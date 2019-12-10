На Украине открыли дело против Порошенко за госизмену 🔊 Воспроизвести Петр Порошенко © Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС



Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании минских соглашений, передает



"Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании минских соглашений", - написал он в Telegram-канале. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании минских соглашений, передает ТАСС . Об этом во вторник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и открыто дело."Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании минских соглашений", - написал он в Telegram-канале. ТАСС Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: суд, Порошенко, Минск-2, госизмена География: Украина — статья прочитана 86 раз Комментарии