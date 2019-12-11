Украинский сайт «Миротворец» заявил об остановке своих серверов 🔊 Воспроизвести Фото: Global Look Press/Andreas Franke



Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что закрывает серверы центра. Информация об этом появилась на главной странице портала во вторник, 10 декабря, сообщает



«Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 (…) по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала. Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе», — говорится в сообщении.



Причины такого решения не оглашаются. Вместе с тем, по данным издания kp.ua, все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Так, имеется в виду IDentigraF — система распознавания, Myrotvorets news и Радио «Миротворец». Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что закрывает серверы центра. Информация об этом появилась на главной странице портала во вторник, 10 декабря, сообщает ИЗВЕСТИЯ «Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 (…) по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала. Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе», — говорится в сообщении.Причины такого решения не оглашаются. Вместе с тем, по данным издания kp.ua, все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Так, имеется в виду IDentigraF — система распознавания, Myrotvorets news и Радио «Миротворец». Позже на сайте vesti.ua появилось опровержение новости о закрытии «Миротворца». По их сведениям, это всего лишь троллинг со стороны сайта и серверы закрываются на два часа для профилактики.



21 ноября на Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец».



16 октября заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро потребовал от депутатов инициировать закрытие «Миротворца». По его словам, публикация на сайте личных данных журналистов нарушает как национальные, так и международные правовые нормы. Однако на следующий день, 17 октября, Верховная рада заявила, что ее нельзя привлекать к вопросу закрытия сайта, так как у нее нет таких полномочий.



Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) и других граждан, называя их изменниками родины. Весной 2016 года портал опубликовал списки журналистов, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. «Миротворец» не является официальным ресурсом.



iz.ru Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: сайт, миротворец — статья прочитана 145 раз Комментарии