Минэнерго Литвы: сложились идеальные условия для займа Klaipedos nafta 🔊 Воспроизвести



Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что сейчас идеальные условия для займов находящегося в госуправлении литовского оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta.



Министр заверяет, что позднее компании может не удастся получить такие дешевые кредиты для приобретения судна-хранилища терминала сжиженного природного газа (СПГ) и снизить затраты на содержание терминала со стороны потребителей.



"В будущем, если говорить о перспективе приблизительно года-полтора, может стать практически невозможным получить кредит институционных банков на выкуп терминала, поскольку все потоки в основном направляются на другие меры", – заявил Ж. Вайчюнас в среду на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что сейчас идеальные условия для займов находящегося в госуправлении литовского оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta.Министр заверяет, что позднее компании может не удастся получить такие дешевые кредиты для приобретения судна-хранилища терминала сжиженного природного газа (СПГ) и снизить затраты на содержание терминала со стороны потребителей."В будущем, если говорить о перспективе приблизительно года-полтора, может стать практически невозможным получить кредит институционных банков на выкуп терминала, поскольку все потоки в основном направляются на другие меры", – заявил Ж. Вайчюнас в среду на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам. В среду комитет одобрил предоставление государством гарантии Северному инвестиционному банку (NIB) под кредиты Klaipedos nafta на сумму в 295,5 млн евро", – кредиты будут направлены на перераспределение на более длительный срок затрат по содержанию терминала СПГ и приобретение судна-хранилища.



По словам министра, брать кредит у коммерческих банков технически было бы проще, но экономически это более выгодно – расходы бы выросли почти на 50 млн евро.



"Поэтому необходима гарантия государства. В этом периоде условия идеальны", – сказал он.



Директор терминала СПГ Klaipedos nafta Арунас Молис отметил, что процентная ставка по кредитам будет составлять около одного процента.



Ж. Вайчюнас утверждает, что в данный момент содержание терминала обходится в 87 млн евро в год, а после 2024 года расходы будут в три раза меньше.



Klaipedos nafta намерена взять в кредит до 134,145 млн евро, чтобы распределить до 2044 года расходы, связанные с договором аренды судна-хранилища с компанией Hoegh LNG, который действует до 2024 года. В таком случае с 2020 года эти расходы сократились бы на 45% с 62 млн евро до 36 млн евро, а средняя окончательная цена газа для потребителей снизилась бы на 4%.



Еще до 158,4 млн евро кредита планируется взять для приобретения арендуемого судна-хранилища или другого судна.



Правительство одновременно ищет и способы сокращения цены на СПГ, импортируемый компанией Ignitis, который необходим для поддержания деятельности терминала. Этот газ компания закупает у норвежской Equinor, договор с последней действует до 2024 года. инф."Обзор" BNS.LT Категории: в мире, экономика Ключевые слова: Klaipedos nafta, доход, стратегия, займы, показатели География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии