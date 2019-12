Fox News США : левые поймали Пелоси в ловушку 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Агарышев



Несмотря на то, что Трампу фактически объявлен импичмент, избиратели в США не понимают сути претензий демократов, констатирует Такер Карлсон. Он уверен, что спикер Нэнси Пелоси тоже это понимает. Это похоже на цунами лжи, которая угрожает всех нас утопить, делает вывод ведущий.



Она делает вид, что все в порядке, несмотря на обреченность своей миссии, и продолжает бороться



Президенту Дональду Трампу будет объявлен импичмент. Именно это мы услышали от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), которая фактически подтвердила это во время своего короткого обращения утром в четверг, 5 декабря.



С одной стороны, эти новости не вызывают никакого удивления. Почти 100% зрителей MSNBC начали требовать импичмента задолго до того, как Дональда Трампа избрали президентом страны. Они будут сбиты с толку и придут в ярость, если демократы сейчас отступят. Это люди, которые искренне верят, что Трамп не только непосредственным образом сотрудничает с главным злодеем планеты, Владимиром Путиным, но и вступал во внебрачные связи — теперь эта партия любителей открытых отношений утверждает, что она против подобного поведения. Президенту Дональду Трампу будет объявлен импичмент. Именно это мы услышали от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), которая фактически подтвердила это во время своего короткого обращения утром в четверг, 5 декабря.С одной стороны, эти новости не вызывают никакого удивления. Почти 100% зрителей MSNBC начали требовать импичмента задолго до того, как Дональда Трампа избрали президентом страны. Они будут сбиты с толку и придут в ярость, если демократы сейчас отступят. Это люди, которые искренне верят, что Трамп не только непосредственным образом сотрудничает с главным злодеем планеты, Владимиром Путиным, но и вступал во внебрачные связи — теперь эта партия любителей открытых отношений утверждает, что она против подобного поведения.



Даже те избиратели, которым Дональд Трамп не нравится и которые не голосовали за него на прошлых выборах, не считают, что его необходимо снять с должности президента.



Во-первых, они не понимают, в чем, собственно, заключается преступление, — это что-то, связанное с Украиной и Хантером Байденом? Звучит довольно расплывчато. Но разве эта проблема серьезнее опиодного кризиса в США? Разве эта проблема более удручающая, нежели бесконечная война в Афганистане? Разве она более неотложна, чем расходы на медицинское обслуживание, которые растут быстрее, чем доходы американцев?



Можно перечислить еще много вопросов, которыми Конгресс США мог бы заняться, если бы не процедура импичмента. Вопрос импичмента вообще не входит в список насущных проблем Америки. Кроме того, разве от следующих выборов нас не отделяют всего 11 месяцев? Почему мы не можем немного подождать и выбрать другого президента? Разве не так должна работать демократия?



Существует ряд вопросов, на которые Пелоси и ее однопартийцам придется в какой-то момент ответить — возможно, уже очень скоро. Вероятнее всего, импичмент обернется для них политической катастрофой. А Дональд Трамп сможет извлечь выгоду.



Создается впечатление, что Пелоси это понимает. Она не смогла бы стать спикером палаты, если бы плохо разбиралась в политике, однако она не готова признать это вслух. Пелоси попала в ловушку безумцев из левого крыла Демократической партии.



Поэтому, подобно британской армии, покидавшей Кабул, Пелоси делает вид, что все в порядке, несмотря на обреченность своей миссии, и продолжает бороться. Утром в четверг, 5 декабря, она попыталась объяснить свою позицию.



Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси: Позвольте мне начать с того же, с чего начали наши отцы основатели в 1776 году: «Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом». Именно этими словами наши отцы-основатели мужественно начали нашу Декларацию независимости, независимости от деспотичного монарха из-за отказа короля выполнять принятые законы. Сегодняшний ход событий приводит нас к необходимости отреагировать на неспособность президента честно исполнять закон.



Эти слова завораживают — на многих уровнях. Но что именно они значат?



Что ж, это была метафора. Трамп — это немного более загорелая версия короля Георга III. А демократы — это патриоты, организовавшие заговор с целью его свержения ненасильственным образом.



Если это слишком сильно вас встревожило, то Пелоси может вас немного утешить. Группа рабовладельцев в 18 веке, заверила она нас, полностью поддержала бы то, что она сейчас делает.



Пелоси: Джеймс Мэдисон (James Madison), архитектор Конституции США, предупреждал, что президент может предать доверие в угоду иностранным державам, что может оказаться фатальным для республики. Другой отец-основатель Говернер Моррис (Gouverneur Morris) опасался, что президента могут подкупить, чтобы он предал доверие своего народа. Он подчеркнул, что не король является правителем. Правитель — это народ.



Таким образом, Джеймс Мэдисон предоставил Пелоси свою личную печать одобрения. Вспомните это в следующий раз, когда приспешники Пелоси попытаются снять статую Мэдисона с пьедестала за преступления против прогрессивной ортодоксии.



На очень короткое время отцы-основатели нашей страны оказались полезными для левых, поэтому пока их позиционируют как героев. Наслаждайтесь этим, пока можно.



Авторы конституции, рассказала нам Пелоси, волновались, что коррумпированные американцы могут брать деньги у иностранных государств за продвижение их интересов. И именно поэтому мы должны объявить Трампу импичмент. Поняли?



Минуточку. Трамп не брал денег у Украины. Деньги у Украины брал Хантер Байден. А Трамп всего лишь на это указал. В этом смысле Трамп встал на сторону Джеймса Мэдисона, бдительно поддерживая порядок, чтобы никакая враждебно настроенная страна не подкупила американцев. И за это его теперь хотят сместить с должности президента.



Такова позиция Демократической партии. И если вы еще не убедились окончательно, если вы все еще считаете, что в этой логической цепочке не хватает нескольких звеньев, у Нэнси Пелоси нашелся ответ и на это. Это не столько аргумент, сколько бронебойное клише — мощная глыба всем известных фраз, призванных создать впечатление, что вам разъясняют важные факты и что здесь имеет место глубокий анализ.



Это чем-то напоминает строчку из известной песни Дона Маклина (Don McLean) «American Pie»: «Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry» («Я повернул свою Chevy на набережную, но набережная оказалась сухой»). На самом деле это ничего не значит, но по какой-то причине эти слова вас трогают. Прочтите, что сказала Пелоси:



Пелоси: «Республика, если мы сможем ее сохранить», — сказал Бенджамин Франклин. Наша демократия — вот, что сейчас стоит на кону. Наш президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать, потому что он снова пытается скомпрометировать наши выборы ради собственной выгоды. Наш президент злоупотребляет своими полномочиями, подрывает нашу национальную безопасность и ставит под угрозу чистоту наших выборов.



Возможно, мы сейчас воспринимаем ее слова слишком буквально, но что она пытается нам сказать?



Пелоси говорит нам, что, чтобы уважить дух Бенджамина Франклина, мы должны приостановить действие нашей демократии с целью ее сохранения.



Были времена, когда Америка — левое крыло — была достаточно сообразительна и проницательна, чтобы увидеть иронию в подобных высказываниях. «Мы должны сжечь деревню, чтобы спасти ее!» Ну, разумеется. Это очень разумное решение.



Либералы в 1975 году просто высмеяли бы Пелоси. На самом деле демократия — это когда все решения принимаются путем выборов, а не в неких застенках. Тогда это было ясно всем.



Но где-то по пути левые растеряли интерес к демократии, а потом вообще отказались от нее. К тому моменту, когда к власти пришел Обама, они уже хвастались тем, как они научились завоевывать сердца избирателей при помощи традиционных аргументов и обещаний. Развитие и меняющаяся демографическая ситуация должны были приносить им победы теперь и всегда. Они публично этому радовались. Они писали об этом книги.



А потом внезапно Дональд Трамп показал, что они неправы. Он соскочил с первой страницы New York Post и разгромил их на президентских выборах.



Они этого не предвидели. Никто не предвидел. Их потрясение оказалось чрезвычайно глубоким. Они так и не оправились от него.



Левые развернулись и выступили против страны, которая их разочаровала, и системы, которая сделала это возможным. «Откройте границу, упраздните коллегию выборщиков, ликвидируйте все ограничения и сотрите прошлое. Что бы ни потребовалось для того, чтобы вернуть власть, мы готовы. Этого не должно снова случиться. Это оказалось слишком болезненным». Вот что решили левые.



Подобно излечившемуся алкоголику Демократическая партия обрела религию. На самом деле Нэнси Пелоси стала часто говорить о молитве.



Пелоси: Сегодня я прошу нашего председателя (юридического комитета — прим. ред.) приступить к работе над статьями импичмента. Я благодарю председателей и членов нашего комитета за их серьезный подход к этому процессу, хотя мне хотелось бы, чтобы президент не заставлял нас принимать эти меры. Подписывая Декларацию о независимости, наши отцы-основатели твердо опирались на промысел Божий. Демократы тоже исполнены молитвы.



Кто-то еще получает от этого удовольствие? «Серьезный подход» Адама Шиффа (Adam Schiff) — Нэнси Пелоси хочет, чтобы вы вспоминали именно его, размышляя о последних нескольких неделях. Она также хочет, чтобы вы высоко оценили то ощущение достоинства, которое этот пучеглазый безумец из Бербанка привнес в этот процесс.



Если вы следили за ходом слушаний в рамках процедуры импичмента, возможно, у вас создалось впечатление, будто вы находитесь в комнате, где Александр Гамильтон сочиняет свои «Записки федералиста» — оду представительному правительству.



Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф: И я хотел бы обратиться ко всем тем, кто смотрит нас здесь, в Америке, и по всему мир, напомнив вам слова моего великого коллеги: «Мы лучше, чем это». Объявляю заседание закрытым.



Это похоже на цунами лжи, которая угрожает всех нас утопить. Сохраните ту запись. Когда Дональда Трампа переизберут, у нас будет материальное подтверждение того, как именно это произошло.



