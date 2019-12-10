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Пребывание Я. Наркевича на посту министра дискредитирует правительство, говорит президент



Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что пребывание Ярослава Наркевича на должности министра транспорта и коммуникаций дискредитирует правительство.

"Правительство должно понять, что, оставляя этого министра, оно дискредитирует не кого-то другого, а само себя", – сказал глава государства на пресс-конференции в Утене во вторник.

По его словам, у него создалось впечатление, что реально Минтранспорта возглавляет не Я. Наркевич, а лидер партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский.

"Я считаю, что проблема господина Я. Наркевича в том, что я вообще иногда думаю, а есть ли такой министр Я. Наркевич. Мне кажется, что есть министр с другой фамилией, который даже дает указания господину Я. Наркевичу – говорить ему или молчать", – сказал Г. Науседа.
Он заявил, что не позволит правящим забыть вопрос о министре транспорта.

"Вопрос об этом министре я точно не спущу, он должен решаться", – сказал Г. Науседа.

Президент некоторое время назад призвал Я. Наркевича уйти в отставку, потому что он утратил доверие.

Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.

Я. Наркевич говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).

Я. Наркевича делегировала на должность министра ИАПЛ-СХС, которая в этом году после президентских выборов присоединилась к правящей коалиции.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
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География: Литва
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добавлена сегодня, 10 декабря, 19:30

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