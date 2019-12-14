Загрузка... NASA запустит женские манекены на Луну 🔊 Воспроизвести Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Pixabay



На них наденут специальные жилеты для защиты от радиации. Таким образом хотят проверить экипировку, которую будет носить "первая женщина на Луне", сообщает



В 2020 году к Луне отправят женские манекены, пишет Space.com. По данным портала, их создали в рамках подготовки к высадке на Луне женщин-астронавтов. Сообщается, что манекенам даже дали имена: Зоар и Хельга.



На первой из них будет жилет для защиты от радиации, тоже сконструированный специально для прекрасного пола. Таким образом учёные хотят проверить, как будет воздействовать радиация на астронавтов во время полёта и насколько эффективно от неё оберегает новый жилет. Разработчики подчеркнули, что женщинам нужна особенно сильная защита, поскольку их организм более подвержен воздействию опасного излучения. На них наденут специальные жилеты для защиты от радиации. Таким образом хотят проверить экипировку, которую будет носить "первая женщина на Луне", сообщает ЛАЙФ В 2020 году к Луне отправят женские манекены, пишет Space.com. По данным портала, их создали в рамках подготовки к высадке на Луне женщин-астронавтов. Сообщается, что манекенам даже дали имена: Зоар и Хельга.На первой из них будет жилет для защиты от радиации, тоже сконструированный специально для прекрасного пола. Таким образом учёные хотят проверить, как будет воздействовать радиация на астронавтов во время полёта и насколько эффективно от неё оберегает новый жилет. Разработчики подчеркнули, что женщинам нужна особенно сильная защита, поскольку их организм более подвержен воздействию опасного излучения. Фото © Европейское космическое агентство



Манекены запустят в космос на корабле "Орион", который полетит на ракете-носителе Space Launch Sistem. Ему предстоит за три недели облететь вокруг Луны и вернуться обратно. Это будет испытательный полёт в беспилотном режиме: NASA проверит системы жизнеобеспечения и безопасности для предстоящего пилотируемого полёта, он намечен на 2024 год. Всё это — часть космической программы "Артемида-1", главные цели которой — высадка на Луне "первой женщины и следующего мужчины".



Стоит отметить, что беспилотный полёт "Ориона" планировали провести ещё в 2018 году, однако неоднократно откладывали из-за технических и финансовых проблем. Манекены запустят в космос на корабле "Орион", который полетит на ракете-носителе Space Launch Sistem. Ему предстоит за три недели облететь вокруг Луны и вернуться обратно. Это будет испытательный полёт в беспилотном режиме: NASA проверит системы жизнеобеспечения и безопасности для предстоящего пилотируемого полёта, он намечен на 2024 год. Всё это — часть космической программы "Артемида-1", главные цели которой — высадка на Луне "первой женщины и следующего мужчины".Стоит отметить, что беспилотный полёт "Ориона" планировали провести ещё в 2018 году, однако неоднократно откладывали из-за технических и финансовых проблем. Загрузка... life.ru Категории: в мире, образование, технологии Ключевые слова: космос, исследование, женщины, НАСА, манекены — статья прочитана 149 раз Комментарии