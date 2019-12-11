«Песнями своего дворика» 10 января Илья Ваткин приоткроет всем свою душу! 🔊 Воспроизвести







10 января в 19:00 на сцене самого уютного и комфортабельного (только на 170 мест!) камерного зала WHITE PIANO HALL в сердце Старого города нашей столицы состоится необычный, вернее, непривычный концерт!



«Песнями своего дворика», а именно так называется программа, поделится со всеми желающими известный в качестве шансонье, руководитель группы «Купе» Маэстро Илья Ваткин! В чем необычность именно этого концерта?! А в том, что Илья, кстати, с радостью «отложит» в сторону достаточно ему опостылевший имидж исполнителя песен «криминально - псевдоромантической романтики», и с огромной радостью исполнит песни, которые на самом деле трогают его душу, песни, которые оставили свой след в его душе еще с молодости!



Под гитару, а также в сопровождении лучших джазовых (!) музыкантов (известный музыкант и аранжировщик Артур Сабило уже проводит кастинг среди джазовых пианистов и барабанщиков Литвы), Илья Ваткин исполнит песни А. Галича и Ю. Визбора, К. Никольского и Б. Гребенщикова, А. Макаревича и А. Вертинского, песни из репертуара Эдиты Пьехи, Эдуарда Хиля и Марка Бернеса! «Песнями своего дворика», а именно так называется программа, поделится со всеми желающими известный в качестве шансонье, руководитель группы «Купе» Маэстро Илья Ваткин! В чем необычность именно этого концерта?! А в том, что Илья, кстати, с радостью «отложит» в сторону достаточно ему опостылевший имидж исполнителя песен «криминально - псевдоромантической романтики», и с огромной радостью исполнит песни, которые на самом деле трогают его душу, песни, которые оставили свой след в его душе еще с молодости!Под гитару, а также в сопровождении лучших джазовых (!) музыкантов (известный музыкант и аранжировщик Артур Сабило уже проводит кастинг среди джазовых пианистов и барабанщиков Литвы), Илья Ваткин исполнит песни А. Галича и Ю. Визбора, К. Никольского и Б. Гребенщикова, А. Макаревича и А. Вертинского, песни из репертуара Эдиты Пьехи, Эдуарда Хиля и Марка Бернеса!







Илья не обещает, что такие концерты-встречи повторятся! Пока в грядущем году запланирован только один такой, необычный! И это понятно - ведь открывать душу, а в данном случае И. Ваткин приоткроет перед всеми завесу тайн своей души - часто не можется, да и не хочется, поэтому всем, кому этот концерт интересен, обращайтесь в любую кассу



Задуманы изящные свето- и сценография, обещан потрясающий звук - специально из Кутаиси для этого концерта прилетает на 2 дня долголетний главный оператор Лаймы Вайкуле Ричардас Балтуонис; до и после концерта будет возможность приобрести уникальные CD с творчеством Ильи Ваткина и на каждом получить именной автограф!Илья не обещает, что такие концерты-встречи повторятся! Пока в грядущем году запланирован только один такой, необычный! И это понятно - ведь открывать душу, а в данном случае И. Ваткин приоткроет перед всеми завесу тайн своей души - часто не можется, да и не хочется, поэтому всем, кому этот концерт интересен, обращайтесь в любую кассу Bilietai.lt и приобретайте билеты, коих, что логично, не очень много! Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: «Песнями своего дворика», Илья Ваткин — статья прочитана 157 раз Комментарии