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Комментарий: Меркель нашла правильные слова при посещении Освенцима

Ангела Меркель во время посещения Освенцима, 6 декабря


Ангела Меркель использовала свою первую поездку в Освенцим, чтобы решительно осудить проявления антисемитизма. Ее слова никогда не были столь актуальными, как сейчас, пишет главный редактор DW Инес Поль.
Уже несколько лет подряд в Германии все громче звучат голоса, призывающие оставить прошлое позади и, наконец, избавиться от бремени исторической вины, которое страна несет со времен национал-социализма.

В то же время в ФРГ растет число преступлений, совершенных на почве антисемитизма. Оба явления, несомненно, связаны между собой. 9 октября в восточногерманском городе Галле два человека погибли от рук правого экстремиста, который попытался ворваться в переполненную синагогу во время большого еврейского праздника Йом-Кипур. Только по счастливой случайности удалось избежать еще более страшного кровопролития. Однако евреи в Германии снова вынуждены опасаться за свою жизнь. Это горькая правда.

О Холокосте нужно рассказывать снова и снова

Тот факт, что Ангела Меркель (Angela Merkel) совершила свою первую поездку в бывший лагерь смерти Освенцим именно по приглашению Фонда "Освенцим-Биркенау", полностью соответствует прагматичному характеру канцлера ФРГ.

Инес Поль
Фонд работает над сохранением мемориала на месте бывшего концлагеря. Поэтому не стоит удивляться, что главный посыл выступления Меркель заключался в том, что преступления национал-социализма не должны быть забыты, и Германия никогда не перестанет нести за них особую ответственность.

Как отметила Меркель, о тогдашних событиях нужно рассказывать "снова и снова". "Освенцим был управляемым немцами лагерем уничтожения", - подчеркнула глава правительства ФРГ, добавив, что чувство ответственности за произошедшее навсегда останется частью "национальной идентичности немцев".

Меркель удалось найти подходящие слова

Любой, кто хотя бы раз побывал в Освенциме, может себе представить, как сложно канцлеру должно быть было найти подходящие слова. Однако Меркель это удалось. Она не замерла в немом оцепенении, охваченная чувством вины, а сделала из прошлого вполне четкие выводы, которые могут помочь избежать ошибок в настоящем.

В своей речи Меркель отметила, что предупреждения о потенциальных преступлениях на почве нетерпимости - не просто риторика. Сегодня люди снова сталкиваются с проявлениями расизма, а антисемитизм угрожает евреям в Германии и Европе в целом. По словам канцлера, память об Освенциме обязывает каждого человека защищать достоинство своих сограждан. "Мы никогда не должны забывать и закрывать эту главу нашей истории или преуменьшать ее значение", - подчеркнула Меркель.

Солидарность с евреями

Сознательная солидарность с евреями и постоянное предостерегающее напоминание об ужасах нацизма характеризуют все годы пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера.

Она пять раз побывала в израильском мемориале памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". В 2009 году вместе с тогдашним президентом США Бараком Обамой Меркель посетила бывший концентрационный лагерь Бухенвальд, в 2013 году она встретилась с бывшими узниками лагеря смерти Дахау, а в 2015-м вновь побывала в Дахау к 70-летию годовщины освобождения концлагеря.

Теперь же - впервые за 14 лет на посту главы правительства ФРГ - Меркель посетила и Освенцим. Ни один другой лагерь не символизирует зверства нацистов и не раскрывает огромные масштабы совершенных там массовых убийств так, как этот. В общей сложности в Освенциме было убито более миллиона человек.

Как немке мне неудобно и стыдно за то, что я должна это говорить. Однако за всю историю существования ФРГ тот факт, что канцлер съездила именно в Освенцим, никогда не имел бы большего значения, чем сейчас - во времена, когда антисемитские и националистические настроения снова набирают популярность и становятся обыденным явлением - в том числе и в парламентах немецких федеральных земель. И когда евреи на улицах и в синагогах Германии должны снова опасаться за свою жизнь.
dw.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: Германия, концлагерь, Освенцим, Меркель
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добавлена сегодня, 11 декабря, 16:00

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