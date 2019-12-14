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Две альпака устроились на работу в китайский ресторан

Фото © Agronews


Необычные "официанты" заведения гуляют по залам и заглядывают в тарелки посетителей.

Владелец китайского ресторана в городе Шэньяне купил в заведение двух альпака, чтобы привлечь внимание. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Agronews.

Животные обошлись предпринимателю в 43 тысячи долларов и теперь — теоретически — являются официантами ресторана. Однако обслуживающую роль они не выполняют, а лишь гуляют по залу и заглядывают в тарелки гостей.

Тем не менее реклама для ресторана получилась отличная. Ежедневно в ресторан приходит большое количество посетителей, чтобы полюбоваться на милых созданий, погладить и покормить.
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life.ru
Категории: экономика, общество, в мире
Ключевые слова: реклама, ресторан, животные, альпаки
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добавлена сегодня, 14 декабря, 11:40

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