Саксонии после четырех семестров просрочки каждый последующий будет стоить 500 евро. Похожие правила - в Саксонии-Анхальте, Нижней Саксонии, земле Саар и Тюрингии. Исключение - это выпускники немецких школ за рубежом, а также студенты по обмену и аспиранты, работающие над кандидатской диссертацией в Германии. Кроме того, иностранцы, у которых родители, супруг/а или дети являются обладателями паспорта одной из стран ЕС или Европейской экономической зоны. Такое право дает и ВНЖ в ЕС, а также работа в Германии: если абитуриент проработал пять лет, или если хотя бы один из его родителей до начала учебы ребенка шесть лет прожил в Германии и три года из них был трудоустроен. Платить не надо во время стажировки, предусмотренной учебным планом, и если вы посещаете в Баден-Вюртемберге колледж довузовской подготовки.Примеру Баден-Вюртемберга хотели последовать в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Но планы правительства вызвали бурную критику. Анализ выгод и затрат длился два года. В результате, однозначного положительного эффекта для вузов не увидели: большую часть средств пришлось бы тратить на дополнительную административную работу. В конце ноября было объявлено о том, что плату для студентов не из ЕС все же не будут вводить, а чтобы поддержать вузы, им выделят дополнительные деньги из земельного бюджета.Под "первым высшим образованием" в Германии следует понимать получение диплома бакалавра (Bachelor) или специалиста (Diplom), а также форму обучения "Государственный экзамен" (Staatsexamen), которая дает выпускникам право работать по профессиям, находящимся под контролем государства (врачи, учителя, юристы, фармацевты). Если у претендента есть диплом бакалавра, магистра или специалиста, полученный за пределами ЕС, например, в России, и он не оканчивал вуз в Германии или другом государстве Евросоюза, то и в этом случае высшее образование считается первым.В противном случае последующее обучение, например, для того, чтобы поменять специальность, будет вторым высшим образованием (Zweitstudium). Прежде всего это касается тех, кто получил свидетельство об окончании магистратуры (Master или Magister), диплом специалиста или диплом по форме обучения Staatsexamen. Некоторые вузы относят к этой группе и диплом бакалавра.Получение второго высшего образования в некоторых федеральных землях платное. В Баден-Вюртемберге (это касается и иностранцев не из ЕС) и Рейнланд-Пфальце за него берут 650 евро в семестр, в Саксонии - 350 евро, в Саксонии-Анхальте - 500 евро.Вторым высшим образованием не считается, если вы решили сменить специальность до получения диплома. Или параллельно изучаете две специальности в одном или разных вузах.Получили диплом бакалавра в Германии и хотите пойти в магистратуру? Будет ли она считаться первым высшим образованием, зависит от ее типа. Большинство магистерских программ в немецких вузах - "последовательные" (konsekutiv). Они являются логическим продолжением обучения выпускников-бакалавров по той же или похожей специальности. Такая магистратура приравнивается к первому высшему образованию, и со студентов плату не взимают.Есть и магистерские программы постдипломного образования (weiterbildende Masterstudiengänge). Обучение по ним, как правило, платное. Оно рассчитано на профессионалов с опытом работы и приравнивается ко второму высшему образованию. По каждой программе - свои расценки. Например, магистратура по специальности "Менеджмент и инновации" в Мюнхенском техническом университете обойдется в 28 тысяч евро. Во Франкфуртском университете можно изучать менеджмент в сфере авиации и туризма, заплатив 19900 евро. Программу "MBA в сфере инженерных и естественных наук" Высшая школа Мюнстера предлагает за 6250 евро.Все учащиеся государственных вузов Германии обязаны платить семестровый взнос - он, в частности, покрывает расходы на работу студенческой столовой, спортивных секций и языковых курсов, а также студенческий проездной. Размер взноса у каждого вуза - свой: так, в этом зимнем семестре в Высшей школе Анхальта это 76 евро, в Магдебургском университете - 113 евро, в Кельнской технической высшей школе - 275 евро, в Бременском университете - 380 евро. В Баден-Вюртемберге иностранцы не из ЕС оплачивают этот взнос дополнительно к 1500 евро - в Университете Штутгарта он составляет сейчас 188 евро. Без семестрового взноса студента не допускают к учебе в следующем семестре.Важно знать и то, что если студент растягивает учебу и продолжительность обучения намного превышает предусмотренную по программе, то в некоторых землях с него возьмут дополнительную плату (Langzeitstudiengebühren). В Бремене тот, кому для учебы требуется больше 14 семестров, платит 500 евро за полугодие. В Саксонии после четырех семестров просрочки каждый последующий будет стоить 500 евро. Похожие правила - в Саксонии-Анхальте, Нижней Саксонии, земле Саар и Тюрингии. Загрузка... dw.com Категории: экономика, политика, в Европе, образование Ключевые слова: Германия, оплата, обучение, вузы — статья прочитана 186 раз Комментарии