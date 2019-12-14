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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Две альпака устроились на работу в китайский ресторан
Необычные "официанты" заведения гуляют по залам и заглядывают в тарелки посетителей.
Владелец китайского ресторана в городе Шэньяне купил в заведение двух альпака, чтобы привлечь внимание. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Agronews.
Животные обошлись предпринимателю в 43 тысячи долларов и теперь — теоретически — являются официантами ресторана. Однако обслуживающую роль они не выполняют, а лишь гуляют по залу и заглядывают в тарелки гостей.
Тем не менее реклама для ресторана получилась отличная. Ежедневно в ресторан приходит большое количество посетителей, чтобы полюбоваться на милых созданий, погладить и покормить.
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life.ru
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