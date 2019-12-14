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На Украине АТОшников массово отправляют в психлечебницы. Опубликованы документы



У многих украинских военных диагностирован так называемый «украинский синдром» – люди сходят с ума после пережитого или увиденного во время войны на Донбассе. К примеру, так же сходили с ума и американские военные, у которых «вьетнамский синдром» начали диагностировать в 1966-м – через год после вторжения армии США во Вьетнам и устроенных там зверств по отношению к местному населению.

Как стало известно журналистам украинского оппозиционного издания «Голос Правды», атошникам не удаётся самостоятельно справиться с «украинским синдромом» – и их массово направляют в психлечебницы.
Так, только в одну Днепропетровскую клиническую психиатрическую больницу с начала 2019 г. по ноябрь 2019 г. поступило 623 военных с различными психическими расстройствами. Врачи указывают, что у подавляющего количества атошников состояние неудовлетворительное.

Это следует из документов лечебницы, полученных журналистами через представителей организации «Спрут»: они смогли изъять материалы из почтового ящика Днепропетровской психбольницы 4615g@i.ua. Все эти документы (72 страницы) опубликованы ниже.

Представители организации «Спрут» уверены: из-за «украинского синдрома» на территории Украины всё чаще происходят преступления с участием бывших атошников и действующих военнослужащих; практически ежедневно взрываются ветеранские гранаты и совершаются убийства; происходят преступления, связанные с разбоями и грабежами. Также постоянно увеличивается количество суицида в рядах как бывших, так и действующих ВСУшников.

«Посмотрите список украинских военнослужащих, которые проходят лечение в Днепропетровской психбольнице. Там есть данные военных, их диагноз, время пребывания и прочее. Только по данным одной этой психбольницы за последний период можно понять, кто в каком состоянии возвращается в мирную жизнь.»

Документы здесь
golospravdy.eu
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: лечение, солдаты, операция, армия, донбасс, АТО, психика
География: Украина
статья прочитана 204 раза
добавлена сегодня, 14 декабря, 10:20

Комментарии

Михаил
14 декабря, 11:43
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Идут воевать,типа ,сча мы им покажем,сча мы им зададим.А а тут на глазах голову взрывом оторвало,снайпер кого-то уложил.И с криком "а нас за што" крыша и съезжает.
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