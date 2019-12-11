Сейм склоняется к введению 20%-го налога на прибыль банков 🔊 Воспроизвести



В Сейме пробивает себе дорогу стремление дополнительно обложить налогом часть прибыли банков, превышающую 2 млн евро. И инициаторы поправок, и оппозиция говорят, что у банков есть резервы, чтобы платить такой налог.



Во вторник Сейм во втором чтении принял соответствующую поправку к Закону о налоге на прибыль. За нее проголосовал 71 член Сейма, против было 9 парламентариев, 18 воздержались.



На эту прибыль будет распространяться 20-процентный тариф, что на пять процентных пунктов выше, чем теперь.



Такое предложение появилось вместо инициативы ввести налог на активы банков, как предлагала входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).



Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что если повысить тариф налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет дополнительно собрано около 20 млн евро доходов.



В прошлом году неконсолидированная чистая прибыль литовских банков составила 334,5 млн евро. В Сейме пробивает себе дорогу стремление дополнительно обложить налогом часть прибыли банков, превышающую 2 млн евро. И инициаторы поправок, и оппозиция говорят, что у банков есть резервы, чтобы платить такой налог.Во вторник Сейм во втором чтении принял соответствующую поправку к Закону о налоге на прибыль. За нее проголосовал 71 член Сейма, против было 9 парламентариев, 18 воздержались.На эту прибыль будет распространяться 20-процентный тариф, что на пять процентных пунктов выше, чем теперь.Такое предложение появилось вместо инициативы ввести налог на активы банков, как предлагала входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что если повысить тариф налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет дополнительно собрано около 20 млн евро доходов.В прошлом году неконсолидированная чистая прибыль литовских банков составила 334,5 млн евро. BNS Категории: экономика Ключевые слова: налоги, недвижимость, авто, банки, активы География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии