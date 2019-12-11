Московский Новый драматический театр: Музыкальная сказка «Морозко» - в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести







14 декабря во Дворце конгрессов пройдут гастроли Московского Нового драматического театра. Будет показана очень красивая сказка «Морозко» малышам и взрослым.



Музыкальная история расскажет о том, как лень – наказывается, а добро, милосердие и трудолюбие – щедро вознаграждаются. Вместе с сёстрами Машей и Дуняшей зрители окажутся и в заснеженном пейзаже, и опустятся в глубокий колодец, и навестят Морозко в его ледяном царстве. Сказка полна музыки и начинается с утреннего пения Петуха, увлекающего пением и всех персонажей пьесы. А там где музыка – трудно устоять на месте. Ноги так и пускаются в пляс, хоть на ногах и валенки. Весело, увлекательно пролетит час путешествия в зимнюю добрую сказку.



Московский Новый драматический театр (МНДТ) открылся 22 января 1976 года в здании на улице Проходчиков. Создан театр на базе актерского курса Школы-студии МХАТ. Главным режиссером стал руководитель курса, педагог и режиссер Виктор Монюков. Первое время афиша театра состояла из дипломных постановок по У. Сарояну и А. Вампилову. В 1978 году коллектив возглавил В. В. Ланской, при котором театр стал лабораторией молодых драматургов — А. Казанцева, Л. Петрушевской, А. Соколовой, С. Злотникова, А. Шагиняна, В. Левашова. С 1989 по 2000 год художественным руководителем являлся режиссер и театральный критик Б. А. Львов-Анохин, обращавшийся к пьесам, которые ранее на отечественной сцене шли давно, либо не шли никогда. Музыкальная история расскажет о том, как лень – наказывается, а добро, милосердие и трудолюбие – щедро вознаграждаются. Вместе с сёстрами Машей и Дуняшей зрители окажутся и в заснеженном пейзаже, и опустятся в глубокий колодец, и навестят Морозко в его ледяном царстве. Сказка полна музыки и начинается с утреннего пения Петуха, увлекающего пением и всех персонажей пьесы. А там где музыка – трудно устоять на месте. Ноги так и пускаются в пляс, хоть на ногах и валенки. Весело, увлекательно пролетит час путешествия в зимнюю добрую сказку.Московский Новый драматический театр (МНДТ) открылся 22 января 1976 года в здании на улице Проходчиков. Создан театр на базе актерского курса Школы-студии МХАТ. Главным режиссером стал руководитель курса, педагог и режиссер Виктор Монюков. Первое время афиша театра состояла из дипломных постановок по У. Сарояну и А. Вампилову. В 1978 году коллектив возглавил В. В. Ланской, при котором театр стал лабораторией молодых драматургов — А. Казанцева, Л. Петрушевской, А. Соколовой, С. Злотникова, А. Шагиняна, В. Левашова. С 1989 по 2000 год художественным руководителем являлся режиссер и театральный критик Б. А. Львов-Анохин, обращавшийся к пьесам, которые ранее на отечественной сцене шли давно, либо не шли никогда.







В 2001 году театр возглавил заслуженный деятель искусств России, режиссер Вячеслав Долгачев, который 10 лет работал ведущим режиссером МХАТа в период художественного руководства Олега Ефремова. Став лидером театра, Долгачев вновь обратился к лучшим образцам мировой драматургии, которые всегда остаются вне времени, и в то же время звучат актуально и остро для зрителя.







«С вечера до полудня« В. Розова, «Визит старой дамы» Дюрренматта, «От первого лица» по М. Ю. Лермонтову, «Богатые невесты» А. Островского, «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова, «Прекрасное воскресенье для пикника» Т. Уильямса, «12 новелл о любви» по А. П. Чехову, «Один из последних вечеров карнавала» К. Гольдони, «Настасья Филипповна» по Ф. Достоевскому, «Чтение для впавших в уныние» М. Кучерской, «Сейлемские ведьмы» — постановки, объединенные и нравственной концепцией, и художественной логикой.



Труппа Нового театра — одна из самых молодых: средний возраст его артистов 30 лет. Наряду с молодыми актерами в труппу Нового входят зрелые мастера, востребованные не только театром, но и кинематографом.



МНДТ побывал с гастролями не только в российских и европейских городах, но и в США. Спектакли театра неоднократно становились лауреатами и призерами театральных фестивалей, как всероссийских, так и международных.



Среди них фестиваль «Renewal Arts Forum» (Швейцария), Международный театральный фестиваль «Черноморские встречи» (Турция), Международный фестиваль спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского, Московский театральный фестиваль, Московский фестиваль «Открытая сцена», фестиваль «Молодые театры России», Международный фестиваль «Мелиховская весна», фестиваль «Мельпомена Таврии» (Украина), фестиваль «Пять вечеров» им. А. Володина, Международный Сказочный театральный фестиваль «Я — мал — привет!» и другие.







Не пропустите очаровательную, добрую музыкальную сказку «Морозко», которая состоится 14 декабря в 18 часов во Дворце конгрессов.



Билеты продаются в системе



В 2001 году театр возглавил заслуженный деятель искусств России, режиссер Вячеслав Долгачев, который 10 лет работал ведущим режиссером МХАТа в период художественного руководства Олега Ефремова. Став лидером театра, Долгачев вновь обратился к лучшим образцам мировой драматургии, которые всегда остаются вне времени, и в то же время звучат актуально и остро для зрителя.Наряду с большим залом, вмещающим 200 зрителей, спектакли играются на сцене «Мастерской» на 70 мест. На афише — русская и зарубежная классика, современная пьеса, инсценировки большой прозы.«С вечера до полудня« В. Розова, «Визит старой дамы» Дюрренматта, «От первого лица» по М. Ю. Лермонтову, «Богатые невесты» А. Островского, «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова, «Прекрасное воскресенье для пикника» Т. Уильямса, «12 новелл о любви» по А. П. Чехову, «Один из последних вечеров карнавала» К. Гольдони, «Настасья Филипповна» по Ф. Достоевскому, «Чтение для впавших в уныние» М. Кучерской, «Сейлемские ведьмы» — постановки, объединенные и нравственной концепцией, и художественной логикой.Труппа Нового театра — одна из самых молодых: средний возраст его артистов 30 лет. Наряду с молодыми актерами в труппу Нового входят зрелые мастера, востребованные не только театром, но и кинематографом.МНДТ побывал с гастролями не только в российских и европейских городах, но и в США. Спектакли театра неоднократно становились лауреатами и призерами театральных фестивалей, как всероссийских, так и международных.Среди них фестиваль «Renewal Arts Forum» (Швейцария), Международный театральный фестиваль «Черноморские встречи» (Турция), Международный фестиваль спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского, Московский театральный фестиваль, Московский фестиваль «Открытая сцена», фестиваль «Молодые театры России», Международный фестиваль «Мелиховская весна», фестиваль «Мельпомена Таврии» (Украина), фестиваль «Пять вечеров» им. А. Володина, Международный Сказочный театральный фестиваль «Я — мал — привет!» и другие.Не пропустите очаровательную, добрую музыкальную сказку «Морозко», которая состоится 14 декабря в 18 часов во Дворце конгрессов.Билеты продаются в системе Bilietai.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Московский Новый драматический театр, Музыкальная сказка, «Морозко» — статья прочитана 138 раз Комментарии