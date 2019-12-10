Украинские СМИ о саммите в Париже: Путин доволен — и это плохо, но, по Авакову, «зрады нет» — и это хорошо 🔊 Воспроизвести



Саммит в Париже не завершился мирным договором, но стороны договорились обменять всех пленных до 31 декабря. Причем, Зеленский говорит о возвращении 72 украинцев. Макрон объявил о разморозке дипотношений между Киевом и Москвой, но в киевской прессе это радует не всех.



Украинские СМИ активно выясняют детали прошедших в Париже переговоров в «нормандском формате». Первым «инсайдерскую» информацию передал Интернет-канал Hromadske, сообщивший о дискуссиях вокруг границы: «Президент России Владимир Путин на „нормандской встрече" в Париже предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, но в итоге договорились о новых трех участках разведения. Об этом Hromadske сообщил источник в украинской делегации». Украинские СМИ активно выясняют детали прошедших в Париже переговоров в «нормандском формате». Первым «инсайдерскую» информацию передал Интернет-канал Hromadske, сообщивший о дискуссиях вокруг границы: «Президент России Владимир Путин на „нормандской встрече" в Париже предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, но в итоге договорились о новых трех участках разведения. Об этом Hromadske сообщил источник в украинской делегации».



«Українська правда» также передала, что Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли. «Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — сказал собеседник издания.



Интернет-портал «Новое время страны» дождался начала пресс-конференции лидеров, но сразу после ее начала обобщил достижения саммита со слов Зеленского следующими пунктами:



«По его словам, нормандская четверка договорилась, что:



1. бмен удерживаемых по формуле „всех на всех" должен состояться до 31 декабря,



2. полное прекращение огня на востоке Украины должно быть достигнуто также до конца года,



3. будет осуществлено разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе,



4. миссия ОБСЕ должна получить доступ на всей территории Украины».



«Новое время страны» также процитировало слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что следующий саммит в нормандском формате состоится через 4 месяца.



Практически все украинские издания процитировали слова Путина о «потеплении» в деле урегулирования в Донбассе. Но не менее активно цитировали они и слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, выступавшего в роли своего рода куратора действий Зеленского на предмет измены: «Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады (измены) нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции», — цитирует Авакова украинское издание КорреспонденТ.



Украинские издания все как одно цитируют слова и Путина, и Зеленского о том, что по вопросу об установлении украинского контроля над границами ДНР и ЛНР с Россией они занимают «противоположные позиции». Как известно, Россия предлагает действовать в том порядке, который записан в Минских соглашениях 2015 года: сначала выборы в Донбассе, потом — приход украинских пограничников. Киев же требует со времен Порошенко сначала установления собственного контроля над границей — для безопасности, — а уж потом выборы «по украинским законам», с украинскими партиями, включая открыто ненавидящую Донбасс «Свободу».



Признав наличие этой проблемы, издание «Новое время страны» утверждает, что приезд и мирные предложения Путина связаны с необходимостью для него повысить свою популярность и помочь своим сторонникам выиграть думские выборы. Поэтому якобы Путин вынужден тропиться. А вот как издание представляет позицию своего президента Зеленского:



«Зеленский может заявить: мы можем и быстро договориться, но на наших условиях. Республики ЛНР и ДНР самораспускаются, тяжелое вооружение и боевики направляются в РФ, а выборы проходят по нашим законам, с нашими партиями. А если нет, то нет. Мы можем и подождать, пока благодарные российские сограждане сметут нынешнего президента России. Говорить тогда будем уже со следующим. Думается, в таких условиях Путин быстро согласится на любые условия Зеленского».



Оригинал Вскоре эту информацию подтвердил и расширил портал журнала КорреспонденТ: «На встрече нормандской четверки в Париже в понедельник, 9 декабря, не смогли согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе… Причиной этого стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных. Официальных комментариев сторон пока не последовало. Еще до парижской встречи помощники лидеров стран нормандской четверки согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Как известно, пока силы разведены на трех участках — в Станице Луганская, Золотом и Петровском».«Українська правда» также передала, что Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли. «Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — сказал собеседник издания.Интернет-портал «Новое время страны» дождался начала пресс-конференции лидеров, но сразу после ее начала обобщил достижения саммита со слов Зеленского следующими пунктами:«По его словам, нормандская четверка договорилась, что:1. бмен удерживаемых по формуле „всех на всех" должен состояться до 31 декабря,2. полное прекращение огня на востоке Украины должно быть достигнуто также до конца года,3. будет осуществлено разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе,4. миссия ОБСЕ должна получить доступ на всей территории Украины».«Новое время страны» также процитировало слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что следующий саммит в нормандском формате состоится через 4 месяца.Практически все украинские издания процитировали слова Путина о «потеплении» в деле урегулирования в Донбассе. Но не менее активно цитировали они и слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, выступавшего в роли своего рода куратора действий Зеленского на предмет измены: «Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады (измены) нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции», — цитирует Авакова украинское издание КорреспонденТ.Украинские издания все как одно цитируют слова и Путина, и Зеленского о том, что по вопросу об установлении украинского контроля над границами ДНР и ЛНР с Россией они занимают «противоположные позиции». Как известно, Россия предлагает действовать в том порядке, который записан в Минских соглашениях 2015 года: сначала выборы в Донбассе, потом — приход украинских пограничников. Киев же требует со времен Порошенко сначала установления собственного контроля над границей — для безопасности, — а уж потом выборы «по украинским законам», с украинскими партиями, включая открыто ненавидящую Донбасс «Свободу».Признав наличие этой проблемы, издание «Новое время страны» утверждает, что приезд и мирные предложения Путина связаны с необходимостью для него повысить свою популярность и помочь своим сторонникам выиграть думские выборы. Поэтому якобы Путин вынужден тропиться. А вот как издание представляет позицию своего президента Зеленского:«Зеленский может заявить: мы можем и быстро договориться, но на наших условиях. Республики ЛНР и ДНР самораспускаются, тяжелое вооружение и боевики направляются в РФ, а выборы проходят по нашим законам, с нашими партиями. А если нет, то нет. Мы можем и подождать, пока благодарные российские сограждане сметут нынешнего президента России. Говорить тогда будем уже со следующим. Думается, в таких условиях Путин быстро согласится на любые условия Зеленского».Оригинал ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, саммит, Париж География: Украина — статья прочитана 134 раза Комментарии