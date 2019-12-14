Загрузка... Габсбургская челюсть - результат инцеста. Как выродилась могущественная династия Европы 🔊 Воспроизвести PUBLIC DOMAIN Image caption Близкие родственники: Карл II, Карл V и Филип IV Габсбурги (слева направо)



Выраженная деформация нижней части лица, характерная для представителей европейской королевской династии Габсбургов - результат кровосмесительных браков, продолжавшихся на протяжении нескольких поколений, передает



Аномалия, получившая неофициальное название "габсбургский подбородок", хорошо заметна на портретах представителей монаршей династии - как женщин, так и мужчин: нижняя челюсть сильно выдается вперед, а верхняя выглядит недоразвитой.



Историки давно подозревали, что эта фамильная особенность Габсбургов - результат серии близкородственных браков. Выраженная деформация нижней части лица, характерная для представителей европейской королевской династии Габсбургов - результат кровосмесительных браков, продолжавшихся на протяжении нескольких поколений, передает ВВС Аномалия, получившая неофициальное название "габсбургский подбородок", хорошо заметна на портретах представителей монаршей династии - как женщин, так и мужчин: нижняя челюсть сильно выдается вперед, а верхняя выглядит недоразвитой.Историки давно подозревали, что эта фамильная особенность Габсбургов - результат серии близкородственных браков.



Родная кровь



Габсбурги были наиболее могущественной королевской династией Европы на протяжении большей части Средних веков и Нового времени.



Представители этой семьи объединили под своей властью огромные территории в Западной, Южной и Центральной Европе - земли, которыми они в разное время правили, сегодня входят в состав Испании, Нидерландов, Германии, Италии, Чехии, Австрии, Венгрии, Румынии и многих других стран.



Такого могущества Габсбургам удалось добиться не в последнюю очередь благодаря многочисленным бракам между представителями правящей династии, что позволяло избежать дробления территорий при разделе между наследниками.



Самым ярким примером такой кровосмесительной политики стал король Испании Карл II. Его отец приходился его матери дядей, сама мать была рождена от брака между двоюродными братом и сестрой - которые, в свою очередь, тоже появились на свет в результате кровосмешения.



GETTY IMAGES Image caption Карл II Испанский с рождения был инвалидом: он с трудом разговаривал и жевал пищу



Шесть из восьми прадедов и прабабок Карла были потомками Хуаны Безумной. В итоге коэффициент его инбридинга составлял 25% - такой же показатель у детей, родившихся в результате прямого инцеста между братом и сестрой. Карл с рождения был инвалидом, пораженным целым рядом заболеваний, и не оставил наследника.



Близкородственные браки законодательно запрещены в большинстве стран - именно потому, что они существенно повышают риск развития врожденных заболеваний. Родители, состоящие в родстве друг с другом, могут передать ребенку одну и ту же форму дефектного гена - и эта вероятность возрастает по мере близости родства.



Семейное уродство



Испанские ученые собрали портреты 15 представителей габсбургской династии (в общей сложности 66 изображений) и показали их 10 практикующим челюстно-лицевым хирургам, попросив тех оценить степень деформации лиц изображенных людей.



Параллельно с этим историки составили подробнейшее генеалогическое древо Габсбургов, включающее в себя более 6000 человек из 20 с лишним поколений, чтобы наиболее точно оценить степень родства между ними и уровень инбридинга того или иного правителя.



Результат оценки хирургов оказался предсказуемым: чем больше родственников было среди предков монарха, тем более выраженными были аномальные черты лица - в особенности выпяченная нижняя челюсть.



Наименее деформированным оказалось лицо Марии Бургундской, вышедшей в 1477 году за Максимилиана Габсбурга - будущего императора Священной Римской империи.



Аномалия нижней челюсти была наиболее выражена у Филипа IV (короля Испании и Португалии с 1621 по 1640 годы). Верхней - у императора Максимилиана I Габсбурга и сразу нескольких его потомков.



"Хотя наше исследование основано на историческом материале, инбридинг до сих пор распространен в отдельных географических регионах и среди определенных религиозных и этнических групп, поэтому и сегодня важно исследовать его последствия. Династия Габсбургов служит своего рода лабораторией для этого, поскольку уровень инбридинга в ней особенно высок", - резюмирует ведущий автор работы, профессор Университета Сантьяго-де-Компостела Роман Вилас. Теперь эти подозрения получили научное подтверждение от испанских медиков, изучивших несколько десятков портретов представителей династии и составивших масштабное генеалогическое древо Габсбургов, раскинувшееся на 20 с лишним поколений.Габсбурги были наиболее могущественной королевской династией Европы на протяжении большей части Средних веков и Нового времени.Представители этой семьи объединили под своей властью огромные территории в Западной, Южной и Центральной Европе - земли, которыми они в разное время правили, сегодня входят в состав Испании, Нидерландов, Германии, Италии, Чехии, Австрии, Венгрии, Румынии и многих других стран.Такого могущества Габсбургам удалось добиться не в последнюю очередь благодаря многочисленным бракам между представителями правящей династии, что позволяло избежать дробления территорий при разделе между наследниками.Самым ярким примером такой кровосмесительной политики стал король Испании Карл II. Его отец приходился его матери дядей, сама мать была рождена от брака между двоюродными братом и сестрой - которые, в свою очередь, тоже появились на свет в результате кровосмешения.Шесть из восьми прадедов и прабабок Карла были потомками Хуаны Безумной. В итоге коэффициент его инбридинга составлял 25% - такой же показатель у детей, родившихся в результате прямого инцеста между братом и сестрой. Карл с рождения был инвалидом, пораженным целым рядом заболеваний, и не оставил наследника.Близкородственные браки законодательно запрещены в большинстве стран - именно потому, что они существенно повышают риск развития врожденных заболеваний. Родители, состоящие в родстве друг с другом, могут передать ребенку одну и ту же форму дефектного гена - и эта вероятность возрастает по мере близости родства.Испанские ученые собрали портреты 15 представителей габсбургской династии (в общей сложности 66 изображений) и показали их 10 практикующим челюстно-лицевым хирургам, попросив тех оценить степень деформации лиц изображенных людей.Параллельно с этим историки составили подробнейшее генеалогическое древо Габсбургов, включающее в себя более 6000 человек из 20 с лишним поколений, чтобы наиболее точно оценить степень родства между ними и уровень инбридинга того или иного правителя.Результат оценки хирургов оказался предсказуемым: чем больше родственников было среди предков монарха, тем более выраженными были аномальные черты лица - в особенности выпяченная нижняя челюсть.Наименее деформированным оказалось лицо Марии Бургундской, вышедшей в 1477 году за Максимилиана Габсбурга - будущего императора Священной Римской империи.Аномалия нижней челюсти была наиболее выражена у Филипа IV (короля Испании и Португалии с 1621 по 1640 годы). Верхней - у императора Максимилиана I Габсбурга и сразу нескольких его потомков."Хотя наше исследование основано на историческом материале, инбридинг до сих пор распространен в отдельных географических регионах и среди определенных религиозных и этнических групп, поэтому и сегодня важно исследовать его последствия. Династия Габсбургов служит своего рода лабораторией для этого, поскольку уровень инбридинга в ней особенно высок", - резюмирует ведущий автор работы, профессор Университета Сантьяго-де-Компостела Роман Вилас. Загрузка... bbc.com Категории: история, общество, здоровье Ключевые слова: короли, инцест, уродства — статья прочитана 161 раз Комментарии