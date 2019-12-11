Г. Науседа намерен бороться за повышение выплат фермерам, ожидает разумного компромисса 🔊 Воспроизвести



Президент Гитанас Науседа намерен бороться в Евросоюзе (ЕС) за повышение прямых выплат литовским земледельцам, однако признает, что переговоры затрудняет сокращение бюджета Сообщества из-за выхода из ЕС Великобритании.



По словам главы государства, Литву не устраивают последние предложения, согласно которым фермеры страны в 2027 году будут получат 78% среднего показателя выплат по ЕС.



Президент говорит, что такие темпы "очень далеки от обещаний, которые были даны еще в 2013 году".



"Мы обязательно будем бороться, бороться вместе с другими государствами, которым точно так же больно", – сказал Г. Науседа журналистам в Утене во вторник.



Президент будет представлять Литву на заседаниях Европейского совета в четверг и пятницу, когда будет обсуждаться новый бюджет Сообщества на 2021-2027 годы. Президент Гитанас Науседа намерен бороться в Евросоюзе (ЕС) за повышение прямых выплат литовским земледельцам, однако признает, что переговоры затрудняет сокращение бюджета Сообщества из-за выхода из ЕС Великобритании.По словам главы государства, Литву не устраивают последние предложения, согласно которым фермеры страны в 2027 году будут получат 78% среднего показателя выплат по ЕС.Президент говорит, что такие темпы "очень далеки от обещаний, которые были даны еще в 2013 году"."Мы обязательно будем бороться, бороться вместе с другими государствами, которым точно так же больно", – сказал Г. Науседа журналистам в Утене во вторник.Президент будет представлять Литву на заседаниях Европейского совета в четверг и пятницу, когда будет обсуждаться новый бюджет Сообщества на 2021-2027 годы. Литва добивается, чтобы бюджет ЕС был как можно больше, хочет обеспечить своим фермерам повышение выплат и защититься от сильного сокращения так называемых конвергенционных средств – эти средства выделяются на ликвидацию экономической отсталости менее развитых регионов.



Однако страны Западной Европы, которые вносят в общую казну больше, высказываются за сокращение бюджета, кроме того, они предлагают направить больше средств в новые сферы – миграционную, связанную с климатическими изменениями, на научные исследования и оборону.



По словам Г. Науседы, Литва не может совершенно игнорировать эти аргументы, поэтому на переговорах "нужен разумный компромисс".



"Нужен разумный компромисс. Я люблю говорить, что разумный компромисс достигается тогда, когда обе стороны недовольны, значит, о чем-то удалось договориться", – сказал президент.



Европарламент предлагает, чтобы новый бюджет 2021-2027 годов составлял 1,3% совокупных национальных доходов, Еврокомиссия предлагает показатель 1,11%, председательствующая в ЕС Финляндия – 1,07%, а Германия – 1%. Принятия решений лидерами ЕС на этой неделе не ожидается – по всей видимости, переговоры будут перенесены на следующий год. BNS Категории: экономика, в Европе, в странах Балтии Ключевые слова: бюджет, помощь, компенсации, ЕС, Гитанас Науседа, дотации, фермеры География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии