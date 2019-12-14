Загрузка... Искусственный интеллект допишет незаконченную симфонию Бетховена 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Премьера дописанного искусственным интеллектом произведения запланирована на 2020 год.



В Доме Бетховена в немецком Бонне уже несколько недель идёт работа над программой, которая к 250-летнему юбилею со дня рождения композитора должна дописать его Десятую симфонию. Об этом сообщает



Международный творческий проект проходит при участии команды композиторов, музыковедов и программистов, работающих над созданием алгоритма, который мог бы самостоятельно воссоздать недостающие части музыкального произведения в стиле самого Бетховена.



Что из этого получится, пока не знают даже сами авторы этой идеи, но уже сейчас алгоритм удивляет тех, кто с ним работает. Премьера дописанного искусственным интеллектом произведения запланирована на 2020 год. Премьера дописанного искусственным интеллектом произведения запланирована на 2020 год.В Доме Бетховена в немецком Бонне уже несколько недель идёт работа над программой, которая к 250-летнему юбилею со дня рождения композитора должна дописать его Десятую симфонию. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.Международный творческий проект проходит при участии команды композиторов, музыковедов и программистов, работающих над созданием алгоритма, который мог бы самостоятельно воссоздать недостающие части музыкального произведения в стиле самого Бетховена.Что из этого получится, пока не знают даже сами авторы этой идеи, но уже сейчас алгоритм удивляет тех, кто с ним работает. Премьера дописанного искусственным интеллектом произведения запланирована на 2020 год. Загрузка... life.ru Категории: культура, технологии, история Ключевые слова: музыка, Бетховен, искусственный интеллект, симфония — статья прочитана 155 раз Комментарии