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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Сейм склоняется к введению 20%-го налога на прибыль банков
В Сейме пробивает себе дорогу стремление дополнительно обложить налогом часть прибыли банков, превышающую 2 млн евро. И инициаторы поправок, и оппозиция говорят, что у банков есть резервы, чтобы платить такой налог.
Во вторник Сейм во втором чтении принял соответствующую поправку к Закону о налоге на прибыль. За нее проголосовал 71 член Сейма, против было 9 парламентариев, 18 воздержались.
На эту прибыль будет распространяться 20-процентный тариф, что на пять процентных пунктов выше, чем теперь.
Такое предложение появилось вместо инициативы ввести налог на активы банков, как предлагала входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).
Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что если повысить тариф налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет дополнительно собрано около 20 млн евро доходов.
В прошлом году неконсолидированная чистая прибыль литовских банков составила 334,5 млн евро.
Категории: экономика
Ключевые слова: налоги, недвижимость, авто, банки, активы
География: Литва
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