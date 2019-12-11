«Картошку свою не продам никому» - Украина продолжает бить рекорды импорта второго хлеба из России 🔊 Воспроизвести



В ноябре 2019 года импорт картофеля в Украину снова обновил очередной рекорд. В этот раз был установлен новый рекорд ноябрьского импорта картофеля, сообщает портал



«Ситуация остаётся плачевной пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортёров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка», - говорит руководитель проекта АПК-Информ: овощи и фрукты Александр Хорев. В ноябре 2019 года импорт картофеля в Украину снова обновил очередной рекорд. В этот раз был установлен новый рекорд ноябрьского импорта картофеля, сообщает портал EAST-FRUIT . За один месяц в страну было ввезено 46 тыс. тонн картофеля – даже больше, чем в сентябре! И хотя по сравнению с октябрём объёмы импорта снизились в два раза, они превышали объёмы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз!«Ситуация остаётся плачевной пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортёров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка», - говорит руководитель проекта АПК-Информ: овощи и фрукты Александр Хорев. Он также отмечает, что спрос на продукцию на внутреннем рынке остаётся крайне низким. Это же подтверждает и директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева. «Наши картофелеводы жалуются на то, что спрос на их продукцию резко упал, а цены стали снижаться. Но снижение цен не приводит к активизации потребительского спроса, ведь многие потребители закупили картофель впрок ещё в сентябре, когда цены были на треть дороже, чем сейчас, и они продолжают потреблять этот картофель. Многим потребителям, особенно в небольших городах и посёлках, этого картофеля может хватить до весны. А вот потребители крупных городов, скорее всего, начнут более активно интересоваться закупкой картофеля уже в январе-феврале», - говорит Катерина Зверева.



По оценкам аналитиков EastFruit, в октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из Российской Федерации. В течение первой половины сезона 2019/20 годов (июль-ноябрь 2019), импорт картофеля в Украину уже достиг 188,4 тыс. тонн, что в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона!



«Украинские картофелеводы пока не до конца осознают, что у них осталось лишь около четырёх месяцев для реализации огромных запасов клубнеплодов, находящихся на хранении. Учитывая объёмы импорта, они уже подарили минимум два полных месяца продаж поставщиками из Беларуси и России, причём по самой высокой цене, а сами сейчас вынуждены «толкать» свой картофель дешевле, но он всё равно практически не продаётся, потому что импортёры могут себе позволить и дальше снижать цены. Ведь сейчас на дворе декабрь, а импортный картофель продолжает активно поступать на рынок», - говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).



Крупнейшим импортёром товарного картофеля в мире является Бельгия. Ввозит она ежегодно более 2 млн. тонн картофеля из соседних стран: Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании для дальнейшей переработки и экспорта готовой продукции с добавленной стоимостью. Аналогично поступают и Нидерланды, однако они не только перерабатывают картофель, но и реэкспортируют его в свежем виде.



Крупнейшим же мировым импортёром товарного картофеля вне Евросоюза является Россия, которая ввозит более полумиллиона тонн клубнеплода в год, преимущественно из Египта, Азербайджана и Китая. Самое интересное, что Украина сейчас закупает картофель у крупнейшего импортёра!



Мировыми лидерами экспорта свежего товарного картофеля являются Франция и Германия, экспортирующие 2.1 млн. тонн и 1,8 млн. тонн в год соответственно. east-fruit.com Категории: в Европе, экономика Ключевые слова: продукты, импорт, овощи, картофель География: Украина — статья прочитана 160 раз Комментарии