MG Baltic выиграл дело против В. Бакаса в суде апелляционной инстанции 🔊 Воспроизвести Витаутас Бакас



Во вторник Вильнюсский окружной суд постановил, что суд более низкой инстанции в начале этого года обоснованно признал парламентария Витаутаса Бакаса виновным в нанесении ущерба репутации концерну MG Baltic, когда последний в своих высказывания приравнивал группу компаний к организованной преступной группировке и говорил об ущербе, нанесенном концерном государству.



"(...) Суд первой инстанции законно установил все значимые для дела фактические обстоятельства, правильно применил правовые нормы, регламентирующие спорные отношения, поэтому принял законное и обоснованное решение", – говорится в постановлении Вильнюсского окружного суда (ВОС).



В январе этого года Вильнюсский окружной суд признал, что утверждения В. Бакаса о MG Baltic не соответствовали реальности и нарушили деловую репутацию MG Baltic. Во вторник Вильнюсский окружной суд постановил, что суд более низкой инстанции в начале этого года обоснованно признал парламентария Витаутаса Бакаса виновным в нанесении ущерба репутации концерну MG Baltic, когда последний в своих высказывания приравнивал группу компаний к организованной преступной группировке и говорил об ущербе, нанесенном концерном государству."(...) Суд первой инстанции законно установил все значимые для дела фактические обстоятельства, правильно применил правовые нормы, регламентирующие спорные отношения, поэтому принял законное и обоснованное решение", – говорится в постановлении Вильнюсского окружного суда (ВОС).В январе этого года Вильнюсский окружной суд признал, что утверждения В. Бакаса о MG Baltic не соответствовали реальности и нарушили деловую репутацию MG Baltic. По мнению вышестоящего суда, хотя утверждения, высказанные В. Бакасом в прошлом году, считаются мнением, политик должен был их обосновать.



"В международной и национальной практике честь и достоинство лица защищаются не только от распространения унижающих и не соответственных сообщений, но и от нечестной критики, мнения или оценки, не имеющих под собой фактического основания", – говорится в постановлении суда.



"Таким образом, информация об определенных событиях, представляемая обществу, должна быть правильной, основанной на фактах", – говорится в решении суда.



Концерн обжаловал в суду утверждения бывшего председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутаса Бакаса о том, что деятельность MG Baltic соответствует признакам организованной преступной группировки и нанесла государству около 500 млн евро ущерба.



В. Бакас также пытался убедить суд в том, что ответственность за утверждения не может ложиться на него, поскольку депутатский иммунитет защищает его от преследования за выполнение должностных обязанностей.



Однако суд подчеркнул, что спорные мысли В. Бакас изложил в интервью СМИ, а не при выполнении непосредственных обязанностей в сейме.



MG Baltic также пытался присудить у В. Бакаса 20 тыс. евро компенсации нематериального ущерба, однако концерну были присуждены лишь судебные расходы в 1,5 тыс. евро.



Несколько лет назад В. Бакас возглавлял парламентское расследование, которое вскрыло, что деятельность MG Baltic представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Концерн назвал расследование фарсом.



В данный момент MG Baltic также судится с государством в связи с преданием гласности данных разведки.



Вильнюсский окружной суд сейчас рассматривает дело о политической коррупции, в котором подозрения предъявлены нескольким политикам, бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскиму и самому концерну.



У должностных лиц есть подозрения в том, что Р. Курлянскис давал политикам взятки в обмен на принятие решений, выгодных для концерна. Обвиняемые не признают свою вину, называют расследование тенденциозным. BNS Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: суд, MG Baltic, Бакас, Витаутас Бакас География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии