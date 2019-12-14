Загрузка... Две альпака устроились на работу в китайский ресторан 🔊 Воспроизвести Фото © Agronews



Необычные "официанты" заведения гуляют по залам и заглядывают в тарелки посетителей.



Владелец китайского ресторана в городе Шэньяне купил в заведение двух альпака, чтобы привлечь внимание. Об этом сообщает



Животные обошлись предпринимателю в 43 тысячи долларов и теперь — теоретически — являются официантами ресторана. Однако обслуживающую роль они не выполняют, а лишь гуляют по залу и заглядывают в тарелки гостей.



Тем не менее реклама для ресторана получилась отличная. Ежедневно в ресторан приходит большое количество посетителей, чтобы полюбоваться на милых созданий, погладить и покормить. Необычные "официанты" заведения гуляют по залам и заглядывают в тарелки посетителей.Владелец китайского ресторана в городе Шэньяне купил в заведение двух альпака, чтобы привлечь внимание. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Agronews.Животные обошлись предпринимателю в 43 тысячи долларов и теперь — теоретически — являются официантами ресторана. Однако обслуживающую роль они не выполняют, а лишь гуляют по залу и заглядывают в тарелки гостей.Тем не менее реклама для ресторана получилась отличная. Ежедневно в ресторан приходит большое количество посетителей, чтобы полюбоваться на милых созданий, погладить и покормить. Загрузка... life.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: реклама, ресторан, животные, альпаки — статья прочитана 114 раз Комментарии