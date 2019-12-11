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Экономика Литвы: цифры и факты



Литовская компания электропередачи Litgrid ищет претендентов на проведение исследования развития энергетики Литвы до 2050 года. Планируется, что победитель конкурса будет объявлен в первом квартале следующего года.

Litgrid отмечает, что хочет подготовиться к изменениям, связанным с сокращением зависимости энергетики страны от ископаемого топлива, с интеграции рынков и ростом производства электроэнергии на возобновляемых источниках.

"Нам важно оценить мировые тенденции, предусмотреть возможные сценарии развития в долгосрочной перспективе и заранее планировать меры и ресурсы, которые потребуются для реализации стратегических целей энергетической стратегии", – отметил в пресс-релизе председатель правления Litgrid Римвидас Штилинис.
Авторы исследования предложат несколько сценариев, оценят производственные мощности, рынок и выдвинут технические, экономические и правовые меры по эффективной работе системы.

Исследователи также должны будут оценить возможности и выгоду внедрения технологических новинок, таких, как смарт-линий электропередачи, производящих потребителей, энергонакопителей.

Заявки на конкурс принимаются до 15 января 2020 года.

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Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе во всех Балтийских странах снизилась на 10%, сообщил оператор передающей системы Litgrid.

2-8 декабря цена в литовской зоне биржи Nord Pool составила 41,73 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена была такой же. Цена в биржевой системе снизилась на 8% до 38,39 евро.

По сообщению Litgrid, на снижение цены в Балтийских странах в наибольшей степени повлияло производство электроэнергии на ветряных установках в Литве и в других государствах региона. На понижение цены также повлияло и падение цены квот на загрязняющие выбросы.

На треть производство выросло только в Литве, а в Эстонии и Латвии оно сократилось на соответственно на 16 и 5%.

В Литве рост производства был обусловлен увеличением генерации на Круонисской гидроаккумуляторной станции и увеличением в 1,5 раза производства электроэнергии на ветряных установках.

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За одиннадцать месяцев этого года в воздушном пространстве Литвы было обслужено 250 тыс. рейсов – на 1,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Более трех четвертей (76,2%) всех рейсов были транзитными (189,7 тыс.) – это на 1,2% больше, чем в прошлом году, сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.

В этом году через Литву чаще всего летали в Россию (44,2 тыс.), Германию (29,4 тыс), в Финляндию (14,4 тыс.), а из Литвы – в Соединенное Королевство (3,2 тыс.), в Латвию (на 2,8 тыс.), Германию (2,5 тыс.).

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Дочерняя компания литовской группы железнодорожных компаний Lietuvos gelezinkeliai по перевозке грузов LG Cargo за три года планирует перевезти около 30 млн тонн грузов группы Achemos grupe, в которую входят завод удобрений, компании по торговле удобрениями, крупнейшая в Клайпеде стивидорная компания и прочие предприятия.

Это предусматривается в подписанном в понедельник и вступающем в силу в январе новом договоре, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.

LG Cargo перевозила грузы концерна и до сих пор, однако это делалось в рамках отдельных соглашений с компаниями группы Achemos grupe.

LG Cargo будет предоставлять услуги компаниям концерна: Achema, Transachema, Agrochema, Agrochema plius компаниям Клайпедского порта Kroviniu terminalas, Centrinis Klaipedos terminalas и Klaipedos juru kroviniu kompanija (Klasco).

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За девять месяцев этого года выручка каунасской пивоваренной компании Volfas Engelman, принадлежащей финской группе Olvi, составила 37,658 млн евро – это на 11,8% больше, чем в январе-сентябре, когда она достигала 33,692 млн евро.

В этом году компания заработала 3,1 млн евро прибыли от деятельности – на 10,6% больше, чем за три квартала 2018 года (3,4 млн евро), говорится в отчете Olvi о деятельности за девять месяцев этого года.

За три квартала Volfas Engelman продала 82,3 млн литров различных напитков – на 9,7% больше, чем за тот же период 2018 года (75 млн литров).

По словам гендиректора Volfas Engelman Марюса Хорбачаускаса, за этот год объемы произведенной компанией продукции превысили 100 млн литров.

"Если иметь в виду, что пивной рынок ежегодно сокращается, то сохранение роста продаж является значительным вызовом. По большей части противовесом стали растущие объемы экспорта, однако мы активно укрепляли свои позиции и в Литве", – отметил в пресс-релизе М. Хорбачаускас.

По его словам, в этом году крупнейшими экспортными рынками были Россия, Южная Корея и Китай, произведенные компанией продукты также отправляются в Соединенное Королевство, Украину, Южную Африку и другие страны.

Olvi владеет 99,58% акций Volfas Engelman.

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Компания норвежского капитала Fjord Bank, которая в среду получила лицензию специализированного банка в Европейском Центробанке (ЕЦБ), планирует начать деятельность в Литве весной следующего года.

По словам главы Fjord Bank Вейка Кандлы, банк будет стремиться привлечь клиентов, которые привыкли заниматься денежными делами посредством интернета.

"Наш банк станет серьезной и конкурентной альтернативой всем действующим в Литве традиционным и специализированным банкам, когда жителям потребуются средства для обновления жилья, покупки автомобиля, приобретения мебели, бытовых приборов, для прочих нужд", – отметил в пресс-релизе В. Вандла.

В Литве были созданы условия для действия специализированных банков в начале 2017 года. Такие банки могут предоставлять меньше услуг, но принимать вклады населения.

Fjord Bank учрежден весной 2017 года в Литве. По данным Реестрового центра, у Fjord Bank 34 акционера, большинство из них – норвежцы.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 декабря, 16:30

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