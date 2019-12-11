Повезло не всем 🔊 Воспроизвести Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»







Во вторник участники группового этапа Лиги чемпионов распределили все путёвки в плей-офф этого турнира, а также в плей-офф Лиги Европы, куда отправятся команды, занявшие в своих группах третьи места.



Ряду лидеров удалось сохранить свои позиции, и теперь они могут спокойно готовиться к весенним играм, а вот, например, «Аякс», находившийся после пятого тура на первом месте, после шестого, заключительного матча оказался на третьей позиции.



Не смог удержаться на второй позиции и итальянский «Интер», принимавший дома «Барселону», которая, к слову, играла фактически дублирующим составом и для которой исход матча в Милане не имел никакого турнирного значения. А «Зенит» не смог попасть даже в Лигу Европы. Ряду лидеров удалось сохранить свои позиции, и теперь они могут спокойно готовиться к весенним играм, а вот, например, «Аякс», находившийся после пятого тура на первом месте, после шестого, заключительного матча оказался на третьей позиции.Не смог удержаться на второй позиции и итальянский «Интер», принимавший дома «Барселону», которая, к слову, играла фактически дублирующим составом и для которой исход матча в Милане не имел никакого турнирного значения. А «Зенит» не смог попасть даже в Лигу Европы. Лига чемпионов 2019/2020.



Групповой этап.



6-й тур



Группа «Е»



«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия) – 0:2 (голы: Н.Кейта, 57, М.Салах, 58).



«Наполи» (Италия) – «Генк» (Бельгия) – 4:0 (А.Милик, 3, 26, 38 – с пен., Д.Мертенс, 74 – с пен.).



Турнирное положение: 1. «Ливерпуль» – 13 очков, 2. «Наполи» – 12, 3. «Ред Булл Зальцбург» – 7, 4. «Генк» (Бельгия) – 1.



Группа «F»



«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Славия» (Прага, Чехия) – 2:1 (Д.Санчо, 10, Ю.Брандт, 61 – Т.Соучек, 43). Удаление: Ю.Вайгль, 77 - «Боруссия».



«Интер» (Италия) – «Барселона» (Испания) – 1:2 (Р.Лукаку, 44 – К.Сайоль, 23, А.Фати, 86).



Турнирное положение: 1. «Барселона» – 14, 2. «Боруссия» – 10, 3. «Интер» – 7, 4. «Славия» – 2.



Группа «G»



«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» (Россия) – 3:0 (Ф.Серви, 47, Пицци, 58 – с пен., С.Азмун, 79, «Зенит» - в свои ворота). Удаление: Д.дос Сантос, 56 – «Зенит».



«Лион» (Франция) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 2:2 (У.Ауа, 50, М.Депай, 82 – Э.Форсберг, 9 – с пен., Т.Вернер, 33 – с пен.).



Турнирное положение: 1. «РБ Лейпциг» – 11, 2. «Лион» – 8, 3. «Бенфика» – 7, 4. «Зенит» – 7.



Группа «Н»



«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция) – 2:1 (Т.Абрахам, 19, С.Аспиликуэта, 35 – Л.Реми, 78).



«Аякс» (Нидерланды) – «Валенсия» (Испания) – 0:1 (Родриго, 24). Удаление: Г.Паулиста, 90+3 - «Валенсия».



Турнирное положение: 1. «Валенсия» – 11, 2. «Челси» – 11, 3. «Аякс» – 10, 4. «Лилль» – 1. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия) – 0:2 (голы: Н.Кейта, 57, М.Салах, 58).«Наполи» (Италия) – «Генк» (Бельгия) – 4:0 (А.Милик, 3, 26, 38 – с пен., Д.Мертенс, 74 – с пен.).1. «Ливерпуль» – 13 очков, 2. «Наполи» – 12, 3. «Ред Булл Зальцбург» – 7, 4. «Генк» (Бельгия) – 1.«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Славия» (Прага, Чехия) – 2:1 (Д.Санчо, 10, Ю.Брандт, 61 – Т.Соучек, 43). Удаление: Ю.Вайгль, 77 - «Боруссия».«Интер» (Италия) – «Барселона» (Испания) – 1:2 (Р.Лукаку, 44 – К.Сайоль, 23, А.Фати, 86).1. «Барселона» – 14, 2. «Боруссия» – 10, 3. «Интер» – 7, 4. «Славия» – 2.«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» (Россия) – 3:0 (Ф.Серви, 47, Пицци, 58 – с пен., С.Азмун, 79, «Зенит» - в свои ворота). Удаление: Д.дос Сантос, 56 – «Зенит».«Лион» (Франция) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 2:2 (У.Ауа, 50, М.Депай, 82 – Э.Форсберг, 9 – с пен., Т.Вернер, 33 – с пен.).1. «РБ Лейпциг» – 11, 2. «Лион» – 8, 3. «Бенфика» – 7, 4. «Зенит» – 7.«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция) – 2:1 (Т.Абрахам, 19, С.Аспиликуэта, 35 – Л.Реми, 78).«Аякс» (Нидерланды) – «Валенсия» (Испания) – 0:1 (Родриго, 24). Удаление: Г.Паулиста, 90+3 - «Валенсия».1. «Валенсия» – 11, 2. «Челси» – 11, 3. «Аякс» – 10, 4. «Лилль» – 1. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, результаты матчей, групповой этап, Лига чемпионов 2019/2020 — статья прочитана 99 раз Комментарии