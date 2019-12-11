Победитель конкурса подрядчика GIPL – Alvora 🔊 Воспроизвести



Стратегический магистральный газопровод в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро будет прокладывать литовская компания по строительству трубопроводов Alvora вместе с партнером Siauliu dujotiekiu statyba.



Газопередающая компания Amber Grid заново дала оценку предложениям участников конкурса подрядчика и во вторник обнародовала новую очередность – в ней Alvora, как и ранее, занимает первое место. Она представила самое выгодное в экономическом отношении предложение, а предложенная ею цена работ составляет 79,85 млн евро (без НДС).



На втором месте остался прокладчик газопроводов MT Group вместе с польским строителем энергообъектов Rafako – они предложили цену 84,985 млн евро.



"Высокая конкуренция из-за активно участвовавших в конкурсе литовских и международных компаний позволит нам провести в жизнь проект перемычки GIPL на одну пятую дешевле по сравнению с планировавшимися поначалу 136 млн евро", – сказал для пресс-релиза гендиректор Epso-G Роландас Зукас. Стратегический магистральный газопровод в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро будет прокладывать литовская компания по строительству трубопроводов Alvora вместе с партнером Siauliu dujotiekiu statyba.Газопередающая компания Amber Grid заново дала оценку предложениям участников конкурса подрядчика и во вторник обнародовала новую очередность – в ней Alvora, как и ранее, занимает первое место. Она представила самое выгодное в экономическом отношении предложение, а предложенная ею цена работ составляет 79,85 млн евро (без НДС).На втором месте остался прокладчик газопроводов MT Group вместе с польским строителем энергообъектов Rafako – они предложили цену 84,985 млн евро."Высокая конкуренция из-за активно участвовавших в конкурсе литовских и международных компаний позволит нам провести в жизнь проект перемычки GIPL на одну пятую дешевле по сравнению с планировавшимися поначалу 136 млн евро", – сказал для пресс-релиза гендиректор Epso-G Роландас Зукас. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее говорил BNS, что договор можно успеть подписать еще в этом году, а проложить перемычку до конца 2021 года, как и планировалось.



"При реализации проекта всегда есть возможности и варианты оптимизации. На мой взгляд, их будут искать, речь идет и о технических решениях, они будут найдены, вопрос стоит о 2-3 месяцах, такой резерв времени можно сэкономить", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.



Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро, инвестиции со стороны Литвы составят порядка 136 млн евро. На проект выделено до 295,4 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС), из них Литве – около 58 млн евро.



Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польской газопередающей компанией Gaz-System. Стальные трубы для газопровода в Литве поставит за 26,4 млн евро (без НДС) победившая на конкурсе польская компания Izostal. BNS Категории: общество, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии