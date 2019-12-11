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На границе Литвы с Польшей – учения по возобновлению погранконтроля
В среду литовские пограничники на границе с Польшей проведут учения по возобновлению пограничного контроля.
Такая мера в течение четырех часов будет проводиться на территориях бывших контрольно-пропускных пунктов в Кальварии и Лаздияй, сообщил Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Основная цель учений – совершенствование навыков при возобновлении контроля на литовско-польской границе.
С 10 до 14 часов с учетом факторов риска и установленных угроз избирательно будут проверять лиц, въезжающих в Литву, их вещи, транспортные средства.
Во время учений также будет проверяться взаимодействие с полицией, прочими ведомствами, осуществляющими проверку и погранслужбой Польши.
СОГГЛ напоминает, что при пересечении внутренних границ Шенгенской зоны необходимо обладать действующим дорожным документов – паспортом гражданина Литвы или картой удостоверения личности.
Государства, входящие в Шенгенское пространство, отказались о внутреннего контроля на на границах, однако каждая из стран может его временно возобновить, если необходимо предпринять определенные меры безопасности с целью более эффективного предотвращения нарушений внутренней безопасности и общественного порядка.
Такие учения литовские пограничники постоянно организуют на границах с Польшей и Латвией, а также в аэропортах.
Категории: чп и криминал, в странах Балтии
География: Литва
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