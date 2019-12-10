Рекорды местного масштаба

«Нью-Йорк Айлендерс», победив в гостях в начале этой недели «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:1, одержал 20-ю победу в сезоне.
На покорение этого рубежа команда из Нью-Йорка затратила 29 матчей, что является новым рекордом клуба.
В сезоне-2014/15 «островитянам» понадобилось провести 30 матчей, чтобы одержать 20 побед.
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Семён Варламов, который отразил 31 бросок из 32.
А российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив шайбу в матче с «Коламбус Блю Джекетс», довёл счёт своим голам в этом сезоне до 21-го. Всего же на его счету в течение всей его карьеры в НХЛ теперь 679 заброшенных шайб.
Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 11 место Теэму Селянне на пять точных бросков.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
Западная конференция
1. «Сент-Луиз Блюз» - 42 очка после 31 игры, 2. «Колорадо Эвеланш» - 41 (30), 3. «Эдмонтон Ойлерз» - 40 (32), 4. «Аризона Койотс» - 40 (32), 5. «Виннипег Джетс» - 38 (30), 6. «Даллас Старз» - 37 (31), 7. «Калгари Флэймз» - 36 (32), 8. «Вегас Голден Найтс» - 35 (32), 9. «Ванкувер Кэнакс» - 34 (30), 10. «Миннесота Уайлд» - 32 (30), 11. «Сан-Хосе Шаркс» - 32 (32), 12. «Нэшвилл Предаторз» - 31 (28), 13. «Чикаго Блэкхоукс» - 30 (30), 14. «Анахайм Дакс» - 28 (30), 15. «Лос-Анджелес Кингз» - 24 (31).
Восточная конференция
1. «Вашингтон Кэпиталз» - 49 очков после 32 игр, 2. «Бостон Брюинз» - 46 (31), 3. «Нью-Йорк Айлендерс» - 42 (29), 4. «Филадельфия Флайерз» - 39 (30), 5. «Питтсбург Пингвинз» - 38 (30), 6. «Каролина Харрикейнз» - 37 (30), 7. «Флорида Пантерз» - 35 (29), 8. «Баффало Сэйбрз» - 34 (31), 9. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 33 (29), 10. «Монреаль Канадиенс» - 32 (30), 11. «Торонто Мэйпл Лифс» - 32 (31), 12. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 31 (28), 13. «Коламбус Блю Джекетс» - 28 (30), 14. «Оттава Сенаторз» - 27 (31), 15. «Нью-Джерси Дэвилз» - 23 (29), 16. «Детройт Ред Уингз» - 17 (31).
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Положение на 10 декабря 2019 года
Западная конференция
1. «Сент-Луиз Блюз» - 42 очка после 31 игры, 2. «Колорадо Эвеланш» - 41 (30), 3. «Эдмонтон Ойлерз» - 40 (32), 4. «Аризона Койотс» - 40 (32), 5. «Виннипег Джетс» - 38 (30), 6. «Даллас Старз» - 37 (31), 7. «Калгари Флэймз» - 36 (32), 8. «Вегас Голден Найтс» - 35 (32), 9. «Ванкувер Кэнакс» - 34 (30), 10. «Миннесота Уайлд» - 32 (30), 11. «Сан-Хосе Шаркс» - 32 (32), 12. «Нэшвилл Предаторз» - 31 (28), 13. «Чикаго Блэкхоукс» - 30 (30), 14. «Анахайм Дакс» - 28 (30), 15. «Лос-Анджелес Кингз» - 24 (31).
Восточная конференция
1. «Вашингтон Кэпиталз» - 49 очков после 32 игр, 2. «Бостон Брюинз» - 46 (31), 3. «Нью-Йорк Айлендерс» - 42 (29), 4. «Филадельфия Флайерз» - 39 (30), 5. «Питтсбург Пингвинз» - 38 (30), 6. «Каролина Харрикейнз» - 37 (30), 7. «Флорида Пантерз» - 35 (29), 8. «Баффало Сэйбрз» - 34 (31), 9. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 33 (29), 10. «Монреаль Канадиенс» - 32 (30), 11. «Торонто Мэйпл Лифс» - 32 (31), 12. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 31 (28), 13. «Коламбус Блю Джекетс» - 28 (30), 14. «Оттава Сенаторз» - 27 (31), 15. «Нью-Джерси Дэвилз» - 23 (29), 16. «Детройт Ред Уингз» - 17 (31).