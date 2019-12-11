От имени С. Свернялиса подана заявка на регистрацию торгового знака Во благо Отечества СМИ 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис



В литовской базе данных товарных знаков официально сообщается, что 2 декабря была подана заявка на регистрацию торгового знака "Во благо Отечества" (лит. Tevynes labui).



Заявка подана от имени премьер-министра Саулюса Сквернялиса, в ней указан и адрес места его проживания, сообщил портал новостей tv3.lt.



По информации портала, саму заявку подал адвокат Доминикас Ванхара. В качестве предназначения товара или услуги, которые причисляются к регистрируемому торговому знаку, в справке реестра называется "организация политических собраний".



Советник премьера Скирмантас Малинаускас подтвердил факт того, что торговый знак был зарегистрирован от имени премьер-министра.



"С. Свернялис резервировал это название, поскольку оно использовалось во время избирательной кампании. Этот лозунг непосредственно связан с С. Сквернялисом, поэтому он пытается его защитить. Это не означает, что С. Сквернялис создает партию или политическое движение", – сказал порталу С. Малинаускас.



В конце августа Реестровом центре было зарезервировано название юридического лица Tevynes labui, однако эта резервация истекла 6 декабря.



С. Сквернялис с лозунгом "Во благо Отечества" баллотировался на президентских выборах весной. В литовской базе данных товарных знаков официально сообщается, что 2 декабря была подана заявка на регистрацию торгового знака "Во благо Отечества" (лит. Tevynes labui).Заявка подана от имени премьер-министра Саулюса Сквернялиса, в ней указан и адрес места его проживания, сообщил портал новостей tv3.lt.По информации портала, саму заявку подал адвокат Доминикас Ванхара. В качестве предназначения товара или услуги, которые причисляются к регистрируемому торговому знаку, в справке реестра называется "организация политических собраний".Советник премьера Скирмантас Малинаускас подтвердил факт того, что торговый знак был зарегистрирован от имени премьер-министра."С. Свернялис резервировал это название, поскольку оно использовалось во время избирательной кампании. Этот лозунг непосредственно связан с С. Сквернялисом, поэтому он пытается его защитить. Это не означает, что С. Сквернялис создает партию или политическое движение", – сказал порталу С. Малинаускас.В конце августа Реестровом центре было зарезервировано название юридического лица Tevynes labui, однако эта резервация истекла 6 декабря.С. Сквернялис с лозунгом "Во благо Отечества" баллотировался на президентских выборах весной. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: выборы, Сквернялис, торговый знак, Во благо Отечества География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии