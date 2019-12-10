Рекорды местного масштаба 🔊 Воспроизвести фото: Emilee Chinn/Getty Images







«Нью-Йорк Айлендерс», победив в гостях в начале этой недели «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:1, одержал 20-ю победу в сезоне.



На покорение этого рубежа команда из Нью-Йорка затратила 29 матчей, что является новым рекордом клуба.



В сезоне-2014/15 «островитянам» понадобилось провести 30 матчей, чтобы одержать 20 побед.



Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Семён Варламов, который отразил 31 бросок из 32.



А российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив шайбу в матче с «Коламбус Блю Джекетс», довёл счёт своим голам в этом сезоне до 21-го. Всего же на его счету в течение всей его карьеры в НХЛ теперь 679 заброшенных шайб. На покорение этого рубежа команда из Нью-Йорка затратила 29 матчей, что является новым рекордом клуба.В сезоне-2014/15 «островитянам» понадобилось провести 30 матчей, чтобы одержать 20 побед.Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Семён Варламов, который отразил 31 бросок из 32.А российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив шайбу в матче с «Коламбус Блю Джекетс», довёл счёт своим голам в этом сезоне до 21-го. Всего же на его счету в течение всей его карьеры в НХЛ теперь 679 заброшенных шайб.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).



НХЛ. Регулярный чемпионат



Положение на 10 декабря 2019 года



Западная конференция



1. «Сент-Луиз Блюз» - 42 очка после 31 игры, 2. «Колорадо Эвеланш» - 41 (30), 3. «Эдмонтон Ойлерз» - 40 (32), 4. «Аризона Койотс» - 40 (32), 5. «Виннипег Джетс» - 38 (30), 6. «Даллас Старз» - 37 (31), 7. «Калгари Флэймз» - 36 (32), 8. «Вегас Голден Найтс» - 35 (32), 9. «Ванкувер Кэнакс» - 34 (30), 10. «Миннесота Уайлд» - 32 (30), 11. «Сан-Хосе Шаркс» - 32 (32), 12. «Нэшвилл Предаторз» - 31 (28), 13. «Чикаго Блэкхоукс» - 30 (30), 14. «Анахайм Дакс» - 28 (30), 15. «Лос-Анджелес Кингз» - 24 (31).



Восточная конференция



1. «Вашингтон Кэпиталз» - 49 очков после 32 игр, 2. «Бостон Брюинз» - 46 (31), 3. «Нью-Йорк Айлендерс» - 42 (29), 4. «Филадельфия Флайерз» - 39 (30), 5. «Питтсбург Пингвинз» - 38 (30), 6. «Каролина Харрикейнз» - 37 (30), 7. «Флорида Пантерз» - 35 (29), 8. «Баффало Сэйбрз» - 34 (31), 9. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 33 (29), 10. «Монреаль Канадиенс» - 32 (30), 11. «Торонто Мэйпл Лифс» - 32 (31), 12. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 31 (28), 13. «Коламбус Блю Джекетс» - 28 (30), 14. «Оттава Сенаторз» - 27 (31), 15. «Нью-Джерси Дэвилз» - 23 (29), 16. «Детройт Ред Уингз» - 17 (31). Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 11 место Теэму Селянне на пять точных бросков.Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).1. «Сент-Луиз Блюз» - 42 очка после 31 игры, 2. «Колорадо Эвеланш» - 41 (30), 3. «Эдмонтон Ойлерз» - 40 (32), 4. «Аризона Койотс» - 40 (32), 5. «Виннипег Джетс» - 38 (30), 6. «Даллас Старз» - 37 (31), 7. «Калгари Флэймз» - 36 (32), 8. «Вегас Голден Найтс» - 35 (32), 9. «Ванкувер Кэнакс» - 34 (30), 10. «Миннесота Уайлд» - 32 (30), 11. «Сан-Хосе Шаркс» - 32 (32), 12. «Нэшвилл Предаторз» - 31 (28), 13. «Чикаго Блэкхоукс» - 30 (30), 14. «Анахайм Дакс» - 28 (30), 15. «Лос-Анджелес Кингз» - 24 (31).1. «Вашингтон Кэпиталз» - 49 очков после 32 игр, 2. «Бостон Брюинз» - 46 (31), 3. «Нью-Йорк Айлендерс» - 42 (29), 4. «Филадельфия Флайерз» - 39 (30), 5. «Питтсбург Пингвинз» - 38 (30), 6. «Каролина Харрикейнз» - 37 (30), 7. «Флорида Пантерз» - 35 (29), 8. «Баффало Сэйбрз» - 34 (31), 9. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 33 (29), 10. «Монреаль Канадиенс» - 32 (30), 11. «Торонто Мэйпл Лифс» - 32 (31), 12. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 31 (28), 13. «Коламбус Блю Джекетс» - 28 (30), 14. «Оттава Сенаторз» - 27 (31), 15. «Нью-Джерси Дэвилз» - 23 (29), 16. «Детройт Ред Уингз» - 17 (31). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, НХЛ, Национальная хоккейная лига — статья прочитана 124 раза Комментарии