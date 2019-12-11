Долг Киева перед Россией по евробондам достиг $4, 5 миллиарда 🔊 Воспроизвести Фото © Flickr / Jennifer Boyer



Как уточняется, сумма увеличилась на полтора миллиарда из-за начисления процентов, сообщает



Сумма, которую Россия требует от Украины по делу о долге, достигла 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили на сайте Минфина РФ.



— На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учётом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, — отмечается в заявлении.



В ведомстве отметили, что сумма увеличилась на полтора миллиарда долларов из-за начисления процентов. Как уточняется, сумма увеличилась на полтора миллиарда из-за начисления процентов, сообщает ЛАЙФ Сумма, которую Россия требует от Украины по делу о долге, достигла 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили на сайте Минфина РФ.— На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учётом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, — отмечается в заявлении.В ведомстве отметили, что сумма увеличилась на полтора миллиарда долларов из-за начисления процентов. Ранее стало известно, что слушания дела начались в Верховном суде Великобритании 9 декабря.



Москва в 2013 году выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин России в марте 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона и выиграл его.



Суд обязал Незалежную выплатить России номинальную стоимость облигаций. Просрочка ежедневно обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позже Киев обжаловал это решение в апелляционном суде. В сентябре 2018 года апелляционный суд Великобритании рассмотрел жалобу и согласился с правомерностью отказа в рассмотрении трёх из четырёх оснований, которые страна заявила, пытаясь уклониться от выполнения обязательств по евробондам.



При этом суд постановил, что четвёртый аргумент Киева (выпуск еврооблигаций под давлением России) нельзя отклонить без проведения полноценного судебного процесса. В ноябре 2018 года РФ подала жалобу в Верховный суд Соединённого Королевства и потребовала запустить всеобъемлющий судебный процесс для рассмотрения довода о давлении на Незалежную. life.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, суд, Украина, долг — статья прочитана 138 раз Комментарии