На границе Литвы с Польшей – учения по возобновлению погранконтроля 🔊 Воспроизвести



В среду литовские пограничники на границе с Польшей проведут учения по возобновлению пограничного контроля.



Такая мера в течение четырех часов будет проводиться на территориях бывших контрольно-пропускных пунктов в Кальварии и Лаздияй, сообщил Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



Основная цель учений – совершенствование навыков при возобновлении контроля на литовско-польской границе.



С 10 до 14 часов с учетом факторов риска и установленных угроз избирательно будут проверять лиц, въезжающих в Литву, их вещи, транспортные средства.



Во время учений также будет проверяться взаимодействие с полицией, прочими ведомствами, осуществляющими проверку и погранслужбой Польши.



СОГГЛ напоминает, что при пересечении внутренних границ Шенгенской зоны необходимо обладать действующим дорожным документов – паспортом гражданина Литвы или картой удостоверения личности.



Государства, входящие в Шенгенское пространство, отказались о внутреннего контроля на на границах, однако каждая из стран может его временно возобновить, если необходимо предпринять определенные меры безопасности с целью более эффективного предотвращения нарушений внутренней безопасности и общественного порядка.



Такие учения литовские пограничники постоянно организуют на границах с Польшей и Латвией, а также в аэропортах. В среду литовские пограничники на границе с Польшей проведут учения по возобновлению пограничного контроля.Такая мера в течение четырех часов будет проводиться на территориях бывших контрольно-пропускных пунктов в Кальварии и Лаздияй, сообщил Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).Основная цель учений – совершенствование навыков при возобновлении контроля на литовско-польской границе.С 10 до 14 часов с учетом факторов риска и установленных угроз избирательно будут проверять лиц, въезжающих в Литву, их вещи, транспортные средства.Во время учений также будет проверяться взаимодействие с полицией, прочими ведомствами, осуществляющими проверку и погранслужбой Польши.СОГГЛ напоминает, что при пересечении внутренних границ Шенгенской зоны необходимо обладать действующим дорожным документов – паспортом гражданина Литвы или картой удостоверения личности.Государства, входящие в Шенгенское пространство, отказались о внутреннего контроля на на границах, однако каждая из стран может его временно возобновить, если необходимо предпринять определенные меры безопасности с целью более эффективного предотвращения нарушений внутренней безопасности и общественного порядка.Такие учения литовские пограничники постоянно организуют на границах с Польшей и Латвией, а также в аэропортах. BNS Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, учения, Шенген География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии