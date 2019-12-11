Американцы готовят протесты против русских спортсменов на Олимпийских играх в Токио 🔊 Воспроизвести



Несколько звездных американских спортсменов провели переговоры, на которых обсудили, как они могут выразить недовольство решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу России.



На этой неделе WADA отстранило Россию от крупных спортивных соревнований на 4 года, но при этом допустило участие на них в качестве нейтральных атлетов отдельных русских спортсменов, которые смогут доказать свою невиновность.



Sportsmail утверждает, что американские спортсмены планируют протесты против такого развития событий. Обсуждается несколько вариантов. Один из них — протесты в 2020 году на Олимпийских играх в Токио. В частности, американцы задумываются над тем, чтобы не подниматься на подиум в том случае, если туда для получения медалей будут приглашены русские атлеты. Также возможна демонстрация определенных протестных жестов прямо на подиуме.



Такие меры могут привести к наказаниям самих американских спортсменов, так как протесты на олимпийских площадках запрещены правилами МОК. Поэтому американцы также рассматривают вариант с публичным выступлением в соцсетях против участия на ОИ-2020 спортсменов из России.



Источник: zen.yandex.ru/sport24ru На этой неделе WADA отстранило Россию от крупных спортивных соревнований на 4 года, но при этом допустило участие на них в качестве нейтральных атлетов отдельных русских спортсменов, которые смогут доказать свою невиновность.Sportsmail утверждает, что американские спортсмены планируют протесты против такого развития событий. Обсуждается несколько вариантов. Один из них — протесты в 2020 году на Олимпийских играх в Токио. В частности, американцы задумываются над тем, чтобы не подниматься на подиум в том случае, если туда для получения медалей будут приглашены русские атлеты. Также возможна демонстрация определенных протестных жестов прямо на подиуме.Такие меры могут привести к наказаниям самих американских спортсменов, так как протесты на олимпийских площадках запрещены правилами МОК. Поэтому американцы также рассматривают вариант с публичным выступлением в соцсетях против участия на ОИ-2020 спортсменов из России. Категории: спорт Ключевые слова: Токио, Олимпийские игры, WADA — статья прочитана 155 раз Комментарии