Пребывание Я. Наркевича на посту министра дискредитирует правительство, говорит президент 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что пребывание Ярослава Наркевича на должности министра транспорта и коммуникаций дискредитирует правительство.



"Правительство должно понять, что, оставляя этого министра, оно дискредитирует не кого-то другого, а само себя", – сказал глава государства на пресс-конференции в Утене во вторник.



По его словам, у него создалось впечатление, что реально Минтранспорта возглавляет не Я. Наркевич, а лидер партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский.



"Я считаю, что проблема господина Я. Наркевича в том, что я вообще иногда думаю, а есть ли такой министр Я. Наркевич. Мне кажется, что есть министр с другой фамилией, который даже дает указания господину Я. Наркевичу – говорить ему или молчать", – сказал Г. Науседа. Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что пребывание Ярослава Наркевича на должности министра транспорта и коммуникаций дискредитирует правительство."Правительство должно понять, что, оставляя этого министра, оно дискредитирует не кого-то другого, а само себя", – сказал глава государства на пресс-конференции в Утене во вторник.По его словам, у него создалось впечатление, что реально Минтранспорта возглавляет не Я. Наркевич, а лидер партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский."Я считаю, что проблема господина Я. Наркевича в том, что я вообще иногда думаю, а есть ли такой министр Я. Наркевич. Мне кажется, что есть министр с другой фамилией, который даже дает указания господину Я. Наркевичу – говорить ему или молчать", – сказал Г. Науседа. Он заявил, что не позволит правящим забыть вопрос о министре транспорта.



"Вопрос об этом министре я точно не спущу, он должен решаться", – сказал Г. Науседа.



Президент некоторое время назад призвал Я. Наркевича уйти в отставку, потому что он утратил доверие.



Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.



Я. Наркевич говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).



Я. Наркевича делегировала на должность министра ИАПЛ-СХС, которая в этом году после президентских выборов присоединилась к правящей коалиции. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: отставка, президент, деньги, визит, коалиция, министр, Томашевский, Карбаускис, минтранс, Наркевич География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии