Гражданство для Донбасса: глава МВД России назвал число выданных жителям ДНР и ЛНР российских паспортов 🔊 Воспроизвести РИА Новости © Сергей Аверин



Около 125 тыс. жителей Донбасса уже получили российское гражданство по упрощённой процедуре, которая была введена указом Владимира Путина в апреле 2019-го. В общей сложности в МВД России по этому вопросу обратились свыше 160 тыс. человек. Такие данные привёл глава министерства Владимир Колокольцев на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. По словам министра, за последнее время многое было сделано в части совершенствования миграционного законодательства.



Закон для людей



В понедельник глава МВД России Владимир Колокольцев провёл заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Около 125 тыс. жителей Донбасса уже получили российское гражданство по упрощённой процедуре, которая была введена указом Владимира Путина в апреле 2019-го. В общей сложности в МВД России по этому вопросу обратились свыше 160 тыс. человек. Такие данные привёл глава министерства Владимир Колокольцев на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. По словам министра, за последнее время многое было сделано в части совершенствования миграционного законодательства.В понедельник глава МВД России Владимир Колокольцев провёл заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.



Кроме того, Колокольцев рассказал, что после предоставления жителям Донбасса возможности в упрощённом порядке получить российское гражданство этим правом уже воспользовались более 160 тыс. человек.



«Всего с апреля текущего года в пункты приёма документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приёме в гражданство», — сообщил глава МВД.



Указ об упрощённом предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал 24 апреля. Соответствующие предложения до этого неоднократно звучали в СМИ со стороны правозащитных организаций и от депутатов Госдумы. О важности этого шага во время выступления в Госдуме в начале апреля говорила и главред RT Маргарита Симоньян.



Заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы добровольного переселения соотечественников © мвд.рф



Согласно закону, решение по вопросу о принятии в гражданство РФ должно быть вынесено в течение трёх месяцев со дня подачи документов. Президент поручил госорганам и силовым ведомствам всячески содействовать в выдаче российских паспортов в рамках упрощённой процедуры.



Как отмечал глава государства, после начала конфликта на востоке Украины жители ДНР и ЛНР оказались лишены «элементарных человеческих прав», из-за отсутствия украинских документов столкнувшись с большими проблемами, например, при получении образования или при необходимости куда-то поехать. Путин отмечал, что закон позволит решить гуманитарные проблемы людей.



При этом российская сторона неоднократно подчёркивала, что документ не направлен на создание каких-либо проблем властям Украины, в частности отказываться от своих украинских паспортов при оформлении гражданства не требуется.



Приём заявлений на получение гражданства РФ в упрощённом порядке в ДНР начался 3 мая, а в ЛНР — 6 мая. С первых же дней у отделений, где принимались документы, выстроились огромные очереди.



Готовые российские паспорта начали выдавать в Ростовской области в середине июня.



«Есть маленькая, но надежда, что на этот раз результатом «упрощения получения гражданства» будет действительно «упрощение», а не «окоррупчивание», как в прошлые разы. А мы последим за этим», — отмечала Симоньян.



Между тем 17 июля Владимир Путин подписал указ, расширяющий число жителей Украины, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом режиме. Такую возможность получили не только жители самопровозглашённых республик, но и все, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до начала конфликта, тянущегося с весны 2014 года.



Изменения в закон были внесены президентом после общения с гражданами в рамках прямой линии 20 июня 2019-го. Тогда члены живущей в Татарстане семьи Люльковичей, бежавших в Россию в 2014 году из Дзержинска (Донецкая область), рассказали, что они не могут воспользоваться упрощённой процедурой, поскольку город находится под контролем Вооружённых сил Украины и не входит в состав ДНР.



В ответ глава государства пообещал семье помощь и заявил о готовности внести соответствующие поправки в закон, чтобы они затронули всех жителей Донецкой и Луганской областей, оказавшихся в аналогичной ситуации.



Соотечественники переезжают в Россию



В ходе заседания межведомственной комиссии Владимир Колокольцев также сообщил, что количество принятых по госпрограмме соотечественников в 2019-м осталось на уровне прошлого года: «За десять месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учёт почти 92,5 тыс. человек. Положительная динамика сохраняется в Приволжском, Уральском и, что особенно важно, Дальневосточном федеральных округах. На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80», — отметил министр.



Он также напомнил членам комиссии, что за последние полгода был выполнен ряд значимых задач, определённых в Концепции государственной миграционной политики.



«Иностранцы, чьи родители или дети являются гражданами России, а также с отличием окончившие российские ВУЗы, теперь вправе подавать документы на выдачу вида на жительство, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание. Для квалифицированных специалистов, востребованных отечественной экономикой, требование к сроку трудовой деятельности в нашей стране для обращения с заявлением о получении гражданства снижено с трёх лет до одного года», — отметили в пресс-службе МВД России, подводя итоги заседания.



Reuters © Alexander Ermochenko



Кроме того, согласно внесённым в госпрограмму изменениям, с 2020 года Севастополь войдёт в число субъектов, для которых действует особый порядок разработки региональных программ, а статус территории приоритетного заселения закрепляется исключительно за субъектами Дальневосточного федерального округа.



Также в ходе заседания участники обсудили ход реализации госпрограммы на Дальнем Востоке, в частности, в Камчатском крае, а также рассмотрели вопросы информационного обеспечения и активизации связей с зарубежными общественными организациями соотечественников.



Автор: Пётр Светов для Министр внутренних дел сообщил, что за последнее время многое было сделано в части совершенствования миграционного законодательства. В частности, расширен перечень категорий граждан, которые могут вне квоты получить разрешение на временное проживание, а вид на жительство в России стал бессрочным.Кроме того, Колокольцев рассказал, что после предоставления жителям Донбасса возможности в упрощённом порядке получить российское гражданство этим правом уже воспользовались более 160 тыс. человек.«Всего с апреля текущего года в пункты приёма документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приёме в гражданство», — сообщил глава МВД.Указ об упрощённом предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал 24 апреля. Соответствующие предложения до этого неоднократно звучали в СМИ со стороны правозащитных организаций и от депутатов Госдумы. О важности этого шага во время выступления в Госдуме в начале апреля говорила и главред RT Маргарита Симоньян.Согласно закону, решение по вопросу о принятии в гражданство РФ должно быть вынесено в течение трёх месяцев со дня подачи документов. Президент поручил госорганам и силовым ведомствам всячески содействовать в выдаче российских паспортов в рамках упрощённой процедуры.Как отмечал глава государства, после начала конфликта на востоке Украины жители ДНР и ЛНР оказались лишены «элементарных человеческих прав», из-за отсутствия украинских документов столкнувшись с большими проблемами, например, при получении образования или при необходимости куда-то поехать. Путин отмечал, что закон позволит решить гуманитарные проблемы людей.При этом российская сторона неоднократно подчёркивала, что документ не направлен на создание каких-либо проблем властям Украины, в частности отказываться от своих украинских паспортов при оформлении гражданства не требуется.Приём заявлений на получение гражданства РФ в упрощённом порядке в ДНР начался 3 мая, а в ЛНР — 6 мая. С первых же дней у отделений, где принимались документы, выстроились огромные очереди.Готовые российские паспорта начали выдавать в Ростовской области в середине июня.«Есть маленькая, но надежда, что на этот раз результатом «упрощения получения гражданства» будет действительно «упрощение», а не «окоррупчивание», как в прошлые разы. А мы последим за этим», — отмечала Симоньян.Между тем 17 июля Владимир Путин подписал указ, расширяющий число жителей Украины, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом режиме. Такую возможность получили не только жители самопровозглашённых республик, но и все, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до начала конфликта, тянущегося с весны 2014 года.Изменения в закон были внесены президентом после общения с гражданами в рамках прямой линии 20 июня 2019-го. Тогда члены живущей в Татарстане семьи Люльковичей, бежавших в Россию в 2014 году из Дзержинска (Донецкая область), рассказали, что они не могут воспользоваться упрощённой процедурой, поскольку город находится под контролем Вооружённых сил Украины и не входит в состав ДНР.В ответ глава государства пообещал семье помощь и заявил о готовности внести соответствующие поправки в закон, чтобы они затронули всех жителей Донецкой и Луганской областей, оказавшихся в аналогичной ситуации.В ходе заседания межведомственной комиссии Владимир Колокольцев также сообщил, что количество принятых по госпрограмме соотечественников в 2019-м осталось на уровне прошлого года: «За десять месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учёт почти 92,5 тыс. человек. Положительная динамика сохраняется в Приволжском, Уральском и, что особенно важно, Дальневосточном федеральных округах. На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80», — отметил министр.Он также напомнил членам комиссии, что за последние полгода был выполнен ряд значимых задач, определённых в Концепции государственной миграционной политики.«Иностранцы, чьи родители или дети являются гражданами России, а также с отличием окончившие российские ВУЗы, теперь вправе подавать документы на выдачу вида на жительство, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание. Для квалифицированных специалистов, востребованных отечественной экономикой, требование к сроку трудовой деятельности в нашей стране для обращения с заявлением о получении гражданства снижено с трёх лет до одного года», — отметили в пресс-службе МВД России, подводя итоги заседания.Кроме того, согласно внесённым в госпрограмму изменениям, с 2020 года Севастополь войдёт в число субъектов, для которых действует особый порядок разработки региональных программ, а статус территории приоритетного заселения закрепляется исключительно за субъектами Дальневосточного федерального округа.Также в ходе заседания участники обсудили ход реализации госпрограммы на Дальнем Востоке, в частности, в Камчатском крае, а также рассмотрели вопросы информационного обеспечения и активизации связей с зарубежными общественными организациями соотечественников.Автор: Пётр Светов для RT russian.rt.com Категории: политика, общество Ключевые слова: Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2 — статья прочитана 145 раз Комментарии