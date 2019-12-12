Чудовища из АТО. На Украине формируется рынок наемных, серийных убийц 🔊 Воспроизвести © CC0, Pixabay



Тот, кто был шокирован убийством в Киеве трехлетнего ребенка, наверняка задумался о личности чудовища, сделавшего это. Задумавшись, вспомнил убийство водителя Бла-бла-кар, львовянина Тараса Позднякова, убитого такими же существами. А вспомнив, догадался, что это не простой криминал



Отсутствие активных боевых действий в зоне ООС (АТО) привело к образованию зловещего хаба, о котором стоит рассказать подробно.



В кого целился снайпер



Ребенка уничтожили ветераны АТО — Андрей Лаврега (18 лет) и Евгений Семенов (19 лет). Оба были в самообороне Майдана, затем в АТО. Оба недавно вернулись в Киев. Бывшие боевики-добровольцы ловятся на криминале часто. У них всегда находится «группа поддержки», включая целую армию «побратимов», волонтеров, просто сочувствующих, наконец, обеление идет со стороны официальных властей. Но этот случай был настолько шокирующим, что защищать двух «ассасинов» отказался даже их непосредственный фронтовой командир. Убийство было классическим, заказным, коммерческим. Так что СМИ даже в голову не пришел иной вариант, чем тот, который дали журналистам прокуратура и МВД: «клиентом» снайпера был депутат и коммерсант, а его трехлетний сын стал случайной жертвой. Эту версию косвенно подтверждала информация о том, что задержанный во всем сознался, сообщив, что промахнулся, не учтя поправку на движение автомобиля. О «случайности» попадания в сына заказанного коммерсанта говорил и характер ранения — в шею. Тот, кто был шокирован убийством в Киеве трехлетнего ребенка, наверняка задумался о личности чудовища, сделавшего это. Задумавшись, вспомнил убийство водителя Бла-бла-кар, львовянина Тараса Позднякова, убитого такими же существами. А вспомнив, догадался, что это не простой криминалОтсутствие активных боевых действий в зоне ООС (АТО) привело к образованию зловещего хаба, о котором стоит рассказать подробно.Ребенка уничтожили ветераны АТО — Андрей Лаврега (18 лет) и Евгений Семенов (19 лет). Оба были в самообороне Майдана, затем в АТО. Оба недавно вернулись в Киев. Бывшие боевики-добровольцы ловятся на криминале часто. У них всегда находится «группа поддержки», включая целую армию «побратимов», волонтеров, просто сочувствующих, наконец, обеление идет со стороны официальных властей. Но этот случай был настолько шокирующим, что защищать двух «ассасинов» отказался даже их непосредственный фронтовой командир. Убийство было классическим, заказным, коммерческим. Так что СМИ даже в голову не пришел иной вариант, чем тот, который дали журналистам прокуратура и МВД: «клиентом» снайпера был депутат и коммерсант, а его трехлетний сын стал случайной жертвой. Эту версию косвенно подтверждала информация о том, что задержанный во всем сознался, сообщив, что промахнулся, не учтя поправку на движение автомобиля. О «случайности» попадания в сына заказанного коммерсанта говорил и характер ранения — в шею.



Эти слова разбивают вдребезги версию о случайном попадании, о том, что киллер стрелял во время движения машины и не сделал поправку на это. Заодно ложными оказываются и сообщения СМИ о ранении в шею и о том, что ребенок был жив и его просто не успели довезти до больницы. Эти слова уничтожают все, что мы знали о заказных убийствах на Украине до сих пор. Ясно, что снайпер из АТО, «воин света», орденоносец и борец за свободу Украины стрелял не в депутата-коммерсанта Соболева. Он стрелял именно в его сына.



Точки над i



Действия непосредственного исполнителя покушения Андрея Лавреги суд квалифицировал по п.2,11,12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу). Именно ребенка, потому что часть 2 статьи 115 конкретизирует, что обстоятельство, отягчающее ответственность, — убийство беременной женщины или малолетнего. Версия суда совпадает с теми выводами, которые были сделаны выше. А значит, в выводах о преступлении мнение украинских СМИ и «группы поддержки» разошлись. Пресса, хоть и публикует решение суда, но продолжает публично настаивать на том, что ветеран АТО снайпер Лаврега целился именно в отца погибшего ребенка, а не в него самого. Что же касается той части общества, которое заведомо стоит на стороне убийцы, то их мнение учету не подлежит. «Отстрел сепаров и русни. Бывает», — пишет некто Андрей Семенов, выражая точку зрения части украинского общества.



Окончательную квалификацию содеянному и тем, кто совершил преступление, даст суд. Вера в украинское правосудие — мартышкин труд. Убийцы Олеся Бузины на свободе. Убийца Стерненко, зарезавший человека средь бела дня, поступил в дипломатическую академию и с гордостью публикует селфи из бывшей киевской высшей партийной школы. Вынесение приговора подобным убийцам — редкость. Однако просветления бывают. 28 мая 2019 года Киево-Святошинский суд приговорил к пожизненному заключению боевика Правого Сектора (запрещенная в РФ организация) Дмитрия Голуба, убийцу водителя Бла-бла-кар Тараса Позднякова. Но главный подозреваемый, Луан Кингисепп, гражданин России, находившийся там в розыске, погиб во время сборки взрывных устройств на проспекте Науки в Киеве.



Никаких сомнений в природе и мотивах этих людей быть не должно. И это значит, что снайпер не мог целиться в отца и попасть в сына. Снайпер целился именно в ребенка. Но для чего? Холодная логика убийц, от которой кровь стынет в жилах, говорит, что отец ребенка был нужен заказчикам живой. Что убийством сына папе сообщали о серьезности намерений и напоминали, что у него осталась 10-летняя дочь, которую, если требования не будут выполнены, ждет та же судьба, что и младшего братика. Снайпер Лаврега целился именно в ребенка, потому что если бы целился в отца — попал бы в отца. Вячеслав Соболев об этом знает, поэтому и спросил на суде в среду изувера-ветерана: «У меня только один вопрос: если ты видел, что я в машину сел с двумя детьми. Тебе же меня заказали, так стреляй в меня!» Ответа не было. Андрей Лаврега все заседание просидел безучастно, уставившись в одну точку.



Спецконтингент



В 2015 году активная фаза войны в Донбассе завершилась Минскими соглашениями. На тот момент украинская армия фактически прекратила свое существование и не могла вести боевые действия. Никто, ни Порошенко, ни Парубий, ни Турчинов, не скрывали, что не собирались соблюдать ничего из подписанного. И началась «странная война», которая продолжается до сих пор. На сегодня о ней напоминают лишь сообщения о перестрелках, обстрелах и погибших в украинской прессе: власти Украины до сих пор используют необъявленную войну в пропагандистских целях и всячески сопротивляются ее прекращению. Война нужна им, без нее им конец и придется ответить за все.



Но это политика. А вот с молодыми людьми, которые были на Майдане, затем отправились в АТО, выжили и примкнули к своим «добробатам», произошла психически необратимая трансформация. Пример двоих убийц ребенка — самый яркий и эталонный. Евромайдан уничтожил их психику в самом опасном переходном возрасте, затем открыл в них все самое плохое и дал этим демонам в руки оружие. Назад дороги нет.



До самого 2019 года Лаврега и Семенов торчали в Донбассе. Их жизнь там была бы очень скучной, если бы не род деятельности, который скрашивает серые будни. Они по сути там и не солдаты — они охотники за головами. Ежедневно выходят в серую зону и начинают охотиться на людей. Вот откуда появляются заголовки об очередных погибших в Донбассе украинцах. Так погиб Василий Слипак, «солист» больших и малых театров. Поэтому хоронили в среду в Киеве Дениса Волочаева, награжденного Зеленским званием Герой Украины. Его товарищ, который был с ним в снайперской паре, Дмитрий Каплунов остался лежать в серой зоне и в настоящее время находится в морге Донецка.



Эта ежедневная охота не имеет никакого смысла и цели. До революции словом «охотник» называли также добровольцев, вызывавшихся идти в тыл врага на опасное задание. Так что все уже упомянутые персонажи являются «охотниками» во всех смыслах. Эта охота составляет их ежедневную работу, к которой они привыкли и без которой вряд ли смогут жить. Тот, кто вошел во вкус и увидел в этой охоте призвание, уже никогда не будет человеком — это опасный спецконтингент. По иронии судьбы наиболее опасны они не для воображаемых «врагов», а для тех, кто восхваляет их героизм и гордится ими. Они возвращаются домой… и снова и снова выходят на охоту. Это серийные убийцы. Психиатры квалифицируют их мотивы как «синдром зависимого поведения».



Эпилог



Возвращаясь к случаю с сыном депутата Соболева, у общества, которого не коснулось адское пламя войны, возникает вопрос: кто мог сделать такое? Как можно целиться в ребенка? Ответ прост: только снайпер с опытом «странной войны» в Донбассе мог такое сделать, не дрогнув. Андрей Лаврега — это спецконтингент «охотников». 30 лет назад ни один молодой человек в Советской Украине не был способен на такое. Но теперь управляемая деградация целого народа достигла цели. Способных уничтожать детей становится больше. Выхода нет, потому что подконтрольные олигархам «партии войны» и СМИ продолжают вести пропаганду войны, героизируя изуверов, серийных убийц и убийц детей. Юрист Андрей Портнов отметил, как именно принадлежащий мэру Львова Садовому 24-й канал рассказал в репортаже об убийстве трёхлетнего сына Вячеслава Соболева:



«Телеканал так охарактеризовал убийцу ребёнка: 20-летний герой войны с Россией; доброволец; кавалер ордена за мужество; бывший снайпер украинской добровольческой армии; ушел на фронт защищать Украину в 16 лет; настоящий снайпер-профессионал; отличился отчаянными вылазками в тыл врага; получил орден из рук Порошенко вполне заслуженно; количество убитых им боевиков не разглашают, однако уверяют, что конкурентов ему в этом немного; один из лучших военных снайперов; из-за войны с Россией мы получили взрослых мужчин, обученных убивать; умелый снайпер с государственной наградой; молодой парень, который пришел с горящими глазами защищать свою страну. Соболезнование семье погибшего ребёнка телеканал, разумеется, не выразил».



Украина опустилась ниже уровня 90-х годов. Погружается все ниже и ниже, потому что не желает остановить войну, ставя себя в максимальную зависимость от этого наркотика. Но чудовищные порождения ада войны уже пришли на улицы украинских городов. И они никогда не остановятся.



Автор: Максим Максимов для О том, что мальчика «не успели довезти до больницы», писали абсолютно все СМИ. Картина была совершенно ясной: снайпер караулил «клиента», выстрелил, не попал, ребенка задело, мальчик был еще жив, его повезли в больницу, но не довезли. Все так и думали до среды, 4 декабря. Но в тот день, когда суд избрал меру пресечения подозреваемому, родители убитого ребенка рассказали совсем другую историю. По словам матери, пуля попала не в шею. «Я понимаю, что это выстрел. Говорю мужу, чтобы он быстро давил на газ. Я смотрю — он жив. А потом поворачиваюсь, вижу, что у моего ребенка нет полголовы. И его мозги я собирала своими руками», — рассказала женщина.Эти слова разбивают вдребезги версию о случайном попадании, о том, что киллер стрелял во время движения машины и не сделал поправку на это. Заодно ложными оказываются и сообщения СМИ о ранении в шею и о том, что ребенок был жив и его просто не успели довезти до больницы. Эти слова уничтожают все, что мы знали о заказных убийствах на Украине до сих пор. Ясно, что снайпер из АТО, «воин света», орденоносец и борец за свободу Украины стрелял не в депутата-коммерсанта Соболева. Он стрелял именно в его сына.Действия непосредственного исполнителя покушения Андрея Лавреги суд квалифицировал по п.2,11,12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу). Именно ребенка, потому что часть 2 статьи 115 конкретизирует, что обстоятельство, отягчающее ответственность, — убийство беременной женщины или малолетнего. Версия суда совпадает с теми выводами, которые были сделаны выше. А значит, в выводах о преступлении мнение украинских СМИ и «группы поддержки» разошлись. Пресса, хоть и публикует решение суда, но продолжает публично настаивать на том, что ветеран АТО снайпер Лаврега целился именно в отца погибшего ребенка, а не в него самого. Что же касается той части общества, которое заведомо стоит на стороне убийцы, то их мнение учету не подлежит. «Отстрел сепаров и русни. Бывает», — пишет некто Андрей Семенов, выражая точку зрения части украинского общества.Окончательную квалификацию содеянному и тем, кто совершил преступление, даст суд. Вера в украинское правосудие — мартышкин труд. Убийцы Олеся Бузины на свободе. Убийца Стерненко, зарезавший человека средь бела дня, поступил в дипломатическую академию и с гордостью публикует селфи из бывшей киевской высшей партийной школы. Вынесение приговора подобным убийцам — редкость. Однако просветления бывают. 28 мая 2019 года Киево-Святошинский суд приговорил к пожизненному заключению боевика Правого Сектора (запрещенная в РФ организация) Дмитрия Голуба, убийцу водителя Бла-бла-кар Тараса Позднякова. Но главный подозреваемый, Луан Кингисепп, гражданин России, находившийся там в розыске, погиб во время сборки взрывных устройств на проспекте Науки в Киеве.Никаких сомнений в природе и мотивах этих людей быть не должно. И это значит, что снайпер не мог целиться в отца и попасть в сына. Снайпер целился именно в ребенка. Но для чего? Холодная логика убийц, от которой кровь стынет в жилах, говорит, что отец ребенка был нужен заказчикам живой. Что убийством сына папе сообщали о серьезности намерений и напоминали, что у него осталась 10-летняя дочь, которую, если требования не будут выполнены, ждет та же судьба, что и младшего братика. Снайпер Лаврега целился именно в ребенка, потому что если бы целился в отца — попал бы в отца. Вячеслав Соболев об этом знает, поэтому и спросил на суде в среду изувера-ветерана: «У меня только один вопрос: если ты видел, что я в машину сел с двумя детьми. Тебе же меня заказали, так стреляй в меня!» Ответа не было. Андрей Лаврега все заседание просидел безучастно, уставившись в одну точку.В 2015 году активная фаза войны в Донбассе завершилась Минскими соглашениями. На тот момент украинская армия фактически прекратила свое существование и не могла вести боевые действия. Никто, ни Порошенко, ни Парубий, ни Турчинов, не скрывали, что не собирались соблюдать ничего из подписанного. И началась «странная война», которая продолжается до сих пор. На сегодня о ней напоминают лишь сообщения о перестрелках, обстрелах и погибших в украинской прессе: власти Украины до сих пор используют необъявленную войну в пропагандистских целях и всячески сопротивляются ее прекращению. Война нужна им, без нее им конец и придется ответить за все.Но это политика. А вот с молодыми людьми, которые были на Майдане, затем отправились в АТО, выжили и примкнули к своим «добробатам», произошла психически необратимая трансформация. Пример двоих убийц ребенка — самый яркий и эталонный. Евромайдан уничтожил их психику в самом опасном переходном возрасте, затем открыл в них все самое плохое и дал этим демонам в руки оружие. Назад дороги нет.До самого 2019 года Лаврега и Семенов торчали в Донбассе. Их жизнь там была бы очень скучной, если бы не род деятельности, который скрашивает серые будни. Они по сути там и не солдаты — они охотники за головами. Ежедневно выходят в серую зону и начинают охотиться на людей. Вот откуда появляются заголовки об очередных погибших в Донбассе украинцах. Так погиб Василий Слипак, «солист» больших и малых театров. Поэтому хоронили в среду в Киеве Дениса Волочаева, награжденного Зеленским званием Герой Украины. Его товарищ, который был с ним в снайперской паре, Дмитрий Каплунов остался лежать в серой зоне и в настоящее время находится в морге Донецка.Эта ежедневная охота не имеет никакого смысла и цели. До революции словом «охотник» называли также добровольцев, вызывавшихся идти в тыл врага на опасное задание. Так что все уже упомянутые персонажи являются «охотниками» во всех смыслах. Эта охота составляет их ежедневную работу, к которой они привыкли и без которой вряд ли смогут жить. Тот, кто вошел во вкус и увидел в этой охоте призвание, уже никогда не будет человеком — это опасный спецконтингент. По иронии судьбы наиболее опасны они не для воображаемых «врагов», а для тех, кто восхваляет их героизм и гордится ими. Они возвращаются домой… и снова и снова выходят на охоту. Это серийные убийцы. Психиатры квалифицируют их мотивы как «синдром зависимого поведения».Возвращаясь к случаю с сыном депутата Соболева, у общества, которого не коснулось адское пламя войны, возникает вопрос: кто мог сделать такое? Как можно целиться в ребенка? Ответ прост: только снайпер с опытом «странной войны» в Донбассе мог такое сделать, не дрогнув. Андрей Лаврега — это спецконтингент «охотников». 30 лет назад ни один молодой человек в Советской Украине не был способен на такое. Но теперь управляемая деградация целого народа достигла цели. Способных уничтожать детей становится больше. Выхода нет, потому что подконтрольные олигархам «партии войны» и СМИ продолжают вести пропаганду войны, героизируя изуверов, серийных убийц и убийц детей. Юрист Андрей Портнов отметил, как именно принадлежащий мэру Львова Садовому 24-й канал рассказал в репортаже об убийстве трёхлетнего сына Вячеслава Соболева:«Телеканал так охарактеризовал убийцу ребёнка: 20-летний герой войны с Россией; доброволец; кавалер ордена за мужество; бывший снайпер украинской добровольческой армии; ушел на фронт защищать Украину в 16 лет; настоящий снайпер-профессионал; отличился отчаянными вылазками в тыл врага; получил орден из рук Порошенко вполне заслуженно; количество убитых им боевиков не разглашают, однако уверяют, что конкурентов ему в этом немного; один из лучших военных снайперов; из-за войны с Россией мы получили взрослых мужчин, обученных убивать; умелый снайпер с государственной наградой; молодой парень, который пришел с горящими глазами защищать свою страну. Соболезнование семье погибшего ребёнка телеканал, разумеется, не выразил».Украина опустилась ниже уровня 90-х годов. Погружается все ниже и ниже, потому что не желает остановить войну, ставя себя в максимальную зависимость от этого наркотика. Но чудовищные порождения ада войны уже пришли на улицы украинских городов. И они никогда не остановятся.Автор: Максим Максимов для УКРАИНА.РУ ukraina.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: АТО, бойцы, килеры География: Украина — статья прочитана 196 раз Комментарии