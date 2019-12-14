На Украине АТОшников массово отправляют в психлечебницы. Опубликованы документы 🔊 Воспроизвести



У многих украинских военных диагностирован так называемый «украинский синдром» – люди сходят с ума после пережитого или увиденного во время войны на Донбассе. К примеру, так же сходили с ума и американские военные, у которых «вьетнамский синдром» начали диагностировать в 1966-м – через год после вторжения армии США во Вьетнам и устроенных там зверств по отношению к местному населению.



Как стало известно журналистам украинского оппозиционного издания У многих украинских военных диагностирован так называемый «украинский синдром» – люди сходят с ума после пережитого или увиденного во время войны на Донбассе. К примеру, так же сходили с ума и американские военные, у которых «вьетнамский синдром» начали диагностировать в 1966-м – через год после вторжения армии США во Вьетнам и устроенных там зверств по отношению к местному населению.Как стало известно журналистам украинского оппозиционного издания «Голос Правды» , атошникам не удаётся самостоятельно справиться с «украинским синдромом» – и их массово направляют в психлечебницы.



Это следует из документов лечебницы, полученных журналистами через представителей организации «Спрут»: они смогли изъять материалы из почтового ящика Днепропетровской психбольницы 4615g@i.ua. Все эти документы (72 страницы) опубликованы ниже.



Представители организации «Спрут» уверены: из-за «украинского синдрома» на территории Украины всё чаще происходят преступления с участием бывших атошников и действующих военнослужащих; практически ежедневно взрываются ветеранские гранаты и совершаются убийства; происходят преступления, связанные с разбоями и грабежами. Также постоянно увеличивается количество суицида в рядах как бывших, так и действующих ВСУшников.



«Посмотрите список украинских военнослужащих, которые проходят лечение в Днепропетровской психбольнице. Там есть данные военных, их диагноз, время пребывания и прочее. Только по данным одной этой психбольницы за последний период можно понять, кто в каком состоянии возвращается в мирную жизнь.»



Документы здесь Так, только в одну Днепропетровскую клиническую психиатрическую больницу с начала 2019 г. по ноябрь 2019 г. поступило 623 военных с различными психическими расстройствами. Врачи указывают, что у подавляющего количества атошников состояние неудовлетворительное.Это следует из документов лечебницы, полученных журналистами через представителей организации «Спрут»: они смогли изъять материалы из почтового ящика Днепропетровской психбольницы 4615g@i.ua. Все эти документы (72 страницы) опубликованы ниже.Представители организации «Спрут» уверены: из-за «украинского синдрома» на территории Украины всё чаще происходят преступления с участием бывших атошников и действующих военнослужащих; практически ежедневно взрываются ветеранские гранаты и совершаются убийства; происходят преступления, связанные с разбоями и грабежами. Также постоянно увеличивается количество суицида в рядах как бывших, так и действующих ВСУшников.«Посмотрите список украинских военнослужащих, которые проходят лечение в Днепропетровской психбольнице. Там есть данные военных, их диагноз, время пребывания и прочее. Только по данным одной этой психбольницы за последний период можно понять, кто в каком состоянии возвращается в мирную жизнь.» golospravdy.eu Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: лечение, солдаты, операция, армия, донбасс, АТО, психика География: Украина — статья прочитана 204 раза Комментарии