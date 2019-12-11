МИД России назвал политизированной принятую ООН резолюцию по Крыму 🔊 Воспроизвести



Принятая Генеральной Ассамблеей ООН украинская резолюция о «милитаризации Крыма» основана на неприемлемых и необоснованных обвинениях в адрес Москвы и отражает политизированный и контрпродуктивный подход, заявили



«Она содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построена на домыслах, спекуляциях и передёргивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о «милитаризации» Крыма и частей Чёрного и Азовского морей», — следует из опубликованного пресс-службой ведомства сообщения.



В Москве пояснили, что в настоящее время российский военный контингент в Крыму меньше, чем до 2014 года, когда на полуострове базировались до 27 тыс. военных России и Украины. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН украинская резолюция о «милитаризации Крыма» основана на неприемлемых и необоснованных обвинениях в адрес Москвы и отражает политизированный и контрпродуктивный подход, заявили RT в МИД России.«Она содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построена на домыслах, спекуляциях и передёргивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о «милитаризации» Крыма и частей Чёрного и Азовского морей», — следует из опубликованного пресс-службой ведомства сообщения.В Москве пояснили, что в настоящее время российский военный контингент в Крыму меньше, чем до 2014 года, когда на полуострове базировались до 27 тыс. военных России и Украины. «Что касается акватории Азовского моря, то в данном районе вообще не размещено наших военно-морских баз. Находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства», — добавили в российском министерстве.



При этом профилактические меры, которые осуществляет Россия в акватории Азовского моря, среди которых выборочный осмотр судов, направлены на предотвращение экстремистских угроз.



В то же время в МИД России призвали обратить внимание на активное наращивание военного потенциала Украины вдоль береговой линии в районе Бердянска и проведение артиллерийских стрельб.



«Украинская делегация запланировала обсуждение документа именно в день проведения в Париже саммита в нормандском формате... Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи», — заключили в российском ведомстве.



9 декабря 63 страны — члена ГА ООН поддержали резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».



Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. russian.rt.com Категории: в мире, общество, политика Ключевые слова: ООН, резолюция, Крым, МИД РФ — статья прочитана 153 раза Комментарии