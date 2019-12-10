СМИ Европы: теперь ясно, что Крым отошел на второй план 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Christophe Petit Tesson



Если поляки считают, что участники переговоров в Париже так и не вышли из тупика, то шведы заранее радуются за жителей Восточной Украины, а также находят глубокий смысл в рассадке во время пресс-конференции. Финны следят за языком тела. Испанцы отмечают посреднические усилия Макрона и Меркель.



Достигнуто единство по вопросу прекращения огня на Украине, радуется шведская Svenska Dagbladet.



Когда Зеленский, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель рассаживались за столом переговоров в Елисейском дворце в Париже, обошлось без рукопожатий и широких улыбок. Но после встречи все четверо лидеров продемонстрировали осторожный оптимизм, сообщает газета, перечисляя достигнутые успехи. Достигнуто единство по вопросу прекращения огня на Украине, радуется шведская Svenska Dagbladet.Когда Зеленский, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель рассаживались за столом переговоров в Елисейском дворце в Париже, обошлось без рукопожатий и широких улыбок. Но после встречи все четверо лидеров продемонстрировали осторожный оптимизм, сообщает газета, перечисляя достигнутые успехи.



А вот язык тела и само размещение четырех участников саммита за микрофонами на пресс-конференции говорили о другом. Вместо того чтобы разместиться рядом посередине, главные участники событий, то есть Путин и Зеленский расселись по углам, а между ними оказались посредники Макрон и Меркель, пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на новостное агентство TT, но что это могло бы означать, не сообщает, предоставляя читателям самим сделать выводы.



Прорывом встреча в Париже не стала, но Украина хотя бы немного приблизилась к миру, поддерживает шведская газета Dagens Nyheter.



Путин не хочет терять контроль над границами Украины, отмечает автор, но стратегия украинского президента Зеленского, судя по всему, подразумевает продвижение вперед небольшими шагами.



Можно ли назвать встречу успешной? Вероятно, не в полном смысле этого слова, ведь множество препятствий все еще мешают урегулированию конфликта. Россия твердо стоит на том, что все должно происходить под ее контролем, а Украина не может на такое согласиться. Но Зеленский, похоже, твердо намерен так или иначе найти решение.



Но если результатом встречи будет обмен пленными до нового года и соблюдение условий перемирия, то ее точно можно назвать успешной. А для Зеленского важно сделать жизнь людей на линии фронта более сносной. Многие аналитики упускают этот аспект, но ведь совершенно очевидно, что главный приоритет украинского президента — жизни людей, пишет Dagens Nyheter.



Также газета отмечает, что Украина во многом надеется не только на собственное упорство, но и на помощь Макрона и Меркель в поисках компромисса по Донбассу.



Встреча президентов России и Украины в Париже свидетельствует о незначительном прогрессе, пишет Salon Seudun Sanomat со ссылкой на мнение эксперта.



Парижский саммит с участием России и Украины уже сам по себе является небольшим шагом вперед, однако самые важные вопросы конфликта по-прежнему остаются нерешенными, напоминает руководитель отдела исследовательских программ Института внешней политики Финляндии (UPI) Аркадий Мошес.



По мнению Мошеса, Россия по-прежнему «сохраняет хорошие позиции, поскольку конфликт ей ничего не стоит. Россия может ждать. Украина постоянно вкладывает в этот конфликт все больше денег и политического капитала, что делает дипломатические позиции России очень крепкими».



Никаких рукопожатий перед камерами, улыбок или зрительного контакта — на саммите Нормандской четверки произошла суровая встреча президентов Украины и России, отмечает Aamulehti.



Судя по языку тела Зеленского и Путина, перед началом саммита президенты вели себя друг с другом очень сдержанно. Президенты не пожали друг другу руки перед камерами, не улыбались друг другу и избегали зрительного контакта.



Yle уверена, что парижский саммит не принесет мир на восток Украины.



Важные политические вопросы остались нерешенными: речь о выводе с востока Украины российских войск и войск, поддерживаемых Россией, и о проведении выборов.



Однако саммит был важным событием, поскольку процесс мирного урегулирования конфликта буксовал уже больше трех лет.



Благодаря саммиту ситуация на востоке Украины может стать более спокойной, но война не прекратится.



Лишь воплощение плана в жизнь покажет, была ли встреча «нормандской четверки» по Восточной Украине успехом или провалом, считает автор Yle Черстин Крунвалль.



Можно надеяться, что соглашения, достигнутые на встрече, спасут много жизней. Насколько они действенны, зависит от того, что решит Путин по поводу российских сил в Донбассе, рассуждает автор.



Слова о прекращении огня на востоке Украины давно уже звучат почти комично. Стороны много раз договаривались о перемирии, но каждый раз продолжали стрелять.



С человеческой точки зрения лучший результат встречи «нормандской четверки» — договоренность об обмене военнопленными. Наконец-то все, кто попал в плен за эти пять с половиной лет, окажутся дома.



Как и до встречи в Париже, решение проблемы остается в руках России.



На пресс-конференции после переговоров президент Украины Зеленский отметил, что «Россия имеет большое влияние на сепаратистов на временно оккупированных территориях».



Как и ожидалось, никакого особенного прорыва в том, что касается мирного решения конфликта в Донбассе, не случилось, хотя стороны договорились об обмене военнопленными до конца года, отмечает норвежская NRK, вынося в заголовок статьи оценку российского президента: Встреча по Украине: «Хорошо, по-деловому», — сказал Путин



Во встрече участвовали также Франция и Германия, и до последнего момента не было ясно, состоится ли двусторонняя встреча нового президента Украины Владимира Зеленского и президента Владимира Путина, который правит Россией вот уже 20 лет.



Встреча была важна и для Макрона. В ноябре Макрон подчеркнул, что один из важнейших его внешнеполитических приоритетов — вывести Россию из изоляции. На саммите НАТО на прошлой неделе он заявил, что не считает Россию врагом.



Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с немецкими дипломатами с 2014 года пытается найти решение конфликта в Донбассе на востоке Украины. В понедельник вечером им с Макроном наконец удалось наладить диалог между лидерами Украины и России.



Уже то, как лидеры этих двух стран прибыли в Елисейский дворец, продемонстрировало неравенство сил двух славянских соседей. Если Путин прибыл на своем уникальном бронированном лимузине, Зеленский приехал в совершенно неприметном автомобиле. Журналисты заметили его только на лестнице дворца, где украинского президента встретил хозяин Эммануэль Макрон.



Датская Jyllands-Posten пишет, что улыбки на мирной конференции в Париже были натянутыми



В понедельник Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за круглый стол в Елисейском дворце в Париже в надежде положить конец конфликту, который дорого обошелся обеим странам.



Россия продолжает настаивать на самоуправлении для российских регионов. Один из сторонников Путина и сооснователь его партии «Единая Россия» Олег Морозов сказал датской газете, что единственный путь к решению конфликта, — это введение федеративной системы на Украине, в рамках которой у отдельных регионов будет самоуправление.



По словам Морозова, Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году, на повестке дня не стоит: «Сегодня все понимают, что эта проблема отошла на второй план. Ее решат только через много-много лет. Возможно, лет через сто».



Россия заинтересована в мирном решении конфликта, потому что хочет получить возможность нормализовать отношения с Европой и избавиться от экономических санкций, которые вредят ее экономике.



Саммит «нормандской четверки»: из тупика не вышли. Киев границу не получит, пишет польская Rzeczpospolita.



До конца года наступит перемирие и произойдет большой обмен пленными. Очередная встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины состоится через четыре месяца. Однако Киев границу не получит.



Лидеры «нормандской четверки» согласились с тем, что члены миссии ОБСЕ на востоке Украины должны наблюдать за ситуацией не 12, как раньше, а все 24 часа в сутки. А в ближайшие четыре месяца должны быть созданы условия для проведения местных выборов в Донбассе.



На пресс-конференции слова Зеленского звучали наименее оптимистично, пишет газета. Зеленский признал, что в разговоре с российским лидером настаивал на том, чтобы сначала решался вопрос безопасности в Донбассе, а только потом обсуждались политические аспекты.



Также он подчеркнул, что у него разные мнения с президентом Путиным относительно границы. Президент Украины настаивал на том, чтобы до проведения местных выборов восстановить контроль над границей в той части Донбасса, которая в настоящее время не контролируется Киевом.



Президент Путин выступил на пресс-конференции последним. Он говорил о необходимости «последовательной реализации Минских соглашений» и о необходимости проведения «политических реформ» на Украине, предусмотренных Минскими соглашениями. «Прежде всего нужны поправки в Конституции, которые подтвердили бы особый статус Донбасса», — сказал он. Таким образом, он повторил то, о чем Кремль говорит почти пять лет.



Это была первая встреча на столь высоком уровне с 2016 года, отмечает Gazeta Wyborcza в статье Обмен пленными и прекращение огня. В Париже состоялся саммит по вопросам мира в Донбассе



«Чудесного решения мы не нашли, но мы добились определенного прогресса», — подытожил саммит президент Франции. Похоже говорил и Зеленский. «Мы начали очень позитивный диалог. Были подняты многие темы, мои собеседники считают, что это очень хороший результат для первой встречи. Мне, если честно, этого мало — я хотел решить больше проблем», — заявил украинский лидер.



Париж: саммит по Украине завершился: польская Interia предлагает читателям свои выводы.



Комментируя итоговую пресс-конференцию после встречи лидеров «нормандской четверки», газета обращает внимание на слова украинского и российского президентов.



«Мы договорились о мерах по установлению мира на востоке Украины», — прокомментировал итоги саммита Зеленский. При этом он добавил, что «федерализация Украины невозможна» и «приоритет заключается в восстановлении контроля над украинскими территориями». Зеленский подчеркнул, что «Донбасс и Крым остаются украинскими территориями».



«Мы хотим снизить эскалацию насилия на востоке Украины», — сказал Путин. Он добавил, что для обеспечения особого статуса Донбасса необходимы поправки в украинской конституции.



«Мы также обсудили гуманитарные проекты для региона, направленные на повышение уровня жизни людей, которые там живут», — сказал Путин, поблагодарив президента Макрона и канцлера Меркель за их приверженность мирным переговорам.



Путин и Зеленский пришли к скромному соглашению о мире на Донбассе, сообщает испанская ABC.



Главы Германии, Франции, России и Украины вчера в течение почти семи часов продолжали непростые переговоры, чтобы попытаться достичь прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года и создать механизм, который поможет раз и навсегда покончить с войной в Донбассе. Однако результаты оказались весьма скромными, по мнению испанской газеты.



Украинский президент признал, что «не удалось разрешить все вопросы», но при этом подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Путин заявил, что удовлетворен встречей, и в очередной раз подчеркнул важность прямого диалога между Киевом и руководством ДНР и ЛНР«. Он также пояснил, что разведение силы на линии соприкосновения будет проходить «поэтапно».



El Periódico считает необходимым подчеркнуть, что Путин и Зеленский договорились о прекращении огня и обмене пленными на встрече, которая стала возможной благодаря рискованной инициативе французского президента, выступающего за диалог между ЕС и Москвой, несмотря на жесткую критику со стороны восточноевропейских стран и Германии.



Путин и Зеленский: бывший актер и бывший чекист встретились в Париже — под таким интригующим заголовком вышла статья о саммите «нормандской четверки» в Елисейском дворце в El País.



Встреча двух лидеров, прошедшая в понедельник в Париже, в которой также принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануеэль Макрон, не только принесла конкретные результаты, но и имеет большое значение для мирных переговоров, прерванных три года назад, отмечает автор статьи Мария Саукильо.



Также эта встреча символизирует изменение правил игры. Возобновление диалога и выполнение формулы Штайнмайера вызвали жесткую критику в адрес Зеленского на Украине и даже привели к падению его рейтинга. В конце прошлой недели около пяти тысяч человек, в основном националисты, вышли на улицы Киева, протестуя против так называемой «капитуляции» перед Москвой.



El Mundo отмечает, что на встрече президентов России и Украины был не только прогресс, но и серьезные разногласия.



Путин и Зеленский впервые провели личную встречу благодаря посредническим усилиям Макрона и Меркель. Они договорились об обмене всеми пленными до конца года. А вот их подходы к проведению выборов в русскоязычных областях на востоке Украины, где погибли 14 тысяч человек, прямо противоположны.



Оригинал Отмечается, что саммит в Елисейском дворце стал первой встречей Путина и Зеленского, причем Москва заранее сигнализировала, что Путин готов пообщаться: он назвал Зеленского серьезным и симпатичным человеком.А вот язык тела и само размещение четырех участников саммита за микрофонами на пресс-конференции говорили о другом. Вместо того чтобы разместиться рядом посередине, главные участники событий, то есть Путин и Зеленский расселись по углам, а между ними оказались посредники Макрон и Меркель, пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на новостное агентство TT, но что это могло бы означать, не сообщает, предоставляя читателям самим сделать выводы.Прорывом встреча в Париже не стала, но Украина хотя бы немного приблизилась к миру, поддерживает шведская газета Dagens Nyheter.Путин не хочет терять контроль над границами Украины, отмечает автор, но стратегия украинского президента Зеленского, судя по всему, подразумевает продвижение вперед небольшими шагами.Можно ли назвать встречу успешной? Вероятно, не в полном смысле этого слова, ведь множество препятствий все еще мешают урегулированию конфликта. Россия твердо стоит на том, что все должно происходить под ее контролем, а Украина не может на такое согласиться. Но Зеленский, похоже, твердо намерен так или иначе найти решение.Но если результатом встречи будет обмен пленными до нового года и соблюдение условий перемирия, то ее точно можно назвать успешной. А для Зеленского важно сделать жизнь людей на линии фронта более сносной. Многие аналитики упускают этот аспект, но ведь совершенно очевидно, что главный приоритет украинского президента — жизни людей, пишет Dagens Nyheter.Также газета отмечает, что Украина во многом надеется не только на собственное упорство, но и на помощь Макрона и Меркель в поисках компромисса по Донбассу.Встреча президентов России и Украины в Париже свидетельствует о незначительном прогрессе, пишет Salon Seudun Sanomat со ссылкой на мнение эксперта.Парижский саммит с участием России и Украины уже сам по себе является небольшим шагом вперед, однако самые важные вопросы конфликта по-прежнему остаются нерешенными, напоминает руководитель отдела исследовательских программ Института внешней политики Финляндии (UPI) Аркадий Мошес.По мнению Мошеса, Россия по-прежнему «сохраняет хорошие позиции, поскольку конфликт ей ничего не стоит. Россия может ждать. Украина постоянно вкладывает в этот конфликт все больше денег и политического капитала, что делает дипломатические позиции России очень крепкими».Никаких рукопожатий перед камерами, улыбок или зрительного контакта — на саммите Нормандской четверки произошла суровая встреча президентов Украины и России, отмечает Aamulehti.Судя по языку тела Зеленского и Путина, перед началом саммита президенты вели себя друг с другом очень сдержанно. Президенты не пожали друг другу руки перед камерами, не улыбались друг другу и избегали зрительного контакта.Yle уверена, что парижский саммит не принесет мир на восток Украины.Важные политические вопросы остались нерешенными: речь о выводе с востока Украины российских войск и войск, поддерживаемых Россией, и о проведении выборов.Однако саммит был важным событием, поскольку процесс мирного урегулирования конфликта буксовал уже больше трех лет.Благодаря саммиту ситуация на востоке Украины может стать более спокойной, но война не прекратится.Лишь воплощение плана в жизнь покажет, была ли встреча «нормандской четверки» по Восточной Украине успехом или провалом, считает автор Yle Черстин Крунвалль.Можно надеяться, что соглашения, достигнутые на встрече, спасут много жизней. Насколько они действенны, зависит от того, что решит Путин по поводу российских сил в Донбассе, рассуждает автор.Слова о прекращении огня на востоке Украины давно уже звучат почти комично. Стороны много раз договаривались о перемирии, но каждый раз продолжали стрелять.С человеческой точки зрения лучший результат встречи «нормандской четверки» — договоренность об обмене военнопленными. Наконец-то все, кто попал в плен за эти пять с половиной лет, окажутся дома.Как и до встречи в Париже, решение проблемы остается в руках России.На пресс-конференции после переговоров президент Украины Зеленский отметил, что «Россия имеет большое влияние на сепаратистов на временно оккупированных территориях».Как и ожидалось, никакого особенного прорыва в том, что касается мирного решения конфликта в Донбассе, не случилось, хотя стороны договорились об обмене военнопленными до конца года, отмечает норвежская NRK, вынося в заголовок статьи оценку российского президента: Встреча по Украине: «Хорошо, по-деловому», — сказал ПутинВо встрече участвовали также Франция и Германия, и до последнего момента не было ясно, состоится ли двусторонняя встреча нового президента Украины Владимира Зеленского и президента Владимира Путина, который правит Россией вот уже 20 лет.Встреча была важна и для Макрона. В ноябре Макрон подчеркнул, что один из важнейших его внешнеполитических приоритетов — вывести Россию из изоляции. На саммите НАТО на прошлой неделе он заявил, что не считает Россию врагом.Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с немецкими дипломатами с 2014 года пытается найти решение конфликта в Донбассе на востоке Украины. В понедельник вечером им с Макроном наконец удалось наладить диалог между лидерами Украины и России.Уже то, как лидеры этих двух стран прибыли в Елисейский дворец, продемонстрировало неравенство сил двух славянских соседей. Если Путин прибыл на своем уникальном бронированном лимузине, Зеленский приехал в совершенно неприметном автомобиле. Журналисты заметили его только на лестнице дворца, где украинского президента встретил хозяин Эммануэль Макрон.Датская Jyllands-Posten пишет, что улыбки на мирной конференции в Париже были натянутымиВ понедельник Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за круглый стол в Елисейском дворце в Париже в надежде положить конец конфликту, который дорого обошелся обеим странам.Россия продолжает настаивать на самоуправлении для российских регионов. Один из сторонников Путина и сооснователь его партии «Единая Россия» Олег Морозов сказал датской газете, что единственный путь к решению конфликта, — это введение федеративной системы на Украине, в рамках которой у отдельных регионов будет самоуправление.По словам Морозова, Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году, на повестке дня не стоит: «Сегодня все понимают, что эта проблема отошла на второй план. Ее решат только через много-много лет. Возможно, лет через сто».Россия заинтересована в мирном решении конфликта, потому что хочет получить возможность нормализовать отношения с Европой и избавиться от экономических санкций, которые вредят ее экономике.Саммит «нормандской четверки»: из тупика не вышли. Киев границу не получит, пишет польская Rzeczpospolita.До конца года наступит перемирие и произойдет большой обмен пленными. Очередная встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины состоится через четыре месяца. Однако Киев границу не получит.Лидеры «нормандской четверки» согласились с тем, что члены миссии ОБСЕ на востоке Украины должны наблюдать за ситуацией не 12, как раньше, а все 24 часа в сутки. А в ближайшие четыре месяца должны быть созданы условия для проведения местных выборов в Донбассе.На пресс-конференции слова Зеленского звучали наименее оптимистично, пишет газета. Зеленский признал, что в разговоре с российским лидером настаивал на том, чтобы сначала решался вопрос безопасности в Донбассе, а только потом обсуждались политические аспекты.Также он подчеркнул, что у него разные мнения с президентом Путиным относительно границы. Президент Украины настаивал на том, чтобы до проведения местных выборов восстановить контроль над границей в той части Донбасса, которая в настоящее время не контролируется Киевом.Президент Путин выступил на пресс-конференции последним. Он говорил о необходимости «последовательной реализации Минских соглашений» и о необходимости проведения «политических реформ» на Украине, предусмотренных Минскими соглашениями. «Прежде всего нужны поправки в Конституции, которые подтвердили бы особый статус Донбасса», — сказал он. Таким образом, он повторил то, о чем Кремль говорит почти пять лет.Это была первая встреча на столь высоком уровне с 2016 года, отмечает Gazeta Wyborcza в статье Обмен пленными и прекращение огня. В Париже состоялся саммит по вопросам мира в Донбассе«Чудесного решения мы не нашли, но мы добились определенного прогресса», — подытожил саммит президент Франции. Похоже говорил и Зеленский. «Мы начали очень позитивный диалог. Были подняты многие темы, мои собеседники считают, что это очень хороший результат для первой встречи. Мне, если честно, этого мало — я хотел решить больше проблем», — заявил украинский лидер.Париж: саммит по Украине завершился: польская Interia предлагает читателям свои выводы.Комментируя итоговую пресс-конференцию после встречи лидеров «нормандской четверки», газета обращает внимание на слова украинского и российского президентов.«Мы договорились о мерах по установлению мира на востоке Украины», — прокомментировал итоги саммита Зеленский. При этом он добавил, что «федерализация Украины невозможна» и «приоритет заключается в восстановлении контроля над украинскими территориями». Зеленский подчеркнул, что «Донбасс и Крым остаются украинскими территориями».«Мы хотим снизить эскалацию насилия на востоке Украины», — сказал Путин. Он добавил, что для обеспечения особого статуса Донбасса необходимы поправки в украинской конституции.«Мы также обсудили гуманитарные проекты для региона, направленные на повышение уровня жизни людей, которые там живут», — сказал Путин, поблагодарив президента Макрона и канцлера Меркель за их приверженность мирным переговорам.Путин и Зеленский пришли к скромному соглашению о мире на Донбассе, сообщает испанская ABC.Главы Германии, Франции, России и Украины вчера в течение почти семи часов продолжали непростые переговоры, чтобы попытаться достичь прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года и создать механизм, который поможет раз и навсегда покончить с войной в Донбассе. Однако результаты оказались весьма скромными, по мнению испанской газеты.Украинский президент признал, что «не удалось разрешить все вопросы», но при этом подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Путин заявил, что удовлетворен встречей, и в очередной раз подчеркнул важность прямого диалога между Киевом и руководством ДНР и ЛНР«. Он также пояснил, что разведение силы на линии соприкосновения будет проходить «поэтапно».El Periódico считает необходимым подчеркнуть, что Путин и Зеленский договорились о прекращении огня и обмене пленными на встрече, которая стала возможной благодаря рискованной инициативе французского президента, выступающего за диалог между ЕС и Москвой, несмотря на жесткую критику со стороны восточноевропейских стран и Германии.Путин и Зеленский: бывший актер и бывший чекист встретились в Париже — под таким интригующим заголовком вышла статья о саммите «нормандской четверки» в Елисейском дворце в El País.Встреча двух лидеров, прошедшая в понедельник в Париже, в которой также принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануеэль Макрон, не только принесла конкретные результаты, но и имеет большое значение для мирных переговоров, прерванных три года назад, отмечает автор статьи Мария Саукильо.Также эта встреча символизирует изменение правил игры. Возобновление диалога и выполнение формулы Штайнмайера вызвали жесткую критику в адрес Зеленского на Украине и даже привели к падению его рейтинга. В конце прошлой недели около пяти тысяч человек, в основном националисты, вышли на улицы Киева, протестуя против так называемой «капитуляции» перед Москвой.El Mundo отмечает, что на встрече президентов России и Украины был не только прогресс, но и серьезные разногласия.Путин и Зеленский впервые провели личную встречу благодаря посредническим усилиям Макрона и Меркель. Они договорились об обмене всеми пленными до конца года. А вот их подходы к проведению выборов в русскоязычных областях на востоке Украины, где погибли 14 тысяч человек, прямо противоположны.Оригинал ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, саммит, Париж, СМИ, Крым — статья прочитана 52 раза Комментарии