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Искусственный интеллект допишет незаконченную симфонию Бетховена

Фото © Pixabay


Премьера дописанного искусственным интеллектом произведения запланирована на 2020 год.

В Доме Бетховена в немецком Бонне уже несколько недель идёт работа над программой, которая к 250-летнему юбилею со дня рождения композитора должна дописать его Десятую симфонию. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Международный творческий проект проходит при участии команды композиторов, музыковедов и программистов, работающих над созданием алгоритма, который мог бы самостоятельно воссоздать недостающие части музыкального произведения в стиле самого Бетховена.

Что из этого получится, пока не знают даже сами авторы этой идеи, но уже сейчас алгоритм удивляет тех, кто с ним работает. Премьера дописанного искусственным интеллектом произведения запланирована на 2020 год.
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life.ru
Категории: культура, технологии, история
Ключевые слова: музыка, Бетховен, искусственный интеллект, симфония
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добавлена сегодня, 14 декабря, 17:00

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