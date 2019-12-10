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На Украине открыли дело против Порошенко за госизмену

Петр Порошенко © Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС


Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании минских соглашений, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и открыто дело.

"Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании минских соглашений", - написал он в Telegram-канале.
ТАСС
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: суд, Порошенко, Минск-2, госизмена
География: Украина
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добавлена сегодня, 10 декабря, 20:30

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